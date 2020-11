Der Breddorfer Funkturm steht schon mal. Senden und empfangen soll er ab dem Frühjahr. (Stöver)

Breddorf. „Der Funkturm steht.“ Die Bedeutung dieser Feststellung, ausgesprochen von Bürgermeister Günther Ringen gleich zu Beginn der jüngsten Ratssitzung, kann nur ermessen, wer weiß: So lange es Mobilfunk gibt ist Breddorf ein einziges Funkloch. Egal, mit welchem Handy, und egal, mit welchem Netzbetreiber man es versucht: Mobiles Telefonieren funktioniert zuverlässig nur außerhalb des Dorfes.

Das wird auch leider noch eine Weile so bleiben. Denn es steht zwar nun nach jahrelangem Bemühen der 40 Meter hohe Turm, für dessen Bau die Gemeinde ein 2000 Quadratmeter großes Stück Land an der Ehebrocker Straße an eine Telekomtochter verpachtet hat. Doch noch fehlen Technik und Anschluss. „Im April soll alles laufen“, so die Ratsfrau Heike Stöver, die sich nach eigenen Worten schon mehr als zehn Jahre um den Anschluss des Dorfes an die Welt des Mobilfunks bemüht. „Bei uns hat E-Plus angefragt“, sagt sie. Passiert sei danach aber weiter nichts. Sie und ihre Ratskollegen hoffen, dass sich die Telekom-Mitbewerber mit den Turmbauern einigen, damit die Anlage auch allen anderen Mobilfunkkunden zur Verfügung steht.