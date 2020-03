Im Zweifel für den Angeklagten – dieser Grundsatz wurde jetzt vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck angewandt. Es sprach einen 36-jährigen von dem Vorwurf frei, einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Landkreis Osterholz. Ende Januar 2019, um 18 Uhr herum: Ein heute 36-jähriger Autoverkäufer verschließt 8800 Euro aus einem Handel im Tresor. Da betritt plötzlich ein Mann den Laden, bedroht den 36-Jährigen und zwingt ihn zur Herausgabe des Geldes. Der Verkäufer verständigt die Polizei und meldet den Überfall. Es gibt entsprechende Ermittlungen. Doch aufgrund vieler Ungereimtheiten hat die Staatsanwaltschaft dann Anklage wegen Vortäuschens einer Straftat erhoben. Die Ermittler gingen nämlich eher davon aus, dass der 36-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck sich selbst die 8800 Euro unter den Nagel gerissen hatte. Dabei habe er, um den Diebstahl zu vertuschen, den Raubüberfall frei erfunden.

Im Mittelpunkt standen jetzt im Zuge der Beweisaufnahme vor Gericht Videoaufnahmen. Die stammen aus den Kameras eines gegenüberliegenden Geschäfts. Strafrichterin Johanna Kopischke, der Staatsanwalt, der ermittelnde Beamte und Verteidiger Matthias Gärtner nahmen die Videos genau in Augenschein. Der Angeklagte selbst wollte auf Anraten seines Verteidigers keine Angaben zu den Vorwürfen machen. Der Knackpunkt bei den Aufzeichnungen: Es waren nur Sequenzen. Sie liefen nicht ununterbrochen durch. Da hakte auch Verteidiger Gärtner ein: „Das sind Zufallsaufnahmen. Die Leerzeiten kommen als Tatzeiten in Betracht.“ Es sei theoretisch möglich, „dass da etwas passiert ist“, räumte Richterin Kopischke ein. „Da gibt es Lücken in den Videos. Das ist ein bisschen dubios.“

„Der Tatvorgang ist als kurz anzusehen“, sagte der 44-jährige als Zeuge geladene ermittelnde Polizeibeamte aus. „Das war ein enger Zeitraum.“ Der Angeklagte wurde nach seiner Aussage im Tresorraum eingesperrt. Im Rahmen der Ermittlungen hatte er ausgesagt, dass er die Büroräumlichkeiten kurzzeitig verließ, um die Toilette aufzusuchen. Anschließend soll sich der Täter im Büro befunden haben. Auch der Schlüssel des Tresorraumes, in der der Verkäufer eingeschlossen gewesen sein soll, ist laut dem Beamten nicht gefunden worden. „Ich kann nur mit Wahrscheinlichkeit argumentieren, nicht mit Fakten“, gab der letztendlich zu.

Nach den Worten der Richterin hat es auch Vermögensermittlungen gegeben. Es seien keine Schufa-Eintragungen registriert worden, zählte sie auf. „Bei der Überprüfung der Konten sind auch keine großen Geldbewegungen entdeckt worden.“ Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei der Richterin zufolge lediglich 700 Euro Bargeld. Vermögensermittlungen werden regelmäßig bei Eigentumsdelikten mit einem größeren Schadensbetrag vorgenommen. Dahinter steht die Hoffnung, über die Kontobewegungen etwas über den Verbleib der Beute zu erfahren. Sie können andererseits auch geführt werden, um die finanzielle Situation eines Beschuldigten und somit mögliche Motive zu überprüfen. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang ermittelt wird, liegt im Ermittlungsverfahren allein bei der Staatsanwaltschaft.

Für den Staatsanwalt hat sich der Sachverhalt des Vortäuschens einer Straftat nicht erwiesen. Er beantragte einen Freispruch. Dem schloss sich Verteidiger Gärtner an. In seinem letzten Wort vor der Verkündung des Urteils sagte der Kreisstädter, den Überfall selbst habe er unter Kontrolle gehabt. „Doch was danach passiert ist, wie ermittelt wurde, das war hart.“

Richterin Kopischke sprach den Autoverkäufer vom Vortäuschen einer Straftat frei. Hier gelte auch „in dubio pro reo“, sagte sie – im Zweifel für den Angeklagten. Dafür spreche, dass die Videos lückenhaft und nicht immer komplett ausgeleuchtet gewesen seien. Auch die Ergebnisse der Vermögensermittlung seien dem 36-jährigen Familienvater zugute zu halten.