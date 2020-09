Beim Breitbandausbau in Grasberg wurden zahlreiche Bäume beschädigt, die dann gefällt wurden. Nun steht fest: Auch in Worpswede sind beim Kabelverlegen Fehler gemacht worden. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. So schlimm wie Grasberg, wo an der Huxfelder Straße etwa 100 Bäume gefällt werden mussten, hat es Worpswede nicht getroffen. Aber auch hier haben die Baufirmen, die im Auftrag der EWE Breitbandkabel für schnelles Internet verlegten, einige Straßenbäume beschädigt. Der Planungsausschuss wurde in seiner jüngsten Sitzung von Herbert Springer, einem staatlich anerkannten Baumpfleger, über das Ausmaß des Schadens informiert.

„EWE hat nicht selbst gegraben“, stellte Bürgermeister Stefan Schwenke zu Beginn der Debatte klar. Der Energieversorger habe Baufirmen beauftragt, auch welche aus dem Ausland, die heute nicht mehr in Deutschland tätig seien und kaum zur Verantwortung gezogen werden könnten. Nach den Hiobsbotschaften aus Grasberg, wo bei den Erdarbeiten die Wurzeln von 100 Bäumen in Huxfeld zerstört worden seien, habe die Gemeinde Herbert Springer gebeten, sich zusammen mit dem Bauhof die Bäume in den Straßen, in denen Kabel verlegt worden sind, anzusehen.

Bei 37 Bäumen, verteilt über das gesamte Gemeindegebiet, hielt Herbert Springer eine Kontrollgrabung für nötig. Das Ergebnis ist einigermaßen beruhigend: Nur bei fünf ist das Wurzelwerk so stark beschädigt, dass die Bäume gefällt werden müssen. Zwölf Bäume sind bei Sturm umsturzgefährdet, aber wenn die Krone ausgelichtet werde, sei zu erwarten, dass sie sich selbst stabilisierten, sagte der Experte. Bei den restlichen 20 Bäumen sind keinerlei Maßnahmen erforderlich.

Nicht nur bei der Verlegung der Breitbandkabel, sondern generell bei Straßenarbeiten sei es ein Grundproblem, dass Baumwurzeln beschädigt würden, meinte Ratsherr Andreas Uphoff (SPD). Das liege auch an falsch verstandener Sparsamkeit. „Man darf eben nicht überall mit dem großen Bagger anrücken, sondern muss an manchen Stellen von Hand graben, auch wenn es teurer wird“, sagte er. Auch Friedrich-Karl Schröder (CDU) glaubt, dass die Baufirmen umdenken müssten. Kabel könnten auch unter der Straße durchgeschossen werden. Heiko Pankoke (CDU) fragte, wer die Kosten trägt. Es müsse noch geklärt werden, wer die Kosten für den Sachverständigen übernehme, erklärte Stefan Schwenke. Die EWE bemühe sich durchaus um einen vernünftigen Ausgleich. Ein Gutes habe die Aufregung gehabt, die durch die Baumbeschädigungen entstanden sei, meinte Fachbereichsleiter Michael Rath: Die Firmen, die jetzt für EWE arbeiteten, gingen viel sorgfältiger zu Werke.