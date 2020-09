2015 kamen Tausende Geflüchtete nach Deutschland. Viele landeten auch in der Region zwischen Wümme und Hamme. (Julian Stratenschulte/dpa)

Grasberg/Worpswede. Amin Roshan sorgt dafür, dass jeder Zentimeter Fläche genutzt wird. Vor fünf Jahren sprach er kein Wort Deutsch, heute prüft der 21-Jährige Bestellungen, stellt Waren zusammen, bestimmt Lieferrouten. Er lässt sich zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden: drittes Lehrjahr, Zwischenprüfung gerade bestanden. Der junge Mann mit afghanischen Wurzeln hat eine Wohnung in Worpswede, demnächst will er sich verloben. Fünf Jahre nach Angela Merkels legendärem Satz „Wir schaffen das“ hat Amin Roshan Fuß gefasst in Deutschland. Er gehörte ab 2015 als minderjähriger Flüchtling zu den Hunderten Migranten, die damals und in den Monaten und Jahren danach in den Dörfern der Region Zuflucht fanden. Aber wie bilanzieren die Gemeinden der Region fünf Jahre nach der sogenannten Flüchtlingskrise die Lage gerade jetzt, wo Deutschland erneut Bedürftige aufnehmen will?

Die Situation sei eigentlich recht entspannt, teilen Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke und seine Grasberger Kollegin Marion Schorfmann übereinstimmend mit. Tausende Geflüchtete erreichten seit 2015 den Landkreis Osterholz. Sie erlebten und erleben an vielen Orten Solidarität und Unterstützung. Ehrenamtliche Helfer geben Sprachunterricht in den Kommunen, Firmen bieten Praktikumsplätze an, Vereine binden Geflüchtete in ihre Gemeinschaft ein. „Wir schaffen das“, lautete vielerorts die Devise. Vieles wurde geschafft, doch die Realität hält immer noch Herausforderungen parat.

Eine dieser Herausforderungen für die Kommunen ist der Wohnraum für die Geflüchteten. Der Mietmarkt und die rasant steigenden Preise seien ein Problem, heißt es aus Worpswede. Mit den finanziellen Belastungen fühlt sich das Künstlerdorf alleingelassen, so würden die erhöhten Personalkosten in der Verwaltung nur zum Teil erstattet, bedauert Schwenke. 101 Flüchtlinge, darunter Kinder und Jugendliche, leben derzeit in Worpswede, fast alle dezentral. Die meisten Erwachsenen haben eigene Mietverträge. Noch sechs Gebäude oder Wohnungen mietet die Gemeinde an. Aktuell steht eine Zwei-Zimmer-Unterkunft leer.

In Grasberg sind 31 Schutzbedürftige untergebracht, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, davon sind mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche. Als Unterkunft stehen ihnen die Wohnmodule hinter der Reithalle zur Verfügung. Diese mobilen Unterkünfte könnten wegen der befristeten Baugenehmigung im kommenden Jahr wegfallen, vermutet Marion Schorfmann. Daneben hat ihre Gemeinde noch fünf Wohnungen angemietet. Zwei Personen leben mietfrei bei Verwandten. „Wir arbeiten seit 2016 kontinuierlich daran, Unterbringung und Asylbewerberankünfte zu koordinieren“, so Schorfmann. Ihrer Gemeinde und auch Worpswede wurden in den vergangenen sechs Monaten keine neuen Geflüchteten zugewiesen.

Die Migranten in Grasberg und Worpswede stammen überwiegend aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und aus dem Sudan. Eine ganze Reihe von ihnen haben Arbeit gefunden, in Worpswede erhalten weniger als zehn Prozent der Geflüchteten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. „Mitglieder von zwölf der 19 geflüchteten Familien und zwölf der 14 alleinstehenden Geflüchteten sind in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen“, heißt es aus dem Rathaus. Die anderen bekommen Arbeitslosengeld II oder haben eine Beschäftigung, weiß Schwenke. Neun Migranten befänden sich in einer Ausbildung, einer sei damit gerade fertig geworden.

