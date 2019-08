Vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck musste sich ein 54-jähriger Grasberger verantworten, der betrunken Auto gefahren war und einen Unfall verursachte. (Peter Steffen/dpa)

Grasberg/Osterholz-Scharmbeck. Auf ungewöhnliche Weise versuchte ein 54-jähriger Grasberger seine Müdigkeit morgens zu überwinden. „Dann habe ich noch zwei Bier getrunken, um wach zu werden“, sagte er im Amtsgericht im Prozess gegen ihn aus. Doch die zwei Bier waren mehr als des Guten zuviel. Am Abend zuvor hatte er schon mit Freunden erheblich dem Alkohol bei einer Grillfeier zugesprochen. Whiskey-Cola habe die Runde gemacht, so der Grasberger.

Anfang Mai setzte er sich am frühen Nachmittag dann hinter das Steuer seines Autos. In der Huxfelder Straße war die Fahrt zu Ende. Der 54-Jährige kam in einer Rechtskurve in Richtung Quelkhorn ins Schleudern, prallte links von der Fahrbahn gegen einen Baum und landete auf einer Wiese. Als ihm zwei Stunden später Blut abgenommen wurde, lag der Alkoholgehalt noch bei 2,5 Promille. Jetzt hatte er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

„Die Alkoholfahrt hat es gegeben. Da wollen wir nicht drumherum reden“, sagte Verteidiger Carsten Koglin. Wenn es gleichwohl eine Wiederholungstat gewesen sei, sei aber kein Vorsatz mit im Spiel gewesen. Schon einmal war dem Grasberger vor gut drei Jahren im April eine Strafe wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr aufgebrummt worden. Bei Vorsatz kann die Höchststrafe fünf Jahre Freiheitsstrafe, bei Fahrlässigkeit zwei Jahre betragen.

Koglin machte deutlich, dass sein Mandant die Lage falsch eingeschätzt habe. „Er konnte sich nicht vorstellen, noch so viel Alkohol im Blut zu haben.“ Für den Angeklagten zog die Trunkenheitsfahrt nicht nur den Strafprozess nach sich. „Er hat auch deshalb seinen Arbeitsplatz verloren“, betonte der Rechtsanwalt.

Ausführlich fragte Strafrichterin Johanna Kopischke den Grasberger nach seinen Trinkgewohnheiten. „Es kommt schon mal vor, dass man so eine Flasche alleine leer macht“, sagte er unter anderem zu seinem Whiskey-Konsum. Die Richterin ging aufgrund der Aussagen des 54-Jährigen und auch wegen des festgestellten 2,5-Promille-Gehaltes der Trunkenheitsfahrt davon aus, dass bei ihm ein Alkoholproblem vorliege.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 40 Euro, 2400 Euro. Weiter verlangte er eine Führerscheinsperre vom Prozesstag an gerechnet von 18 Monaten. Verteidiger Koglin plädierte für eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 20 Euro, 800 Euro.

Strafrichterin Kopischke verhängte wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 25 Euro, 1500 Euro. Dazu kommt noch eine Führerscheinsperre von zwölf Monaten. „2,52 Promille sind nicht ganz ohne. Aufgrund ihres Alkoholkonsums konnten Sie das nicht richtig einschätzen“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. „Denken Sie über ihr Alkoholproblem nach, und suchen Sie sich professionelle Hilfe“, gab sie dem Grasberger mit auf den Weg.