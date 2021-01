Harald Maack ist bei "Notruf Hafenkante" seit 2007 der Wachhabende Jörn "Wolle" Wollenberger. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Fürs Frühjahr sind neue Folgen der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ (immer donnerstags, 19.25 Uhr) geplant. Sie wurden von Mai bis November gedreht – unter strengen Corona-Restriktionen, deren Befolgung von einem unbeugsamen „Hygienebeauftragten“ überwacht wurde. Wie hat das die Arbeit am Set verändert, und wird der Zuschauer überhaupt etwas bemerken von den Auflagen, unter denen die Schauspieler agieren mussten? „Es war alles neu, komisch und seltsam“, zieht Harald Maack Bilanz, der im „Polizeikommissariat 21“ an der Waterkant seit 2007 den Wachhabenden Jörn „Wolle“ Wollenberger gibt, väterliche Frohnatur am Funkgerät. Auch seien „Anpassungen“ im Drehbuch unvermeidlich gewesen. Doch unterm Strich geht der 65-jährige Scharmbeckstoteler ziemlich entspannt mit der Situation um. Das Virus habe sie „im Kern“ nicht daran hindern können, ihren Beruf mit der gewohnten Leidenschaft und auch „mit Spaß“ auszuüben. „Wie bringt man Emotionen rüber? Es sind doch die Augen ein Spiegel der Seele, und da ist die Körperhaltung. Das alles wird durch die Maske nicht verändert.“

Wenn er in die Röhre guckt, muss der vom Corona-Stress geplagte Fernsehzuschauer sich nicht sorgen, dass sein freudlos gewordener Alltag auch noch im Pantoffelkino abgebildet wird. Mund-Nase-Schutz wird überwiegend hinter der Kamera getragen, seltener davor, wie Harald Maack verrät. Man wusste sich für diese Ausnahmesituationen mit etlichen Kniffen und Tricks zu wappnen. Dazu zählte eine durchsichtige Acrylglasscheibe im Streifenwagen, wenn die Cops sich paarweise in die Vordersitze fallen lassen, um Verbrechern hinterher zu hetzen. Ebenfalls unsichtbar: Bänder, mit denen die Masken an den Ohren befestigt sind, wenn in einer Einstellung lediglich die Rückseite des Akteurs gefilmt wurde. „Da musste man halt aufpassen, dass man den Kopf nicht so weit herumdreht, dass die Maske ins Bild kam.“

Etwa zwei Dutzend Seiten umfasste das Hygienekonzept, das auf Bestellung von ZDF und Produktionsteam ausgetüftelt worden war, nachdem im März die Dreharbeiten drei Tage vor dem geplanten Ende abgebrochen worden waren. „Das hatte nur bedingt mit Corona zu tun, sondern in erster Linie mit der sozusagen herkömmlichen Erkrankung einer Darstellerin, die in den ausstehenden Motiven sehr präsent hätte sein müssen.“ Das sei im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung gewesen, denn es habe eine große Verunsicherung geherrscht. Das ging schon mit der gemeinschaftlichen Verpflegung los, die über einen Caterer organisiert wurde. „Beim Essen saß man halt dicht beieinander.“

Maack verspürte keine große Lust, „zusammen mit 30 Menschen im Studio zu leben“, für den Fall, der eingetreten wäre, wenn sich eine Person infiziert hätte und mit ihr dann das komplette Team in Quarantäne gegangen wäre. Strikte FFP2-Maskenpflicht bei der Arbeit hinter der Kamera sollte das verhindern, als nach zweimonatiger Unterbrechung die Dreharbeiten wieder aufgenommen wurden. Auch die Schauspieler schützten sich gegenseitig bei den Proben, „und auch vor der Kamera, und wenn es nötig war – etwa bei einer Verfolgung in einem engen Keller – wurden die Motive halt entsprechend geändert.“

Wenn Szenen mit Konfrontationen gedreht werden mussten – ob es unangenehme waren oder solche mit einander friedlich zugewandten Typen –, sei viel mit Kameraperspektiven experimentiert worden. „Man geht mit der Kamera weiter weg und arbeitet mit veränderter Tiefenschärfe. Dann kann man es so aussehen lassen, als stünden die Darsteller sich direkt gegenüber, obwohl in Wirklichkeit die 1,5 Meter Abstand gewahrt bleiben.“

Was man laut Maack „mal nicht so locker machen kann“, sind Kussszenen. An der Stelle war der „Hygienebeauftragte“ gefordert. Bei „Notruf Hafenkante“, wo nicht nur Kriminelle gejagt, sondern auch die Verletzten des fiktiven „Elbkrankenhauses“ notoperiert werden, zeigt der gelernte Krankenpfleger den Schauspielern gewöhnlich, wie man den Puls fühlt, den Blutdruck misst und eine OP vorbereitet. Diesmal führte er Schnelltests durch, zwei nacheinander mit 60 Minuten Abstand, damit Liebende sich innig umarmen konnten. Und für eine „ziemlich wilde Szene“, so Maack, habe man einfach die Ehefrau des Schauspielers als Double eingesetzt, sie mit Perücke und Kleidung so ausgestattet, dass sie – der Kamera den Rücken zugewandt – von der im Drehbuch vorgesehenen „Original“-Partnerin nicht zu unterscheiden war. „Die kommen ja aus einem gemeinsamen Haushalt, und da können sie knutschen wie sie wollen.“ Derartige Kriterien bei der Komparsen-Auswahl seien inzwischen keine Seltenheit mehr.

