Ein Torfwagen steht auf Schienen im Moorpfad Tarmstedt. (Carmen Jaspersen)

Ein Pfad ist ein schmaler, unebener Weg und keine Autobahn. Ein Moorpfad ist ganz besonders uneben. Aber er ist gleichwohl eine Autobahn – für Mäuse. Diese und andere topografische Sonderbarkeiten begegnen den Besuchern des Moorpfads an der Rothensteiner Straße in Tarmstedt im Landkreis Rotenburg. Vegetative Organismen, die keine Vegetarier sind, gibt es dort auch, aber die vegetieren recht dürftig vor sich hin.

Wer vom Parkplatz zwischen dem Tarmstedter Rathaus und der Feuerwache in die Rothensteiner Straße einbiegt und ihr am Entwässerungskanal entlang folgt, gelangt, wenn er den Strauchschnittplatz passiert hat, in die große Einsamkeit. 2,7 Kilometer vom Rathaus entfernt, geht es links in einen kleinen kurzen Weg, an dessen Ende ein ausrangierter Schafstall steht, der als Regenhütte dient. Dort muss man das Auto stehenlassen. Wer aus der anderen Richtung, vom Grasberger Ortsteil Tüschendorf aus kommend, dorthin möchte, muss schon etwas weiter weg parken und etwas länger laufen. Oder man nimmt gleich das Fahrrad.

Als Begleiter in die moorige Einsamkeit bieten sich Armin Springwald und Siegfried Kranz an, der Vorsitzende und der Kassenwart der Tourist-Information der Samtgemeinde Tarmstedt. Da kann Melancholie gar nicht erst aufkommen an diesem trüben Januarnachmittag. Aber auch wer ohne kundige Begleiter seine Runde dreht, erfährt genug über das, was er dort sieht. An vielen Stellen stehen Informationstafeln über das Moor und seine Geschichte. Wer den QR-Code über dem „Kiek mal“-Schriftzug mit dem Smartphone scannt, bekommt sogar eine Fremdenführung „op platt“, für die die Plattdeutsch-Arbeitsgruppe der Kooperativen Gesamtschule im Ort gesorgt hat.

Weiter drinnen auf dem Pfad nützt das Smartphone aber nichts, hier gibt es keinen Empfang. Wozu auch? Jan vom Moor wusste vor 100 Jahren noch nicht einmal, dass es Handys überhaupt einmal geben wird. Auch auf Rauchen und Reiten sollte man, wie ein Schild am Eingang erklärt, tunlichst verzichten. „Unser Moor ist ziemlich trocken“, sagt Armin Springwald.

Aber moorig ist es doch, auch auf den Wegen. Beim Gehen federt es, jedes Jahr werden die Wege mit Holzhäckseln aufgefüllt, die von den Parkplätzen der Tarmstedter Ausstellung übrig sind, damit sie passierbar bleiben. Die netten kleinen Tierchen, die die vielen Löcher gegraben haben, brauchen keine Gehhilfe, sie leben unterirdisch. Aber wo sind denn ihre Hügel? Falsch geraten. „Das sind keine Maulwürfe, sondern Wühlmäuse“, erklärt Springwald.

Besuch da? Siegfried Kranz an den Insektenhotels am Moorpfad Tarmstedt. (Carmen Jaspersen)

Es geht an einer weiteren Schutzhütte vorbei und an einem Unterstand für die Schienen der Lore, und dann steht man auch schon am Torfstich – einem ganz kleinen, knapp zwei mal zwei Meter groß und voll dunklem Moorwasser. „Wasser haben Sie immer darin“, meint Siegfried Kranz. Weiter als drei Meter reicht der Torf nicht in den Boden hinunter; das Tarmstedter Moor ist der äußerste Ausläufer des Teufelsmoors vor der Tarmstedter Geest.

Armin Springwald und Siegfried Kranz tauchen ein wenig in die Theorie ab: Moor entstand dort, wo sich in der Eiszeit Seen befanden. Darauf hat sich Torfmoos gesetzt. Das ist sauer, deshalb wächst dort nichts anderes, und alles, was sich darunter befindet, vermodert, bis es zu Torf wird. Das Tarmstedter Moor ist ein Hochmoor wie der größte Teil des Teufelsmoors; das bedeutet, dass es seine Nährstoffe von oben durch das Regenwasser bekommt. Die Teile des Teufelsmoors an Flussläufen wie der Hamme sind Niedermoore, die ihre Nährstoffe aus dem Grundwasser beziehen. Das Wasser im Tarmstedter Torfstich ist aber Regenwasser, das Grundwasser befindet sich unterhalb der Torfschicht.