Von den zwölf Erwachsenen in Grasberg arbeiten zwei auf 450-Euro-Basis, ein Flüchtling mit Status Asyl ist Angestellter in Vollzeit. Die Jugendlichen besuchen die IGS oder das Gymnasium Lilienthal. Probleme gibt es immer noch bei den Sprachkenntnissen. „Die größte Hürde ist, vor allem für die erwachsenen Flüchtlinge, die Verständigung“, bedauert Marion Schorfmann. Am leichtesten sei es für Kinder und Jugendliche, sie fänden sich schnell in Sprache und Schule zurecht.

So war es bei Amin Roshan, dem Auszubildenden für Lagerlogistik. Zusammen mit dem damals ebenfalls 16 Jahre alten Alireza Hosseini kam er 2015 in eine Huxfelder Pflegefamilie. 30 andere Minderjährige, die vorher ebenfalls in der Kaserne Schwanewede untergebracht waren, zogen ins SOS-Kinderdorf Worpswede. 19 Monate lang lebten Amin und Alireza beim Grasberger Ehepaar Reichert, bevor sie in eigene Wohnungen zogen. Alireza habe sich schwerer getan mit Sprache und Bildung, erinnert sich Holger Reichert. Der Junge, der eigentlich nicht wegwollte aus dem Iran, den seine Eltern aber wegschickten, habe keine schulische Vorbildung gehabt, sein Weg zu einer Ausbildung habe sich nach BBS und mehreren Praktika lange hingezogen.

Inzwischen hat Alireza seinen Hauptschulabschluss geschafft und eine Ausbildung zum Friseur begonnen, erzählt Holger Reichert. Die dem Landkreis Osterholz zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben „eine gute Entwicklung genommen“, bestätigt Jugendamtsleiterin Hanna Ahrens. „Im Bereich Schule und Ausbildung war und ist immer eine intensive Unterstützung erforderlich, damit es zu erfolgreichen Abschlüssen kommt“, räumt die Amtsleiterin ein. Ausgesprochen stolz ist Holger Reichert auf seine ehemaligen Pflegesöhne. „Es ist unglaublich, was sie unter diesen Voraussetzungen geschafft haben, wie sie sich motiviert haben“, sagt er zufrieden.

Reichert gehört zu den vielen Helferinnen und Helfern, die sich in der Region um die Flüchtlinge kümmern und ihnen halfen, in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Über die Engagierten in den Gemeindeverwaltungen, Kirchengemeinden, Vereinen und anderen Kreisen bauten die Migranten nicht nur Sprachbarrieren ab. Sie bekamen Hilfe bei der Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse und knüpften Kontakte zur Bevölkerung. Ihre Erfolge verdanken Flüchtlinge indes auch ihrem Fleiß und häufig auch dem Engagement von Chefs, deren Familien und Kollegen, weiß Holger Reichert. Und auch das ländliche Umfeld und die dezentrale Unterbringung erleichtern die Integration, ist sich Worpswedes Bürgermeister Schwenke sicher. „Die menschliche Nähe und das Engagement der Kümmerer sind hier groß.“

Zur Sache

Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt auf einem guten Weg. „Die Studien zeigen, dass in vielen Bereichen die Integration von Geflüchteten bereits gelungen ist“, sagte Katharina Spieß, Ökonomin und Leiterin der Abteilung Bildung und Familie beim DIW. Allerdings seien auch in den nächsten Jahren weiter Anstrengungen nötig. Für die Untersuchung wurden 8000 Geflüchtete befragt, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen waren. 43 Prozent der Befragten sind mittlerweile erwerbstätig. Allerdings besteht zwischen Männern und Frauen ein erhebliches Gefälle: Fünf Jahre nach dem Zuzug seien 57 Prozent der Männer, aber nur 29 Prozent der Frauen erwerbstätig. Dabei spiele die Familienkonstellation und die Betreuungssituation von Kindern eine große Rolle.