Das „El Medano“ im Wilstedter Freibad hat ein neues Gesicht: Seit 2. Juni verantwortet Hasan Deniz den Betrieb des Kiosks – die Gaststätte bleibt einstweilen geschlossen. Zu den Öffnungszeiten des Heidebads bietet der 31-Jährige Bratwurst, Hähnchen-Nuggets, Mozzarellasticks und Pommes an, dazu Eis, Süßigkeiten, Kaffee und Softdrinks. „Das ist nicht der schlechteste Arbeitsplatz“, sagt er, „die Kunden sind supernett, und ich kann von hier aus aufs Wasser schauen.“

Geboren wurde Deniz in Midyat, einer Stadt in Anatolien im Südosten der Türkei. Einen Monat war er alt, als der Vater die Familie zu sich nach Zeven holte, wo Deniz aufwuchs und den Realschulabschluss machte. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung bei der Elsdorfer Molkerei, wurde Fachkraft für Lebensmitteltechnik und war zuletzt zuständig für die Zubereitung und keimfreie Abfüllung von Salatdressings. Bevor er jetzt in Wilstedt den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, war er zwei Monate bei Mercedes in der Qualitätssicherung beschäftigt, weswegen er auch nach Walle gezogen ist.

Die Gastronomie ist für den El-Medano-Pächter kein Neuland. Einer seiner Brüder betreibt mit dem Vater zusammen in der Bahnhofstraße in Zeven einen Dönerladen, in dem Deniz auch schon nebenher gearbeitet hat. Schon als 15-Jähriger habe er bei einem Italiener in Zeven gekellnert und Pizza für ihn ausgefahren. Jetzt macht er den Job hauptberuflich. Mit der Samtgemeinde Tarmstedt, Betreiberin des Schwimmbads und Eigentümerin der Freibadgastronomie, hat Deniz eine einjährige Probezeit vereinbart. Schließlich gibt es einige Unbekannte in der Rechnung.

So weiß zum Beispiel niemand, wie der Sommer wird. Ist er kalt und regnerisch, bleiben die Badegäste aus und damit die Kundschaft des Kiosks. Ohnehin ist die Freibadsaison kurz, gerade mal von Mai bis September sind Heidebad und Kiosk geöffnet. Und was wird aus der Gaststätte? Die ist stark modernisierungsbedürftig, „da müsste sehr viel Geld reingesteckt werden“, sagt Deniz. Dieses Risiko wolle er sich nicht ans Bein binden, zumal ungewiss sei, ob sie hinterher auch angenommen werde. Schon jetzt habe er investiert, habe einige Küchengeräte neu angeschafft und auch den Freisitz überdacht.

Deniz ist aber nicht der Typ, der jammert. Er packt an, hat keine Angst vor großen Aufgaben. Die Küche wieder benutzbar zu machen, das war so eine Aufgabe. Weil er nicht schlecht über die Vorpächterin reden möchte, nennt er keine Details. Deutlicher haben sich Mitglieder des Sport- und Freizeitausschusses ausgedrückt, die sich im März im El Medano umgesehen hatten. Die Küche, die die Pächterin dem Ausschuss zunächst gar nicht zeigen wollte, war in einem „absolut katastrophalen Zustand“, wie mehrere Ratsmitglieder kopfschüttelnd berichteten. Von wochenalten Essensresten und anderen Unappetitlichkeiten war die Rede. Die Küchenausstattung sei „nichts mehr wert“, hieß es, „völlig herunter gewirtschaftet.“ Deniz möchte das nicht kommentieren, sagt nur so viel: In den vergangenen Wochen habe er vor lauter Arbeit nicht viel geschlafen. Die Speisekarte habe er erst um 5 Uhr morgens vor der Eröffnung zusammengestellt und gedruckt, erzählt er.

Nun aber blickt der neue Pächter nach vorn. Er möchte, dass seine Kunden zufrieden sind, denn nur dann empfehlen sie ihn weiter. „Das ist schon eine ganz schöne Rennerei“, meint er, das sei aber „positiver Stress“. Er müsse Geduld mitbringen, „dann wird das hoffentlich. Ich bin ein zuversichtlicher Mensch“. Sein Traum sei es eigentlich, in Hamburg in guter Lage ein gemütliches Café aufzumachen. Leider seien dort die Mieten nicht zu bezahlen, weiß der Realist in ihm. Er könnte sich aber auch vorstellen, in Wilstedt einen Lieferservice aufzubauen. Dass es mit dem Fabiano schon einen gibt, findet er nicht weiter tragisch: „Konkurrenz macht einen nur besser. Am Ende entscheidet der Kunde, was ihm schmeckt.“

Außerhalb der Ferien ist das Heidebad in Wilstedt donnerstags geschlossen. Ansonsten ist das Bad zu folgenden Zeiten geöffnet: montags 14.30 bis 20 Uhr; dienstags von 6.30 bis 8 Uhr Frühschwimmen sowie von 14.30 bis 20 Uhr; mittwochs von 14.30 bis 20 Uhr; freitags von 14.30 bis 20 Uhr; sonnabends zwischen 11 und 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Witterungsbedingt können die Öffnungszeiten abweichen.