Überhaupt hat Corona Auswirkungen auf die Besetzungen. Flugreisen oder Bahnfahrten sind komplizierter und weniger komfortabel geworden. „Früher sind die Leute aus Berlin, Frankfurt, München oder Dresden angereist. Jetzt werden mehr Hamburger gebucht, wobei das Kontingent ja irgendwie auch begrenzt ist und Episodendarsteller möglichst nicht dreimal im Jahr bei der Hafenkante auftauchen sollten.“

Diese Schauspieler, die nicht zur derzeit 13-köpfigen Kernmannschaft um Hauptkommissarin Melanie Hansen (Sanna Englund) gehören, müssen drei Tage früher als bisher üblich anreisen, um einen PCR-Test zu absolvieren, für dessen Auswertung zwei Tage veranschlagt werden. Sein negatives Ergebnis ist Voraussetzung für den Zugang zum Set. „Ist schon vorgekommen, dass jemand positiv getestet wurde und in Quarantäne geschickt wurde. Dann musste höchst kurzfristig umbesetzt werden.“ Das alles wird die Produktion verteuert haben, jedoch bleibt der zeitliche Aufwand davon unberührt, der auf durchschnittlich sieben Drehtage pro Folge gedeckelt ist. Maack selbst kommt auf rund 40 Drehtage im Jahr.

Dass man bei den Dreharbeiten achtsam mit Abstands- und Hygieneregeln umgeht, findet Maack nicht nur aus Infektionsschutzgründen wichtig, sondern auch, weil die Szenen im Netz verfügbar sind, solange „Notruf Hafenkante“ läuft und auch darüber hinaus. Das kann eine sehr lange Zeit bedeuten, wie dem gelernten Speditionskaufmann kürzlich klar wurde, als er Fanpost von einer Dame erhielt, die er in der in den 1990er-Jahren angelaufenen NDR-Heimatserie „Neues aus Büttenwarder“ (mit dem legendären Jan Fedder) begeistert hatte. Maack war da „Erich der Bauer“. Das sei 20 Jahre her, „ein ganz anderes Leben“.

Es komme daher darauf an, möglicherweise kompromittierende Bilder zu vermeiden und damit Diskussionen vorzubeugen, mit denen sich bisher vor allem der Fußball auseinanderzusetzen hat, nach dem Motto, dass eine privilegierte Gruppe sich nicht an Vorgaben hält, denen sich sonst fast niemand entziehen kann.

Maack verweist darauf, dass es bei Film- und Fernsehen auch ohne Corona immer mehr Auflagen gibt. Früher hatten freundliche Polizeifunker wie er bei Fahndungen Originaladressen genannt und beliebige Autokennzeichen gezeigt. Mit der Folge, dass Menschen sich beim Sender darüber beschwerten, dass ihr Haus oder ihr Auto mit Verbrechen identifiziert worden seien. „Da laufen inzwischen Prozesse.“ Also müssen Adressen erfunden und Autokennzeichen bevorratet werden, die kein Wiedererkennungspotenzial besitzen.

Alles in allem, so Maack, sei die Arbeit unter Corona-Bedingungen herausfordernd gewesen, besonders offenbar für die Produktionsleitung und alle mit der Organisation betrauten Kräfte. "Es mussten unglaublich viele Dinge berücksichtigt werden.“ Beim Abschied im offiziellen Rahmen habe man gemerkt, „wie durch die alle waren“.

„Wolle“ freut sich trotzdem auf die Fortsetzung der Dreharbeiten. „Geplant war Mitte Februar, aber man hat sich doch fürs Abwarten entschieden.“ Je später im Jahr man beginne, desto länger kann von der Tageshelligkeit profitiert werden und desto besser die Möglichkeiten, Außenaufnahmen zu produzieren.

Urgestein „Wollenberger“ – lediglich in der ersten Episode „Zeugnistag“ trat er nicht auf – freut sich besonders darauf, sich endlich wieder einmal fern seines Stammplatzes in der Einsatzzentrale präsentieren zu können. „Ich glaube, ich war zuletzt vor anderthalb Jahren draußen.“