Frisch eingesäter Rasen auf einer früheren Grabstelle auf dem Tarmstedter Friedhof. Wenn es nach dem FDP-Ratsherrn und Imker Henry Michaelis geht, sollen statt solcher monotonen Flächen künftig bunte Blühwiesen angelegt werden, von denen auch die Insekten etwas hätten. Darüber soll jetzt der Gemeinderat entscheiden. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Mit dem Tarmstedter Friedhof hat sich der Wegeausschuss der Gemeinde bei seiner jüngsten Sitzung intensiv befasst. Der Vorsitzende Bernd Sievert sprach zunächst ein spezielles Problem an, das an die Gemeinde herangetragen wurde. Ein älterer Mann habe zu Protokoll gegeben, dass er mit der Grabpflege körperlich überfordert sei, und fragte, ob die Gemeinde ihm bei diesem Problem entgegen kommen könne.

Laut Sievert gehe es darum, einerseits nicht die 30-jährige Totenruhe zu stören, aber trotzdem den Angehörigen die Grabpflege zu erleichtern. Dies könne beispielsweise dadurch geschehen, dass die Gemeinde die Grabstellen oberflächlich nach 20 oder 25 Jahren abräumt und auf den Flächen Gras sät, das der Bauhof einfach mit mähen könne. Da das Nutzungsrecht für die Grabstellen aber für 30 Jahre gelte, müsste dann möglicherweise eine Gebühr für die kommunale Pflegemaßnahme erhoben werden.

Die Idee mit dem Gras fand der FDP-Ratsherr Henry Michaelis grundsätzlich gut, allerdings machte er sich für eine stärke ökologische Ausrichtung stark. „Wir sollten auf diesen Flächen Magerrasen einsäen und Blumenwiesen anlegen“, sagte er. Das sei gut für die Bienen und andere Insekten, und auch der Pflegeaufwand sei sehr gering. Statt jede Woche müsse eine Blumenwiese nur ein oder zwei Mal im Jahr gemäht werden, sagte der Hobby-Imker. Bürgermeister Wolf Vogel sah dringenden Handlungsbedarf, er verwies darauf, dass die Grabstellen „unterschiedlich gepflegt und betreut“ werden. Er sehe mit Sorge, dass sich der Pflegezustand des Friedhofs verschlechtern könnte.

Die Gräberfelder für anonyme und halbanonyme Grabstellen sollen erweitert werden. (Johannes Heeg)

Der Fachausschuss gab daraufhin die Empfehlung aus, dass die Grabstellenbesitzer die Zeitdauer der Grabpflege auf 25 Jahre verkürzen können. Ob dazu die Gebührensatzung geändert werden muss, sollen Verwaltungsausschuss und Gemeinderat entscheiden. Auch darüber, ob Zierrasen oder die ökologisch wertvollere Bienenweide eingesät wird, solle später entschieden werden.

Einigkeit bestand im Ausschuss auch darüber, die Gräberfelder für anonyme und halbanonyme Grabstellen zu vergrößern. Die seien „bald voll belegt“, wie Bernd Sievert berichtete. Auch die neuen Flächen sollen mit eine Stele versehen werden, auf der kleine Namenstafeln an die Verstorbenen erinnern.

Verschönert werden soll der Bereich für die „Sternenkinder“, wo Babys und totgeborene Kinder beigesetzt werden. Die Aufenthaltsqualität sei verbesserungsfähig, unter anderem fehle dort eine Bank, sagte Sievert. Eine betroffene Familie habe ihre Unterstützung bei der Umgestaltung angeboten, die wolle die Gemeinde gerne annehmen.

Einmütig sprach sich der Wegeausschuss auch dafür aus, die Wege auf dem Friedhofsgelände zu optimieren. Die sogenannten wassergebundenen Deckschichten hätten sich bewährt, sie seien „sehr fest“, stellte Bernd Sievert fest. Auf diese Art und Weise sollen nun auch die übrigen Wege ausgebaut werden. Und auch um die zahlreichen Risse in der Mauer um die Gedenkstätte solle sich die Verwaltung kümmern.

Zur Sache

Was Grabstellen kosten

Für jede Grabstelle und jedes Reihengrab erhebt die Gemeinde Tarmstedt eine Gebühr in Höhe von jeweils 110 Euro. Das Nutzungsrecht gilt für 30 Jahre. Für ein Urnengrab werden 700 Euro berechnet, für ein Kinderreihengrab 80 Euro, halbanonyme Urnenbeisetzungen stehen mit 650 Euro in der Satzung, anonyme Urnenbestattungen mit 330 Euro, anonyme oder halbanonyme Rasenbestattungen kosten 920 Euro. Grabstellen für Babys auf dem Friedhof in Tarmstedt kosten einmalig 200 Euro.