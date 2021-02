Ab Montag läuft der Laden wieder. Für Friseurin Elke Ohlrogge und all ihre Kollegen ist der Lockdown vorüber. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Seit dem 16. Dezember 2020 waren bundesweit alle etwa 80.000 Friseursalons geschlossen. Ab Montag dürfen sie wieder öffnen. Und das sorgt in den Betrieben für Bewegung. Noch während die Bundeskanzlerin vor einigen Tagen mit den Ministerpräsidenten über die Lockerung des Lockdowns verhandelte, stand bei Friseur Michael Timm in Lilienthal das Telefon schon nicht mehr still. Obwohl noch gar nichts beschlossen war, wollten sich einige seiner Kunden schon mal einen Termin sichern, erzählt Timm. Erst gegen 23 Uhr sei er an diesem Tag zur Ruhe gekommen. Auch in den folgenden Tagen habe er über drei Telefonleitungen und Social-Media-Kanäle Terminwünsche entgegengenommen. Mittlerweile sei man bei der Terminvergabe im April.

Dem Friseurhandwerk wurde bereits nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr per Verordnung ein umfangreiches Hygienepaket verpasst. Dieses ist weiter verschärft worden. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales den Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk erneut überarbeitet und an die aktuelle Situation angepasst.

Stoffmaske geht nicht mehr

Zu den Auflagen gehört die 10-Quadratmeter-Regel: Auf zehn Quadratmetern Ladenfläche darf sich nur eine Person aufhalten, egal, ob Kunde oder Personal. Im Friseursalon Krumbach von Elke Ohlrogge mit seinen 105 Quadratmeter dürfen beispielsweise künftig fünf Mitarbeiterinnen und fünf Kunden aufeinandertreffen. Dabei hat der Salon in Normalzeiten 13 Plätze. Auch im Salon Timm sind die Plätze reduziert, von ehemals 13 auf sechs. Begleitpersonen müssen somit draußen bleiben.

Auch die Maskenpflicht wurde ausgeweitet: Wie im öffentlichen Nahverkehr und in den Supermärkten sind FFP2-Masken oder OP-Masken nun auch beim Friseur Pflicht, Alltagsmasken aus Stoff hingegen sind nicht mehr zulässig. Menschen ohne Maske werden bei Frau Ohlrogge grundsätzlich nicht bedient, sagt sie. Vor dem Betreten der Friseurgeschäfte müssen sich die Kunden die Hände desinfizieren. Die Kontaktdaten werden weiterhin gesammelt. Auf der Website vom Friseur Krumbach gibt es ein entsprechendes Formular zum Herunterladen.

Trotz allem, Elke Ohlrogge ist „froh, wieder arbeiten zu dürfen“. Seit zweieinhalb Monaten habe sie „keinen Groschen verdient“. Man habe nichts mehr an Reserven und müsse sehen, wie dies wieder aufzuholen sei. Die begrenzten Kapazitäten seien am schlimmsten. Die Öffnungszeiten werden ausgeweitet, man arbeite in Schichten, damit alle Mitarbeiterinnen auf ihre Stunden kommen. „Die Mädels wollen raus aus der Kurzarbeit“, so Ohlrogge. Kein Wunder, denn das Friseurhandwerk ist nicht für hohe Löhne bekannt. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent der Bezüge und wird vom Arbeitgeber vorfinanziert. Die Rückerstattung habe Ohlrogge frühestens nach 14 Tagen erhalten. Die Hilfen seien allgemein sehr spärlich. Sie habe „jahrelang gut gewirtschaftet und jetzt ist alles weg – und du kannst nix dafür“. Ohlrogge tut es leid um alle Betriebe, die noch nicht wieder starten dürfen.

Michael Timm ist froh, seine Mitarbeiterinnen alle gehalten zu haben. Die Hilfen der Bundesregierung nützten gerade Einzelunternehmern nicht viel. Kleine mittelständische Betriebe blieben im Regen stehen. Timm habe nach dem ersten Lockdown 1.900 Euro erhalten. Bislang sei ihm nur das Kurzarbeitergeld von Januar erstattet worden. Die Anträge für das Überbrückungsgeld III seien erst vor 14 Tagen frei geschaltet worden. Damit würden nur Fixkosten abgedeckt, kein Verdienstausfall, wie es Gerüchte besagten.

Frische Farbe

Timm betont, dass er den großen Vorteil einer eigenen Immobilie habe und weder Pacht noch Miete zahlen müsse. Anderen gehe es da deutlich schlechter. Gute 2000 Euro habe er für Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Masken, Einwegumhänge und Plexiglasabtrennungen investiert. Durch den Landesinnungsverband des niedersächsischen Friseurhandwerks und ihre Lieferanten fühlen sich sowohl Ohlrogge als auch Timm in dieser Hinsicht sehr gut mit Informationen versorgt.

Geärgert haben sich beide Unternehmer, wenn Sie beim Einkaufen oder Spazierengehen Teile ihrer Kundschaft trafen und sich diese trotz des Lockdowns frisch frisiert und gefärbt präsentiert. Die Einschränkungen hätten Kollegen in die Schwarzarbeit getrieben. Ob dabei Hygienemaßnahmen eingehalten würden, wisse man nicht.

Auch Friseur Timm ist sehr „froh, wieder anfangen zu dürfen“. Die Haare nach zweieinhalb Monaten Wachstum zu schneiden, erfordere einen höheren Zeitaufwand. Auch die Reparaturen von selbstgeschnittenen Ponys und Färbeversuchen bräuchten länger. Nach dem ersten Lockdown habe er seine Preise gehalten, nun müsse er sie moderat anheben.

Das Telefon klingle unentwegt und man könne die Kapazitäten nicht nutzen. Timm habe „viele liebe nette Kunden“, die er nicht alle sofort abarbeiten könne. Er hoffe, sie nicht zu verlieren. Die meisten zeigten aber Verständnis. Timm weitet ebenfalls die Öffnungszeiten aus, man werde früher beginnen und später schließen. Aus dem Sonnabend wird ein normaler Arbeitstag.

Zur Sache

So begründet die Landesregierung die Öffnungserlaubnis

„Die Schließung der Friseurbetriebe stellt für viele Bürgerinnen und Bürger eine Belastung dar. Die Mehrzahl der Menschen schneidet sich nicht selbst die Haare und tut dies dankenswerterweise auch nicht bei anderen Personen, ohne dafür ausgebildet zu sein“, schreibt die niedersächsische Staatskanzlei auf der Website niedersachsen.de. Diese Situation rufe auf längere Sicht bei vielen Menschen ein Gefühl des Ungepflegtseins hervor. „Andere körpernahe Dienstleistungen – wie sie etwa Kosmetikstudios erbringen – betreffen nicht im gleichen Maße ein körperpflegerisches Grundbedürfnis und können zumindest teilweise selbst vorgenommen werden. Da in Friseurbetrieben inzwischen umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt wurden, kann auch hier von einem geminderten Infektionsrisiko gegenüber anderen körpernahen Dienstleistungen ausgegangen werden.“