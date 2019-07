Eine Kreisstädterin soll mit Alkohol im Blut Auto gefahren sein. Zehn Monate sollte sie deshalb auf ihren Führerschein verzichten. Das wollte die Frau nicht akzeptieren und zog erneut vor Gericht. (David-Wolfgang Ebener)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Vergeblich hat eine Frau aus Osterholz-Scharmbeck versucht, vom Vorwurf der Trunkenheit im Verkehr freigesprochen zu werden und umgehend ihre Fahrerlaubnis zurückzubekommen. Das örtliche Amtsgericht hatte der 55-Jährigen im Januar eine Geldstrafe von rund 1000 Euro aufgebrummt und eine zehnmonatige Führerscheinsperre ausgesprochen. Eine Reduzierung auf sechs Monate war alles, was die Angeklagte nun beim Landgericht Verden erreichen konnte.

In der Berufungsverhandlung gelang es ihr trotz trotziger Gegenbehauptungen nicht, Staatsanwalt und Gericht von einem ganz anderen Sachverhalt zu überzeugen, als dem, der in erster Instanz festgestellt worden war. Da half auch die tatkräftige Unterstützung ihrer Verteidigerin nicht. Eine weitere Frau sorgte dafür, dass die ohnehin wenig schlüssige Argumentation nicht verfing. Die eingehenden Beobachtungen, die die Zeugin an jenem Oktoberabend 2018 gemacht hatte und die sie nun akribisch vortrug, ergaben ein wesentlich stimmigeres Gesamtbild. Wie der erste Teil des damaligen Abends verlaufen sein dürfte, war relativ unstrittig. Die Angeklagte war losgefahren, um ihren Lebensgefährten auf dessen Bitte hin aus einem Lokal in der Innenstadt abzuholen. Das Paar geriet in Streit, und statt den Heimweg anzutreten, sprach man vermehrt alkoholischen Getränken zu. Ihren bald erreichten Zustand der Fahruntüchtigkeit offenbar – noch – richtig einschätzend, war die Frau so vernünftig, sich ihrerseits um einen Chauffeurdienst zu bemühen.

Die Tochter, mit der sie sich angeblich den flotten Kleinwagen teilt, eilte zu Fuß zum Marktplatz, um die Mutter gegen 19 Uhr „auszulösen“. Zum Verbleib des Mannes gab es keine Angaben. Zu Hause angekommen, wurde der Wagen in der Nähe abgestellt, und die hilfsbereite Tochter ging wieder ihrer Wege. Was sich dann abgespielt haben soll, schilderte die Angeklagte mal so, mal so. Ob aus nachvollziehbarem Mangel an konkreten Erinnerungen oder um ihre behauptete Unschuld zu untermauern, ließ sich nicht hinlänglich klären.

Fakt ist, dass sie von besagter Zeugin, einer Nachbarin in der Reihenhaussiedlung, dabei beobachtet wurde, wie sie gegen 20 Uhr in ihren unter einer Laterne geparkten Wagen stieg und vermutlich auch losfuhr. Der Zeugin, mit ihrem Hund unterwegs, war zuvor schon eine „Person mit starken Gleichgewichtsstörungen“ aufgefallen.

Widersprüchliche Angaben

Seinerzeit hatte sie blitzschnell ein Handyfoto von der Rückansicht des Wagens gemacht. Jedoch nicht schnell genug, wie sie selbst bedauerte, um auch das Kennzeichen zu erfassen. Egal, samt der vagen Beschreibung einer Frau („deutsche Erscheinung, dunkle Haare, 20 bis 60 Jahre“) ging das Foto sofort an die Polizei. Als Beamte in der Straße eintrafen, sahen sie, wie die Angeklagte sich von dem geparkten Pkw „zügig entfernte“. Auf Ansprache habe die Frau „direkt verbal aggressiv“ reagiert, gab eine Polizistin im Zeugenstand an.

Die Dinge nahmen ihren turbulenten Lauf. Die Angeklagte habe sich nicht ausweisen wollen und in ihrem Haus versucht, sich im Wohnzimmer einzusperren, hieß es. Schon gar nicht habe sie freiwillig mit zur Wache kommen wollen. Dort landete die in einem Pflegeberuf tätige Frau aber etwa eine Stunde später doch noch. Die Blutprobe ergab über 1,9 Promille – absolute Fahruntüchtigkeit.

Die 55-Jährige blieb auch vor der Strafkammer des Landgerichts dabei, keinesfalls noch eine kurze Spritztour unternommen zu haben. Zum Wagen sei sie gegangen, weil sie ihre Zigaretten darin liegen gelassen habe. Ach ja, und ihr Portemonnaie. Im Verlaufe des Verfahrens war auch einmal von vergessenen Hausschlüsseln die Rede gewesen. Dummerweise erst bemerkt, als die Tochter schon weg war. Deshalb habe sie auch über die Terrassentür das Haus betreten müssen.

Zum Thema Tür gab die 55-Jährige später noch mehr zum Besten, und zwar im Zusammenhang mit einem Telefonanruf, den die Hauptzeugin einige Wochen vor dem Termin der Berufungsverhandlung erhalten hatte – nachweislich von der Festnetznummer der Angeklagten. Diese bestritt, die Frau kontaktiert und umgehend auf eine Krankheit angesprochen zu haben. Für die Zeit des Anrufs habe sie ein Alibi, und überhaupt: „Meine Tür ist nie abgeschlossen. Bei uns kann Tag und Nacht jemand rein. Jeder hat Zugang zum Telefon“. Die durchgängigen Tage der offenen Tür nahm man ihr aber nicht ab.