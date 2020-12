Frank Mehrens (rechts) fährt oft Bus, er ist Revisor bei WEB. (Johannes Heeg)

Landkreis Rotenburg. Zu Frank Mehrens' Beruf gehört es, dass er früh aufstehen muss. Mehrens ist Revisor beim Busunternehmen Weser-Ems-Bus, das in Teilen des Landkreises Rotenburg für den Linienverkehr zuständig ist. Und so ist er jetzt um 6.39 Uhr in Rotenburg in den Bus eingestiegen, der Schüler nach Scheeßel fährt, und hat geschaut, ob auch alle ihren Mund-Nasen-Schutz tragen – was der Fall war, wie er sagt. Und er hat festgestellt, dass in dem Bus 37 von 56 Plätzen besetzt waren, was im Sinne des Ansteckungsschutzes in Coronazeiten gut sei und daran liege, dass seit einigen Tagen ein Verstärkerbus für Entlastung sorge.

Weil Mehrens' Einsatz auf den bundesweiten Mund-Nasen-Schutz-Aktionstag fiel, hatte sich an diesem Tag auch WEB-Geschäftsführer Daniel Marx am Rotenburger Busbahnhof eingefunden. Er nennt Zahlen: Bei mehreren Tausend kontrollierten Fahrten habe man nur ein Prozent der Fahrgäste an die Einhaltung der Bedeckungspflicht erinnern müssen. Bei WEB sei „kein Fall bekannt, dass wir die Polizei rufen mussten“. Marcus Oberstedt, der neue Schulamtsleiter beim Landkreis Rotenburg, räumt zwar ein, dass die Abstände in den Bussen nicht immer eingehalten werden könnten, trotzdem sieht er in den Schulbussen keine Ansteckungsgefahr. Marx bestätigt diese Einschätzung. Bis jetzt habe sich keiner der WEB-Busfahrer im Dienst mit Covid-19 infiziert. Allerdings tue man auch etwas dafür, so habe WEB in den rund 1000 eigenen Bussen die Fahrerinnen und Fahrer mit Plexiglasscheiben geschützt. Kosten: eine Million Euro.

Auch die Polizei im Landkreis Rotenburg zieht nach den bundesweiten Maskenkontrollen im Schulbus- und Linienverkehr ein positives Fazit. „Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Lüneburg haben wir uns am Vormittag zunächst genau den Schulbusverkehr in der Gerberstraße in Rotenburg angeschaut“, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. Verkehrssicherheitsberater Christoph Steinke und Merten Franz vom Ordnungsamt der Stadt Rotenburg seien ein Stück mit dem Bus mitgefahren, und dabei seien ihnen keine Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen aufgefallen. Ähnlich machte es der Kontaktbeamte der Polizei, Fred Krüger. Am Kreisverkehr an der Verdener Straße in Rotenburg stieg er unangekündigt zu. Auch er fuhr bis zur Endstation mit und verteilte im Anschluss an die Kontrollen ein großes Lob an die Schüler. „Wir mussten noch nicht einmal jemanden ermahnen“, freute sich der Kontaktbeamte.

Im Verlauf des Tages kontrollierten sechs Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei Lüneburg am Busbahnhof in Rotenburg und später auch in der Rotenburger Innenstadt. Auch dort war das Ergebnis durchaus positiv. Einige seien allenfalls zum ordnungsgemäßen Tragen der Masken ermahnt worden. Den gleichen Eindruck hatten die Polizeibeamten bei Kontrollen in Sottrum, Visselhövede, Zeven, Selsingen, Gnarrenburg und Bremervörde. Fast gleichlautend berichten sie nach den Kontrollen der Schulbusse von auffallend disziplinierten Schülern, die die Vorschrift der Corona-Bestimmungen vorbildlich erfüllt hätten.