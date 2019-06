Die neue Doppelspitze der Volksbank Worpswede und der scheidende Vorstand: Bülent Kurtulus, Thomas Eder und Helmut Grotheer. (von Lachner)

Worpswede. Im Rahmen der Generalversammlung der Volksbank Worpswede am 20. Juni im Festzelt auf dem Schützenplatz in Worpswede wird es diesmal nicht nur um Zahlen und Bilanzen gehen. Helmut Grotheer wird sich auf dieser Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied von den Mitgliedern, Kunden und Gästen verabschieden. Nach insgesamt 44 Jahren, davon 21 Jahre im Vorstand der Volksbank Worpswede eG, wird er in den passiven Teil der Altersteilzeit eintreten. Lange Jahre hat er der Bank ein Gesicht gegeben. Zum Nachfolger hat der Aufsichtsrat Bülent Kurtulus, der seit 19 Jahren in der Worpsweder Bank arbeitet, bestellt.

Wenn Helmut Grotheer durch den Schalterraum geht, begrüßt er immer wieder Kunden, Hände werden geschüttelt und ein paar persönliche Worte ausgetauscht. So ist das in einer kleinen Bank, man kennt sich eben. „Banken sind vergleichbar, aber hier ist es etwas anders, es wird Wert auf das persönliche Gespräch gelegt,“ meint Grotheer. Die Nähe zu den Kunden, das persönliche Gespräch und auch das Vertrauen der Kunden in die Bank, sei hier sehr wichtig, betont Grotheer, der in seiner langjährigen Tätigkeit doch so einiges erlebt hat. Traditionell verwurzelt im Ort berät die Bank nicht nur Privat- und Firmenkunden, sondern ist zugleich auch Arbeitgeber und Ausbildungsstätte und versteht sich als Förderer von Vereinen und sozialer Ansprechpartner in ihrem Geschäftsgebiet.

Höhen und Tiefen

Über die vielen Jahre hat Grotheer die Kunden auf Höhen und Tiefen begleitet. Junge Menschen, die ein Haus kauften und durch Kredite mit der Bank verbunden waren. Er weiß, dass in den Jahren der Tilgung im Leben eines Menschen viel passieren kann und wird zu mancher Lösung beigetragen haben. Ihm sind eine gute Kundenbetreuung und das gegenseitige Vertrauen stets sehr wichtig gewesen. Das sei der Vorteil einer kleinen Bank mit 21 Mitarbeitern, darunter derzeit zwei Auszubildende und zwei Mitarbeiter in der Filiale in Hüttenbusch. „Viele Kunden, auch gerade junge Leute, schätzen das Menschliche“, sagt Grotheer, denn manchmal gäbe es auch extreme Fälle, die bei manch einer großen Bank nicht so schnell umsetzbar seien. Mal sei beispielsweise eine Kundin im Urlaub krank geworden, da musste kurzfristig das Limit der Kreditkarte hochgesetzt werden. „Wir müssen auf unsere Kunden achten,“ sagt Grotheer.

Zahlreiche EDV-Umstellungen, die erste 1997, die letzte 2017, hat Grotheer begleitet, aber auch die Einführung des Euro und die Wiedervereinigung sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben. An Letzteres erinnert er sich noch recht intensiv. Zwei Monate war er im Rahmen der Aufbauhilfe in Halberstadt: „Alle wollten Bausparverträge abschließen, aber die Mitarbeiter mussten erst lernen, eigenverantwortlich zu handeln“, so Grotheer.

Banken seien vergleichbar, man müsse immer attraktive Angebote haben, um marktfähig zu bleiben. Neue digitale Angebote seien wichtig, aber auch in der persönlichen Beratung zeichne sich eine gute Bank aus, so Grotheer. Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum er seinen Arbeitgeber nie wechselte und sich in seinem Arbeitsumfeld immer wohl gefühlt hat. „Ich habe hier immer gerne gearbeitet“, sagt Grotheer mit einem zufriedenen Lächeln und verlässt so die Bank mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Angefangen hatte er hier in Worpswede 1975 mit einer Lehre zum Bankkaufmann, er absolvierte sämtliche Bereiche des Bankgeschäftes und absolvierte die Aufstiegsausbildung. Seit 1993 wurde ihm Prokura erteilt, die es ihm ermöglichte, die Bank gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied zu vertreten. In den folgenden Jahren bildete er sich zum diplomierten Bankbetriebswirt weiter, die ihn zum Geschäftsleiter qualifizierte. Vor 21 Jahren wurde er vom Aufsichtsrat in den Vorstand bestellt und führt seit 1998 die Worpsweder Bank in Doppelspitze. Zusätzlich engagierte sich Helmut Grotheer ehrenamtlich als Mitglied des Prüfungs- und Berufsbildungsausschusses in der Industrie- und Handelskammer Stade.

Jetzt freut sich Helmut Grotheer auf mehr Freizeitaktivitäten. Viele Pläne hat der scheidende Vorstandsvorsitzende. „Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt, auf die Freizeit, auf alles, was bislang zu kurz gekommen ist“, erzählt der Kunstinteressierte. Ein Eichenstamm liege schon im Garten und warte darauf, mit der Kettensäge zu einer Skulptur bearbeitet zu werden. Außerdem würde er gerne mehr Sport treiben und kochen lernen.

Neue Doppelspitze

Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Bülent Kurtulus bestellt. Der 47-Jährige ist ebenfalls lange Jahre für die Worpsweder Bank tätig. Als Prokurist leitet er derzeit das Risikocontrolling und wird nun die Aufgaben Grotheers übernehmen. Dazu gehört die Marktfolge, die Kreditanalyse, Kreditsachbearbeitung und Risikobewertung sowie Vertrags- und Personalwesen und die Revisionsabteilung. Zusammen mit Thomas Eder, der seit zehn Jahren im Vorstand für den Bereich der Kundenbetreuung im Sinne des Vier-Augen-Prinzips zuständig ist, werden beide künftig die Geschicke der Volksbank Worpswede leiten.

Thomas Eder wird Grotheers disziplinierte und organisierte Arbeitsweise vermissen, wie er bemerkt. „Er hat die Sachen immer gleich angepackt,“ sagt Eder über seinen Kollegen. Beruhigt sind er und Kurtulus, dass Grotheer noch für Fragen zur Verfügung stände. Kurtulus und auch Eder versichern, dass sie auch weiterhin die enge Verbundenheit zum Ort pflegen werden und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der 85. Generalversammlung am 20. Juni im Festzelt am Schützenplatz wird sich Helmut Grotheer von den Mitgliedern der Volksbank verabschieden.