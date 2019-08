Gästeführerin Iris Pott-Sehnke begrüßt eine Busreisegruppe zur Führung durch Worpswede. (Anne Werner)

Worpswede/Landkreis Osterholz. Raus aus dem Bus, rein ins Museum, vielleicht noch eine heiße Bockwurst direkt beim Busfahrer oder mit Glück eine Tasse Kaffee irgendwo an der Bergstraße. Laufen Worpswede-Besuche so ab, profitiert weder der Ort von den Tagestouristen, noch entdecken diese, was das Künstlerdorf alles zu bieten hat. Wie aber lassen sich Stippvisiten so gestalten, dass sie für beide Seiten nachhaltig wirken?

Wenn für Gruppenreisen über die Tourist Information das Programm gebucht wird, dann wissen die Touristiker vor Ort Bescheid. Der Regelfall ist das nicht, viele Reiseunternehmen stellen ihre Touren selber zusammen und melden möglicherweise direkt bei Museen oder den Gästeführern ihren Bedarf an. Eine zentrale Steuerung der Ströme ist unmöglich, die Busse kommen und fahren wie sie wollen. Gibt es im Voraus einen Kontakt, dann versucht etwa Gästeführerin Kathrin Widhalm den Veranstaltern klarzumachen, dass der Abstecher nach Worpswede ein wenig Zeit brauche.

Der Gästeführerverein bietet sowohl geschlossene Gruppenführungen als auch öffentliche an. Obwohl es stets heißt, dass Anmeldungen erforderlich seien, komme es regelmäßig vor, dass spontan Teilnehmer dazukommen. Widhalm hat damit Erfahrung: „Man weiß nie, stehen dort nur die fünf Angemeldeten oder sind es 30 Leute, und muss ich schnell einen Kollegen dazu holen, weil die Gruppe geteilt werden muss.“ Die Anmeldung läuft ebenfalls über die Tourist Info an der Bergstraße, sodass die Worpsweder Tourismus Gesellschaft (WTG) zumindest diese Besucher erfassen kann.

Laut dem „Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus“ steuern rund 40 Prozent aller Besucher im Landkreis Osterholz Worpswede an. Genauere Zahlen zu den Touristen werden nur alle fünf Jahre und nur bezogen auf den gesamten Kreis erhoben. Thorsten Milenz von der Touristikagentur Teufelsmoor Worpswede Unterweser verweist auf die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ von 2015, die auf Werten aus dem Jahr zuvor basieren. Danach standen 994 000 Übernachtungen 2,6 Millionen Tagesgästen gegenüber. Erstere Zahl wird pro Nacht, nicht pro Person erhoben. Im Durchschnitt geben die Langzeitbesucher 57,18 Euro pro Tag vor Ort aus, die Tagesbesucher lediglich 18 Euro. In der Summe erwirtschaften sie mit 46,9 Millionen Euro von insgesamt 85,2 Millionen rund 55 Prozent aller Einnahmen. Das bedeutet: Gut ein Viertel der Touristen – diejenigen, die übernachten – sorgt für fast die Hälfte des Umsatzes.

Die Hauptsaison für die Gästeführer geht von Ostern bis Oktober, aber besonders kurz vor und nach den Sommerferien balle sich die Nachfrage. Insgesamt waren die Gästeführer 172 Mal im vergangenen Jahr unterwegs, am häufigsten im Monat September. Widhalms Beobachtungen nach sind viele der Gäste, die nicht in Worpswede übernachten, für ein paar Tage in Bremen zu Besuch. Sie machen dann einen Abstecher ins Umland. Oft sind die Reisenden gar nicht zufällig zusammengepuzzelt, sondern in Kegelgemeinschaften, Sportvereinen, Serviceclubs oder anders organisiert. Insbesondere bei Kunstvereinen, die meist aus dem nord- oder westdeutschen Raum kommen, stehe Worpswede hoch im Kurs.

Internationale Kundschaft ist dabei selten, vielleicht zehn englische und je zwei französische oder italienische Führungen würden pro Jahr angefragt, schätzt Widhalm. Plattdeutsch gehe da deutlich besser. Seitdem aber zum Jahreswechsel Worpsweder Kunst in einem der größten Stockholmer Museen präsentiert wurde, kämen vermehrt Gruppen aus Schweden, hat sie festgestellt. Ein Trend, den auch Tina Busch in ihren beiden Geschäften an der Bergstraße bestätigt. Solche Ereignisse haben unmittelbare Folgen, genauso wie der Spielfilm „Paula“ über Modersohn-Becker von 2016, der noch immer dazu führt, das Gäste die Originalschauplätze sehen wollen.

Hohes Durchschnittsalter

Busch, die sich gemeinsam mit anderen Geschäftsleuten zur Bergstraßen-Initiative zusammengeschlossen hat, spürt einen deutlichen Rückgang der Bustouristen. „Bis vor zwei Jahren konnten wir die Uhr danach stellen: ab 14.30 Uhr, wenn das Besichtigungsprogramm vorbei war, wurde es voll im Laden.“ Das sei nun nicht mehr so, vor allem an den Wochenenden gäbe es einen konstanten Strom. Den Eindruck, dass die Verweildauer oft sehr knapp sei, teilt sie nicht. „Die meisten Besucher sind entspannt und haben Zeit zum Bummeln und Einkaufen.“ Was ihr aber auffalle: Das Worpswede-Publikum habe ein exorbitant hohes Durchschnittsalter. Junge Leute kann der Ort offenbar kaum anlocken. Dafür steige die Zahl der Fahrrad-Urlauber konstant.

Dennoch glaubt Tina Busch, Worpswede nutze sein Potenzial bei Weitem nicht aus. Denn Tagestouristen, auch wenn sie mehr als nur ihren Museumseintritt im Worpswede ausgeben, sind vor allem dann für den Ort interessant, wenn sie wiederkommen. Katrin Widhalm hatte jüngst genau dieses Erlebnis: Ein Ehepaar aus Berlin sagte schon direkt nach der Führung, dass es nun nach einen Zeitfenster für einen mehrtägigen Besuch gucke. Beim nächsten Mal soll es dann eine Woche werden.

Zur Sache

Anerkannter Erholungsort

Seit 1976 ist Worpswede ein sogenannter staatlich anerkannter Erholungsort – das ist auch auf Worpswedes Ortseingangsschild nachzulesen. Das Prädikat erhielt Worpswede vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Es wird laut Deutschem Heilbäderverband nach einem Gutachten an „klimatisch und landschaftlich bevorzugte Gebiete“ vergeben, „die vorwiegend der Erholung dienen und einen artgerechten Ortscharakter vorweisen“. In ganz Niedersachsen gibt es insgesamt 111 ausgezeichnete Erholungsorte.