Mit der Halbjahres-Bilanz "durchaus zufrieden" (von links): Mathias Knoll, Jan Mackenberg und Marco Feindt. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Volksbank Osterholz Bremervörde hat die Halbjahres-Bilanz veröffentlicht. Im Vorstand ist man mit dem Zwischenergebnis „durchaus zufrieden“. Unzufrieden sind Jan Mackenberg und Mathias Knoll aber mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Aufgrund der erneuten, für Herbst zu erwartenden Zinssenkung sehe sich das Bankhaus nun gezwungen, mit Strafzinsen zu reagieren. Betroffen sind Giro- und Tagesgeldkonten einiger Firmenkunden, wie Mackenberg erläutert. Gemeinnützige Institutionen und Kirchen sind von der Regelung ausgenommen.

Firmen, die mehr als 500 000 Euro auf Tagesgeldkonten haben, werden ab 1. September ein „Verwahrentgelt“ in Höhe von 0,4 Prozent zahlen müssen. Die „wenigen betroffenen Kunden“ würden in einem persönlichen Gespräch über konkrete Anlagealternativen intensiv beraten. „Für Privatkunden wird es auch weiterhin keine Negativzinsen geben“, stellt Mackenberg klar.

Für Banken sei es zurzeit schwierig, bei anhaltenden Niedrigzinsen „eine angemessene Profitabilität“ im Kundengeschäft sicherzustellen. Vor allem dann, wenn auf eine Weitergabe von negativen Zinsen im sogenannten Mengengeschäft, das heißt, für Privatkunden, verzichtet werde. Neben dem geldpolitischen Kurs der EZB belaste zunehmende Regulatorik die Zukunftsfähigkeit kleiner, regionaler Banken, sagt Mackenberg.

Zuwachs im Kundengeschäft

Die neuen sogenannten Baseler Regelungen (Basel IV) sehen unter anderem eine fast vollständige Überarbeitung des Standardansatzes für die Ermittlung von Kreditrisiken vor. „Dies wird einen erheblichen Umsetzungsaufwand bei den Banken sowohl in organisatorischer als auch in EDV-technischer Hinsicht bedeuten.“

Bankvorstand Mathias Knoll ist vor allem mit dem „kontinuierlichen Zuwachs“ im Kundengeschäft zufrieden. „Wir wachsen kontinuierlich mit den Kunden, weil sie uns ihr Geld anvertrauen.“ Die Bilanzsumme wuchs im ersten Halbjahr 2019 um 34,3 Millionen Euro auf gut 1382 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg um 2,5 Prozent.

Das betreute Kundenwertvolumen legte um knapp fünf Prozent oder etwa 140 Millionen Euro auf 3070 Millionen Euro zu. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Gesamtheit aller Einlagen und Kredite, inklusive betreuter Produkte der sogenannten Verbundpartner wie unter anderem der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R+V Versicherungsgruppe, der Münchener Hypothekenbank und der Fondsgesellschaft Union Investment.

Auch die Zahl der Kunden stieg: In den ersten sechs Monaten kamen 1071 neue Kunden hinzu. Und bei der Mitgliederzahl geht es ebenfalls aufwärts: Im ersten Halbjahr 2019 waren 124 hinzugekommen. Nun liegt die Gesamtzahl der Mitglieder der Genossenschaftsbank bei 28 682.

Bei niedrigen Zinsen und hohem Kostendruck setzt die Bank zum einen auf weniger Kosten. Das Prinzip der Paar-Geschäftsstellen habe sich bewährt. Auch wenig genutzte Geldautomaten, wie der im Haus am Markt, der während der Bauphase des Neubaus am Markt eingerichtet wurde, würden entfernt.

Das Schließen von ganzen Geschäftsstellen stehe zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht zur Debatte, betont Mackenberg. Man suche weiterhin den persönlichen Kontakt zum Kunden. „Der Kunde ist das höchste Gut.“ Die Firma setze deshalb auf das Können ihrer Mitarbeiter. Sie sollen in den Filialen „Mehrwert“ schaffen. Damit sei unter anderem verbunden, den Kunden „Zeit zu schenken“, wie Personalleiter Marco Feindt es ausdrückt. Das bedeute, Fragenden zur Seite zu stehen. Wenn jemand zum Beispiel mit der Bank-Handy-App nicht klar komme, werde man sich ihm mit Geduld annehmen, verspricht er.

Schon in der Ausbildung stehe Empathie im Mittelpunkt, betonte Marco Feindt. Die Bank suche junge Menschen, die echtes Interesse an Menschen haben, gemeinsamen Erfolg im Team teilen wollen und verlässliches Handeln vorleben. Es gehe um Kollegen, die sich vor Ort gesellschaftlich engagieren würden. Volksbank-Auszubildende würden auch an einer „sozialen Woche“ teilnehmen, die zuletzt bei der Diakonie absolviert wurde. „Einblicke über den Tellerrand hinaus“ seien angesagt, so Feindt.