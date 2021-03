Die Zeugenaussagen konnten die Richterin am Osterholzer Amtsgericht nicht überzeugen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Kein gutes Haar ließ ein 50-Jähriger an seinem 44-jährigen Nachbarn in einer Wohnanlage in Osterholz-Scharmbeck. Den hatte er angezeigt, weil er ihn an einem Abend Ende Juni 2020 beschimpft und bespuckt haben soll. Anschließend habe er sich übergeben müssen. Jetzt kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht. Generell bezichtigte der 50-Jährige seinen Nachbarn als einen Menschen, der übermäßig dem Alkohol zuspreche und seine Mitmenschen beschimpfe. In das gleiche Horn stieß eine 51-jährige Zeugin und Mitbewohnerin des 50-Jährigen. Sie wollte die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Der 44-Jährige sei hinter ihrem Mitbewohner her gelaufen und habe ihn angespuckt und beleidigt. Die Beschimpfungen könne sie aber nicht so genau wiedergeben. Der Verteidiger fragte die Zeugin, ob zutreffend sei, dass er sich „fast“ übergeben habe, wie der 50-Jährige selbst es bei der Polizei angegeben hatte. Darauf reagierte die Zeugin mit den Worten: „Das ist völliger Blödsinn.“ Ihr Mitbewohner habe sich „definitiv übergeben".

Der Angeklagte selbst sagte zu Beginn, dass die Anklage nicht stimme. Seit Mitte Juni 2020 lebe sein sieben Jahre alter Sohn bei ihm. „Seitdem ist nur noch Ärger.“ Der bezog sich auch darauf, dass man, wie der Verteidiger es formulierte, seinen Mandanten immer wieder wegen Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt „angeschwärzt“ habe. Zwei Mitarbeiter waren deshalb auch als Zeugen geladen. Einer verwies auf eine anonyme Meldung von Ende Juli 2020. Die habe die Aussage enthalten, dass der Sohn vom volltrunkenen Vater aufgehetzt randaliere. Der Jugendamt-Mitarbeiter machte aber deutlich, dass das Amt „die Herausnahme des Jungen nicht als notwendig“ erachtete, ein Drogenscreening des Vaters sei negativ verlaufen. „Die Meldung war nicht stichhaltig.“ Anfang Oktober 2020 habe es eine weitere anonyme Meldung gegeben. Eine andere Sachbearbeiterin räumte ein, dass es bei dem 44-Jährigen ein Alkoholproblem gegeben habe. Aber jetzt suche er die Guttempler auf und unterziehe sich toxikologischen Untersuchungen. Und der Sohn, so die Jugendamtsmitarbeiterin, entwickele sich gut. „Da gibt es keine Gefährdungslage.“

Der Staatsanwalt fand die beiden Zeugen und ihre Aussagen "wenig überzeugend“ und beantragte einen Freispruch. Dem schloss sich die Richterin an. Auch sie sah „viele Unstimmigkeiten“ in den Zeugenaussagen.