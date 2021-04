Fruchtlädchen Pein in Worpswede: Helin Sicak, Sarah Gutharc, Mehmet Sicak und Lirim Shala (von links) freuen sich auf Kundschaft in dem neuen Geschäft. (Christina Klinghagen)

Worpswede. Aufmerksamen Spaziergängern dürfte wohl in den vergangenen Wochen nicht entgangen sein, dass sich in den Räumen an der Findorffstraße 11 etwas Neues anbahnt. Die neugierigen Blicke waren auch Mehmet Sicak nicht entgangen, der jetzt an diesem Ort sein zweites Fruchtlädchen Pein betreibt. Wie der Geschäftsmann berichtet, hätten wohl einige Kunden nur auf den Eröffnungstag gewartet. Denn bereits am Vormittag sei ein größerer Teil der Ware verkauft worden. „Besonders die Antipasti wurde sehr gut angenommen“, sagt Sicak, der sich mit seinem Team über die positive Resonanz freut.

Ebenso wie im Hauptgeschäft in Lilienthal, Hauptstraße 74 a, wird auch im Worpsweder Fruchtlädchen Pein der Kundenservice groß geschrieben und das Obst und Gemüse für die Kundschaft gewogen und eingepackt. Somit passend zum Hygienekonzept, welches beinhaltet, dass nur vier Personen mit Maske das Ladengeschäft zeitgleich betreten dürfen. Schwerpunktmäßig werden auf der 100 Quadratmeter großen Ladenfläche Obst, Gemüse und Feinkost angeboten. Neben gefüllten Auberginen und Paprika, selbst gemachten Frikadellen, Fladenbrot und weiteren kulinarischen Schlemmereien, gibt es diverse Spezialitäten im modern eingerichteten Verkaufsbereich zu entdecken, der von Raumausstatter Sascha Pehl aus Worphausen und der Künstlerin Jana Soujon aus Worpswede gestaltet wurde.

Dunkelgraue Wände, davor Regale aus Massivholz, vermitteln ein exklusives Ambiente, das von den natürlichen Farben der Obst- und Gemüsesorten dominiert wird. „Wir wollen hier bestimmte Produkte anbieten, die man sonst nicht bekommt“, erklärt Sicak, der damit sein Geschäftskonzept aus Lilienthal fortsetzt. Qualität und Genuss stehen im Fruchtlädchen Pein stets im Vordergrund. „Es hat sich herausgestellt, dass in Corona-Zeiten viel mehr selber gekocht wird. Wir möchten das mit frischem Gemüse und weiteren Zutaten unterstützen“, lässt der Inhaber wissen. Und damit dieser Anspruch auch passgenau umgesetzt werden kann, fährt Lirim Shala, mit dem Sicak seit 2018 das Fruchtlädchen Pein in Lilienthal betreibt, jeden Morgen zum Großmarkt - sechsmal pro Woche.

Kunterbunter Augenschmaus

Das Angebot und die Auswahl im Fruchtlädchen Pein ist groß. Links vom Eingang des geräumigen Ladengeschäfts findet man im Regal diverse türkische Produkte. Direkt daneben sind Öle, Smoothies, verschiedene Tee- und Kaffeesorten und eine erlesene Auswahl an Weinsorten einsortiert. Das Zentrum bildet ein verglaster Verkaufstresen, der den Blick auf verschiedene Antipasti-Köstlichkeiten freigibt. In einer separaten Auslage kann man frisches Geflügel und Omas Hühnersuppe entdecken. Sowohl vor dem Ladengeschäft als auch im Schaufenster bietet sich ein kunterbunter Augenschmaus aus Früchten, Gemüse, Kräutern und Blumen.

Künftig will das Team um Mehmet Sicak und Lirim Shala, bestehend aus Tochter Helin, Verkäuferin Sarah Gutharc und Köchin Bürgül Özkara, auch täglich ein Mittagessen zum Mitnehmen anbieten, dass sich in der Preisspanne von 7,50 bis 10 Euro bewegen soll. Montags bis sonnabends sollen die Kunden somit in den Genuss einer besonderen Mahlzeit kommen. Auf Wunsch fertigt das Fruchtlädchen Pein auch stilvoll angerichtete Platten mit verschiedenen Antipastisorten zur Abholung an. Bei Bedarf soll das Sortiment künftig noch erweitert werden. Doch zunächst wolle man erstmal die Nachfrage abwarten und werde darauf reagieren, was die Kunden möchten. „Wir lernen immer dazu und sind flexibel. Gerne nehmen wir Ratschläge an, wenn es zum Konzept passt“, versichert Sicak, der in Worpswede schon seit vielen Jahren sein Qualitäts- und Frischekonzept erfolgreich umsetzt. Denn seit 2009 betreibt er das Schnellrestaurant Edessa in der Hembergstraße 21.

Weitere Informationen

Das Fruchtlädchen Pein in der Findorffstraße 11 ist montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr und sonnabends von 8.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Vorbestellungen sind möglich unter der Telefonnummer 04792/9899555.