Es ist nicht so, dass in Lilienthal kein Wohnraum entsteht. Allerdings sind die Objekte für soziale Schwächere nicht bezahlbar. (Christian Kosak)

Vier Kinder, alleinerziehend, zugewandert – dass diese Mutter Schwierigkeiten hat, in Lilienthal für sich und ihre Familie eine Bleibe zu finden, sollte nicht überraschen. Jede einzelne dieser Eigenschaften wird in Teilen unserer Gesellschaft als Makel empfunden und ist für die Betroffenen stets mit Schwierigkeiten verbunden: beim sozialen Miteinander, bei der Jobwahl und eben auch bei der Wohnungssuche.

Bei der Wahl einer Bleibe hat man es in Lilienthal gleich doppelt schwer, denn die Gemeinde gibt für Familien mit mehr als zwei Kindern kaum noch Wohnraum her. Das spüren allerdings nicht nur Zuwanderer, sondern auch jene, die in der Region geboren sind und sich nun selbst ein Zuhause schaffen möchten.

Diese Form der Verwirklichung muss man sich nämlich leisten können, wenn man nicht gerade das Glück hat, sein Häuschen auf der Wiese der Eltern errichten zu können. Die Lilienthaler Quadratmeterpreise sind im Landkreis die höchsten und für Baugrundstücke werden mitunter Forderungen erhoben, die selbst erfahrene Makler den Kopf schütteln lassen. Das kommt davon, wenn man den Markt sich selbst überlässt. Solange der Ort als attraktiv gilt und es Menschen gibt, die bereit sind, hohe Mieten oder Baulandpreise zu bezahlen, wird sich an der Lage nichts ändern. Und so ist für die Schwächeren irgendwann kein Platz mehr da.

Zumal sich das Regulativ der Ortspolitik als Wunschdenken erweist. Zwar hat der Gemeinderat schon vor geraumer Zeit eine Sozialwohnungsquote für größere Neubaugebiete beschlossen. Solange aber keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden, bleibt auch ein Wohnungsmarkt mit Lösungen für Reich und Arm allenfalls ein theoretisches Konstrukt. Bislang kam die neue Regel in keinem einzigen Fall zur Anwendung. Und ein Vorstoß zur Schaffung eines neuen Baugebiets in Lilienthal ist nach den erbitterten Debatten über den Standort Mauerseglerstraße zumindest vor der Kommunalwahl im Herbst kommenden Jahres sowieso kaum vorstellbar.

Für die Mutter und ihre Kinder kämen derartige Lösungen eh zu spät, denn die Fünf brauchen sofort einen Plan. Einen, der ihnen hilft, dem Rotlichtmilieu in ihrer Nachbarschaft aus dem Weg zu gehen. Wie berichtet, will der Eigentümer des Mehrparteienhauses die Wohnungen offenbar an Prostituierte vermieten. Mitunter sollen Bewohner schon von Freiern angesprochen und nach dem Weg zu den Damen gefragt worden sein. Für Kinder ist so ein Umfeld zweifellos der falsche Ort, um aufzuwachsen. Die Mutter hat das erkannt, doch es fehlt ihr an einer Alternative. Denn während für Sex-Dienstleistungen im Ort offensichtlich genügend Platz da ist, gilt das für Kinder noch lange nicht.