Jedes Jahr am Pfingstmontag wird der Tarmstedter Torfstich in Betrieb genommen. Dann werden die Soden hochgeworfen – die Spaten haben Schneiden an den Seiten, erklärt Siegfried Kranz, um den Torf in Platten zu schneiden. Die Soden werden auf eine kleine Lore gepackt, eine seitlich kippbare Pritsche auf Eisenrädern, und auf Schienen zum Trocknungsplatz gefahren, wo sie aufgestapelt werden – „ringeln“ nennen die Moorbauern das. Die haben früher im Sommer den Torf gestochen und ihn im Herbst hereingeholt. Ein Teil wurde in Bremen verkauft als Heizmaterial, aber die Bauern aus Tarmstedtermoor, wie die paar Höfe am Westrand des Moors heute noch heißen, obwohl sie zur Nachbargemeinde Grasberg im Landkreis Osterholz gehören, fuhren nicht mit Torfkähnen – dazu war ihre Fracht viel zu gering. „Mein Schwiegervater ist noch mit dem Ackerwagen voll mit Torf, Kartoffeln, Eiern und Holz zum Findorffmarkt in Bremen gefahren“, erzählt Siegfried Kranz.

Bevor es zu den beiden künstlich angelegten kleinen Seen geht, ein kleiner Abstecher zu dem Beet, in dem eigentlich Sonnentau wachsen sollte. Er wächst dort auch, sogar vorsorglich eingezäunt, kann sich aber gegen das Gras nicht durchsetzen, wie Armin Springwald erklärt. Da helfen ihm auch raffinierte Ernährungsmethoden nichts. Sonnentau ist nämlich eine fleischfressende Pflanze. Ihre Blüten mit der Verdauungsflüssigkeit, die jedes halbwegs gescheite Insekt für Tau oder Nektar hält, klappen zu und verschränken sich wie die Finger zweier Hände. Seine eigenen Finger darf man ruhig hineinhalten, sagt Armin Springwald, darauf reagieren die Blüten nicht.

Am Seeufer wächst Gagelstrauch und Erika-Heidekraut, im See stehen Lampenputzer, an deren Kolben noch ein Rest wolliger Flaum hängt, der sich auf dem Seegrund absetzt und neu austreibt. Irgendwo steht eine Tafel, die viele Trittsiegel zeigt, aber da kein Schnee liegt, sind auf dem Boden keine Fährten zu sehen.

Siegfried Kranz geht den Moorpfad Tarmstedt entlang. (Carmen Jaspersen)

Aber in der Luft zeigt sich etwas – „krok, krok, krok“. Das war ein Kolkrabe. Siegfried Kranz, der mindestens einmal die Woche nach dem Rechten sieht, hat auf dem Tisch in der Schutzhütte schon manchmal Gewölle gefunden, wahrscheinlich von Schleiereulen oder Bussarden, und einmal haben auf dem Moorpfad auch schon Gänse gebrütet.

An der Birkenreihe am hinteren Ende finden sich manchmal Rehspuren, und noch andere Vierbeiner zeigen, dass sie da sind, wenn sie sich auch nicht zeigen. „Das hier ist unsere Mäuseautobahn“, sagt Armin Springwald am Seeufer. Tatsächlich, viele schwarze schmale Pfade im Gras, wo nichts wächst. Dort tummelt sich das Mäusevolk unter der Erde und knabbert die Graswurzeln ab, sodass der Mensch von oben genau die unterirdischen Verkehrsverbindungen erkennen kann. Die größeren Löcher, zwischen denen keine schwarzen Streifen verlaufen, stammen hingegen von Kaninchen.

Die Kaninchen buddeln Löcher, der Mensch schüttet sie zu, die Kaninchen buddeln wieder Löcher, der Mensch schüttet sie wieder zu, so haben alle gut zu tun. Oder wie ist das gedacht? „So ähnlich“, meint Armin Springwald. Man könne aber nicht den Kaninchen ihren Willen und ihre Löcher lassen, die würden nämlich trotzdem immer weitergraben, bis vom Weg nichts mehr übrig ist. Und mit dem „Entkusseln“ haben die Helfer der Tourist-Information schon jetzt viel zu tun, im Frühjahr müssen die jungen Birken entfernt und die Heide gestutzt werden. Alles Aufgaben, die sich kaum an einem Wochenende verrichten lassen. „Arbeit„, sagt Siegfried Kranz, “haben wir genug.“