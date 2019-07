Marmeladen und vor allem die frischen Frühstückseier: Bei Landrat Bernd Lütjen kommt morgens auch Leckeres aus heimischer Produktion auf den Tisch. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Bernd Lütjen verrichtet noch schnell etwas Hausarbeit und sucht ein passendes Behältnis für die Brötchen. Das Frühstück im Hause des Landrats in Hambergen ist reizvoll – zuerst wegen der ruhigen Wohngegend, dann aber auch wegen des vielen Grüns im Garten. Und auch wegen der Brotaufstriche. Auf dem Tisch stehen zwei Sorten Marmelade. „Die macht meine Frau selbst“, sagt Bernd Lütjen und zeigt nach draußen auf die tragenden Bäume und Sträucher. Walderdbeeren sind unter anderem darunter. Die geben der Marmelade einen speziellen Geschmack.

Richtig verblüffen kann der Osterholzer Landrat seine Frühstücksgäste an diesem Morgen jedoch mit der Präsentation der Frühstückseier. Auch die sind sozusagen aus eigener Produktion. „Wir haben fünf Hühner“, erklärt Lütjen strahlend, „und sind damit Mitglied der Tierseuchenkasse.“ Dass die Eier von seinen Tieren sind, beweist er sogleich: Ein Griff in den bunten Warmhaltesack, ein kurzer Dreh, dann zeigt Bernd Lütjen das Legedatum: 9. Juni. Auch in diesem Fall gilt: Eigene Produktion schmeckt viel besser als Gekauftes.

Auf die Frage, ob die Familie denn komplett auf Selbstversorgung setzt, schüttelt Lütjen lachend den Kopf. Nein, so weit gehe es dann doch nicht. In den eigenen vier Wänden stehen andere Dinge im Vordergrund. Privates eben, nur keine Politik. „Zuhause bin ich Bernd Lütjen, der Landrat bleibt vor der Tür“, erklärt er beim ersten Biss ins Brötchen. Derweil rattert in der Küche die Mühle für die zweite Kanne Kaffee an diesem Morgen.

(Kommunal-)Politik und die Arbeit der Landkreisverwaltung bestimmen dann jedoch Bernd Lütjens Alltag, wenn er aus der Haustür tritt – spätestens dann. Lütjen, der studierte Diplom-Verwaltungswirt, war zu Beginn seiner Karriere ganz gewöhnlicher Beamter auf Lebenszeit – mit kommunalpolitischer Tätigkeit in der SPD-Fraktion des Stadtrats von Osterholz-Scharmbeck. Die Zäsur kam schließlich im Jahr 2001. Damals wurde Bernd Lütjen zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Hambergen gewählt.

Eine spannende Zeit

„Mit 37 Jahren war ich einer der jüngsten Bürgermeister“, erinnert sich der Landrat an eine für ihn spannende Zeit zurück. Die bestand aus dem Wechsel vom gewöhnlichen zum Wahlbeamten, dem schon vorher eingeleiteten Umzug ins neue Haus nach Hambergen und der Hoffnung, zum Samtgemeindebürgermeister gewählt zu werden. Das klappte mit einer komfortablen Mehrheit.

Die nächste Zäsur. Bernd Lütjens Vorgänger Jörg Mielke wurde nach der gewonnenen Landtagswahl in Hannover Chef der Staatskanzlei in Hannover. Also musste ein Nachfolger her. Die Osterholzer Bürgerinnen und Bürger wählten Bernd Lütjen – genau zum richtigen Zeitpunkt, wie er findet: „Die zwölf Jahre als Bürgermeister waren eine gute, intensive Zeit. Aber es war auch Zeit für einen Wechsel.“ Ob der indes so klappen würde wie geplant, stand erst am Ende der Wahl 2013 zusammen mit der Bundestagswahl fest. „Die Landratswahl ist kein Selbstläufer.“

Inzwischen sind die ersten Brötchen verdrückt. Sie sind abwechseld mit Salat belegt, mit Salami oder eben mit Marmelade bestrichen. Bernd Lütjen greift zu einem der Gläser und lässt durchblicken, dass sein Leben auch anders hätte verlaufen können. Der 55-Jährige war als guter Fußballer bekannt und hatte die Chance, vom FC Hambergen zu den Amateuren von Werder Bremen zu wechseln. Dies war möglich geworden, weil zwei Spieler zu den Profis wechselten. Einer von ihnen war Frank Ordenewitz.

Doch zwei Knieoperationen verhinderten die sportliche Karriere. Bernd Lütjen muss sich seitdem aufs Fahrradfahren beschränken. Statt auf dem Platz etwas zu bewegen, tat er dies dann eben als Mitglied des Hamberger Vereinsvorstands. Die Arbeit im Gremium brachte ihm letztlich genug Erfahrungen ein, um sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Der Rest bis hierher ist bekannt.

Bernd Lütjen schenkt Kaffee nach. Er denkt über die Frage nach, was sich seit seinem Antritt als Samtgemeindebürgermeister von Hambergen 2001 verändert hat. „Meine erste Einsicht: Man kann es nicht allen recht machen. Man ist an Recht und Gesetz gebunden.“ Aber irgendwann müsse ja mal eine Entscheidung her. Der Landrat schiebt nach: „Im Vergleich zu meiner Anfangszeit ist die Vehemenz, mit der die Menschen auf eine Entscheidung reagieren, heftiger geworden.“ Viele schauten weder nach links noch nach rechts.

Beispiele dafür hat Lütjen einige. Die Palette reicht vom Schießstand in Waakhausen über die geplante Hähnchenmastanlage in Aschwarden bis zur Errichtung von Windkraftanlagen. Zu letzterem verweist der Landrat auf die schon im Jahr 2011 verabschiedeten Vorrangstandorte für derartige Anlagen. „Jetzt sehen die Menschen ihre eigene Lebensqualität eingeschränkt. Das kann ich verstehen, aber als Verwaltung müssen wir Bundes- und Landesrecht und unsere eigene Satzung einhalten.“ Das bedeute im Umkehrschluss, dass zum Beispiel Investoren ihre beantragten Genehmigungen bekommen, wenn sie alle Vorgaben einhalten. Das, meint Lütjen, gelte unter anderem auch für den geplanten Stall in Aschwarden.

Kann der Zorn zum Beispiel der Menschen aus Aschwarden vielleicht etwas mit der Vermittlung zu tun haben? „Nein“, sagt der Landrat, „wir sind in unseren Entscheidungen transparent.“ Das habe jedoch sicherlich etwas damit zu tun, dass das Verständnis für rechtsstaatliche Regelungen und darauf beruhenden Entscheidungen insgesamt wohl zurückgehe, findet der Landrat. Daher wünsche er sich, dass Staat und Behörden insgesamt wieder mehr an Akzeptanz gewinnen.