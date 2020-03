Regine Moll richtet eine Telefonkette für einsame Lilienthaler ein. (JASPERSEN)

Lilienthal. „Guten Morgen! Wie geht's dir denn heute?“ So oder so ähnlich könnte demnächst ein Tag von Menschen beginnen, die sich wegen der Corona-Krise besonders einsam fühlen. Durch das am Sonntag beschlossene Kontaktverbot der Bundesregierung werden Besuche von Familienangehörigen und Treffen mit Freunden im Café in der nächsten Zeit ohne Weiteres nicht mehr möglich sein. Insbesondere alleinlebende oder ältere Menschen trifft dieser Beschluss – mit dem Risiko, sich einsam zu fühlen.

Für diese Menschen hat sich die Freiwilligenagentur Lilienthal etwas überlegt. Eine Telefonkette soll die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise ein wenig angenehmer gestalten. Gerade alleinlebenden Menschen sei es wichtig, dass sich regelmäßig jemand nach ihnen erkundige, heißt es in einer Mitteilung der Agentur. „Gleichzeitig stellen wir sicher, dass alles bei der alleinstehenden Person in Ordnung ist. Wenn sich jemand nicht meldet, wissen wir, dass die Polizei dort nachsehen sollte“, sagt Regine Moll, Vorstandsmitglied in der Freiwilligenagentur.

Kleine Gruppen sollen telefonieren

Die Telefonkette ist laut Moll in der Vorbereitung. Die Idee habe die Agentur über einen Emailverteiler bekommen, in dem eine solche Telefonkette in Wedemark vorgestellt wurde. Dort gebe es bereits einige Menschen, die diese in Anspruch nehmen.

Die Telefonkette soll im Idealfall so funktionieren, dass die Freiwilligenagentur kleine Gruppen bis zu sechs Personen festlegt, die sich gegenseitig in einer festen Reihenfolge jeden Tag anrufen und nach dem anderen erkundigen. Um zehn Uhr startet die Kette mit dem ersten Anruf von einem Mitglied der Freiwilligenagentur. Der Letzte in der Kette meldet sich dann wieder bei der Agentur. Damit stelle man sicher, dass alle Personen in der Kette erreicht wurden. Sollte eine Person nicht ans Telefon gehen, wird die nächste Person in der Kette angerufen und die Freiwilligenagentur informiert. Außerdem wolle sich die Freiwilligenagentur jeden Tag eine neue kleine Überraschung überlegen – zum Beispiel einen Witz zum Weitererzählen oder eine Denksportaufgabe.

Die Agentur nehme nur die nötigsten personenbezogenen Daten auf. Wer sich registrieren will, gibt seinen Namen, die Telefonnummer und seine Anschrift an. „Die Teilnehmer weisen wir allerdings darauf hin, dass wir und sie nur ihren Vornamen und die Telefonnummer an die anderen weitergeben“, sagt Moll. Nur so könne man einen Missbrauch etwa durch Betrug verhindern. Die Adresse müssten die Teilnehmer der Agentur mitteilen, damit diese per Post eine Anleitung mit Informationen zum Ablauf, Datenschutz und allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen verschicken könne.

Kette startet ab 1. April

„Es ist uns auch ganz egal, wie viele Leute sich melden. Selbst, wenn es nur eine Person ist, die Interesse hat, die rufe ich auch gerne persönlich an“, versichert Regine Moll. „Wir wissen auch noch gar nicht, ob der Bedarf überhaupt in Lilienthal da ist. Wenn nicht, wäre das auch ein Erfolg, weil wir dann wüssten, dass es keine einsamen Menschen gibt.“

Wer an der Telefonkette interessiert ist, kann sich unter der Telefonnummer 04298/ 279 61 03 oder der E-Mail-Adresse info@engagiertes-lilienthal.de melden. Die Kette startet am 1. April. Aber auch danach kann jeder noch einsteigen. Mit einem Anruf bei der Freiwilligenagentur kann jeder Teilnehmer auf Wunsch wieder aus der Telefonkette herausgenommen werden und seine persönlichen Daten löschen lassen.