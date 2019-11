„Ich handele gerne“, verrät der gelernte Logistiker Stefan Röhr seine Strategie für Kosteneinsparungen bei den Freizeiten oder beim Anzugkauf mit den Söhnen. (von der Decken)

Lilienthal. „Was heißt denn viele Ehrenämter?“, fragt Stefan Röhr und winkt erst einmal ab. Es sei wie mit allem, sagt der Lilienthaler. Hat man eines, kommen viele andere nach. So war es auch bei ihm. Richtig angefangen hat es Ende der 1970er-Jahre, als er wegen seiner Kinder zum Elternsprecher wählen ließ. Es folgte das Amt des Schulelternsprechers, der Vorsitz im Gemeindeelternrat und die Mitgliedschaft im Kreiselternrat bis Anfang der 1980er-Jahre. Wenn es etwas Wichtiges gibt, dann läuft er zu Höchstformen auf. Das stellte der ausgebildete Logistiker nicht nur in dieser Zeit unter Beweis, sondern auf jeder Ebene.

Derer gab es viele. Mit Ankunft von Pastor Hans Michaelis und dem Konfirmandenunterricht seiner Söhne war Stefan Röhr ein weiteres Mal gefragt. 1983 gründete er mit dem Lilienthaler Pastor den CVJM, um Kindern und Jugendlichen von sechs bis 20 Jahren neben der kommunalen Jugendarbeit einen Anker zu bieten. Zwei Jahre später begleiteten er und Ehefrau Monica die erste große Sommerfreizeit nach Finnland. Seit der Zeit opferte er jeden Urlaubstag, um als Elternbegleiter mit dabei zu sein. „Das war mein Urlaub.“ Als Pastor Michaelis Lilienthal verließ, drückte er Stefan Röhr die Aufgabe in die Hand mit den Worten „Da kommt ja ein Neuer“. Das dauerte dann aber zehn Jahre, in denen Monica und Stefan Röhr allein mehr als 140 Kinder und Jugendliche in Gruppen betreuten und deren Freizeit organisierten. „Das war die härteste Zeit“, erinnert er sich. Stolz ist er darauf, dass nach allen Gruppenfahrten alle heil wieder nach Hause kamen und es weder einer zu wenig noch einer zu viel war, sagt er und grinst. Denn bei den Reisen in die nordischen Länder lebten sie 14 Tage lang in Hütten im Wald, da hätte so einiges passieren können. Ist es aber nicht. Für jeden Tag und jedes Wetter hatte er ein Programm in petto. Und er kann auf den Fingern pfeifen, eine Fähigkeit, die ihm beim Umsteigen auf dem Bahnsteig mit mehr als 40 Kindern und Jugendlichen sehr zu Hilfe kam. Gerade wurde er feierlich aus seinem Ehrenamt beim CVJM verabschiedet.

Sein nächstes Ehrenamtsprojekt begann 1984 mit „Flimmern und Rauschen“, einer Werkstatt für Medienarbeit, die für den Offenen Kanal einmal pro Monat eine einstündige Sendung produzierte. Hier war er zehn Jahre lang engagiert.

Engagement für die Tafel

Als sein Knie ihm den Ballsport verbot, wechselte Röhr zur Bogensportgruppe des TV Lilienthal und übernahm die Abteilung mit zwei oder drei Teilnehmern. Abgegeben hat er sie nun mit 60 Mitgliedern. „Ich denke, ich bin in einem Alter, in dem ich mal ein bisschen abgeben kann und Jüngere machen können“, sagt der 76-Jährige. Es ist die Arbeit mit Jugendlichen, die ihm am meisten Spaß gemacht hat. Sein Rezept, damit es mit der jungen Generation klappt, ob im CVJM oder im Bogensport, ist viel Freiraum bis zu einer gewissen Grenze zu geben, konsequente, klare Vorgaben zu machen und nicht nachtragend zu sein.

Und dann ist da „nur“ noch die 2009 gegründete Lilienthaler Tafel, die als Ehrenamt auf seinem Spickzettel steht. „Im Grunde ist es traurig, dass wir eine Tafel brauchen“, sagt das Vorstandsmitglied nüchtern. Ernüchtert ist er vor allem darüber, dass die Gemeinde so wenig Verantwortung übernimmt. Für die Räume zahlt die Tafel eine enorm hohe Miete. Und obwohl alle ehrenamtlich arbeiten, fallen Kosten an. Die können sie glücklicherweise mit Spenden decken. „Wir müssen immer tüchtig rechnen“, so der Schifffahrtskaufmann.

Eigentlich war Stefan Röhr beruflich mit einer 70-Stunden-Woche gut ausgelastet. „Aber es macht Spaß, mit anderen das System am Laufen zu halten. Und es bringt etwas“, sagt er über seine Intention, ehrenamtlich zu arbeiten. „Bogenschießen kann ich jedem empfehlen, der im Stress ist“, auch das war eine Intention. Denn obwohl freiwillig, selbstlos und gerne die Adjektive sind, die das Ehrenamt charakterisieren, hat Stefan Röhr nicht selbstlos gehandelt, wie er gesteht. „Man hat so viele Begegnungen, dafür lohnt es sich.“ Seine Idee bei ehrenamtlichem Engagement war es, eine Basis zu schaffen und etwas für die nächste Generation zu tun.

Obwohl er die Bogensparte abgegeben hat und aus dem Dienst des CVJM entlassen wurde, bleibt die gewonnene freie Zeit gar nicht so frei. „Ich habe genug zu tun“, sagt der Ehemann von Monica Röhr, die ihm in seinem ehrenamtlichen Engagement in nichts nachsteht. 96 Jahre will er alt werden, so der Plan, denn mit 93 hat er seine eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge wieder raus. „Dann will ich denen auf der Tasche liegen“, sagt er schmunzelnd.