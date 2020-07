Seit drei Jahren hält Katrin Barner in ihrem Borgfelder Garten Zwergseidenhühner. (Fabian Wilking)

Borgfeld/Grasberg/Tarmstedt. Sie heißen Anneliese, Frieda, Berta, Brigitte und Gundula. Zusammen wohnen sie auf gut 25 Quadratmetern in einer idyllischen Borgfelder Neubausiedlung. Genauer gesagt: im Garten von Katrin Barner. Die Wohngemeinschaft der fünf Damen bezahlt ihre Miete in Form von Eiern. Was hier etwas aufgeregt durch den feinen Sand rennt und gelegentlich ein Gackern zum Besten gibt, sind Zwergseidenhühner. Vor drei Jahren hat sich Katrin Barner für Hühner als tierische Mitbewohner entschieden. Seitdem mangelt es in ihrem Haus nicht mehr an frischen Eiern. „Zwergseidenhühner sind sehr fleißige Tiere“, sagt Barner. Das gelte nicht nur für das Eierlegen, sondern auch für das sogenannte Glucken.

Zur Glucke wird ein Huhn, wenn mit steigenden Temperaturen der Fortpflanzungstrieb alles andere unwichtig werden lässt. Mehrere Wochen am Stück sitzen die Hühner dann auf den Eiern, erklärt Barner. „Ich nehme die dann einmal am Tag runter, sonst vergessen die sogar das Essen.“ Ob es sich dabei um eigene oder fremde Eier handelt, sei komplett egal. „Die würden wahrscheinlich sogar Straußeneier ausbrüten“, sagt die 51-Jährige. Um ihre Hühner beschäftigt zu halten, hat sie deshalb mit einem Worpsweder Züchter einen Deal ausgehandelt: Sie bekommt befruchtete Eier, die ihre Hühner dann ausbrüten. Die Küken gehen nach ein paar Wochen zurück an den Züchter.

Dass der private Hühnerstall von Katrin Barner schon lange nicht mehr der einzige in der Region ist, weiß man beim Grasberger Geflügelzuchtverein (GVZ). Schon seit einem Jahr bekomme der GVZ vermehrt Anfragen von Leuten, die privat Hühner halten wollen, sagt dessen Sprecherin Christine Arens. In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage noch mal gestiegen. „Die Leute versuchen, es sich in diesen Zeiten zu Hause schön zu machen“, vermutet Arens. Dazu zählt offenbar auch das tägliche Frühstücksei aus dem eigenen Garten. Der GVZ hat über 100 Mitglieder, die neben Hühnern auch Gänse und Enten züchten. Private Halter fragen über die Internetseite des Vereins allerdings hauptsächlich Hühner an, sagt Arens. Bestimmte Rassen seien besonders beliebt – vor allem eben jene Zwergseidenhühner, die bei Katrin Barner ein Zuhause gefunden haben.

Hähne zu laut

„Die lassen sich auch gut in kleineren Gärten halten“, erklärt Arens. Grundsätzlich sei die Haltung von Hühnern nicht sonderlich kompliziert. Arens weist jedoch darauf hin, dass die offene Wiese kein geeignetes Territorium ist. „Hühner brauchen Gebüsche oder andere Rückzugsorte, um sich vor Fressfeinden zu schützen“, erklärt Arens, die selbst fünf Hennen und einen Hahn hält. Hähne hat auch Katrin Barner mal gehabt – kurzfristig. Für Wohngebiete seien die Männer auf Dauer zu laut, sind sich Barner und die Züchter einig. Außerdem legen sie keine Eier. Kurzum: Der Hahn ist nicht sonderlich beliebt, dient oftmals lediglich als Schlachtobjekt. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Während es die Henne ab 20 Euro gibt, kostet ein Hahn höchstens die Hälfte. „Manchmal kriegt man die sogar geschenkt“, sagt Christine Arens.

Einen Hahn braucht die Borgfelder Damen-WG ohnehin nicht. Auch ohne männliche Mitbewohner gebe es schon mal Streit, erklärt Katrin Barner. Vor allem, wenn es ums Futter geht. Und tatsächlich: Kaum ist die Schale mit frischem Gemüse und Nudeln in Reichweite, verteilt Berta ein paar Schnabelstöße an die anderen Hühner. „Sie ist die Chefin“, sagt Barner, die ihren Hühnern neben Gemüse auch spezielles Legehennenfutter serviert. „Grundsätzlich fressen die aber, ähnlich wie Schweine, fast alles.“ Nicht ganz so schön anzusehen sei es, wenn sich gelegentlich ein Frosch aus dem anliegenden Gartenteich in das Gehege verirrt. „Dann werden schon mal ein paar Beine ausgerissen“, sagt Barner.

Meistens herrsche aber eine eher friedliche Stimmung im Hühnergehege. „Sie schimpfen schon mal, aber übermäßig laut ist das nicht“, sagt Barner. Von den Nachbarn habe sich zumindest noch keiner beschwert. Mit ihrem Mann sitze sie abends gerne auf der Bank im Stall, ein leise gurrendes Huhn auf dem Schoß. „Das ist sehr gut, um runterzukommen“, sagt die Heilpraktikerin. Das Gehege zieht sich schlauchförmig durch den Garten und ist umfangreich durch Zäune gesichert. Im Stall, der ursprünglich mal ein Geräteschuppen war, hat Barner eine hochmoderne Hühnerklappe installiert – ausgestattet mit Sensoren, die auf Dämmerung reagieren. Nicht alle privaten Halter seien so akribisch, meint Helmut Thoms, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins in Tarmstedt. „Normalerweise kann jeder Hühner halten“, sagt Thoms, der ebenfalls eine zunehmende Nachfrage bestätigt. Einige Leute würden allerdings unterschätzen, dass die Hühnerhaltung auch Zeit und Geld kostet. „Manche bringen uns die Tiere dann wieder zurück“, berichtet Thoms.

Bestimmte Dinge gilt es schon zu beachten, sagt Katrin Barner. Grundsätzlich müssen Hühner bei der Tierseuchenkasse angemeldet werden. Regelmäßige Impfungen gegen die für Hühner gefährliche Newcastle-Krankheit sind ebenfalls erforderlich. Den Impfstoff bekommt man als privater Halter am einfachsten über die Vereine, die diesen in größeren Dosen von den Tierärzten kaufen. Auch Katrin Barner ist Mitglied bei den Grasberger Geflügelzüchtern. Mit den Zuchtschauen habe sie nicht viel am Hut. „Das ist schon eine eigene Welt“, sagt Barner. Trotzdem würde sie allen Haltern eine Mitgliedschaft empfehlen. „Die Leute dort kennen sich unglaublich gut aus und können bei Problemen weiterhelfen.“