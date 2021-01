Der Weihnachtsmarkt ist eine der Aktionen, die vom Wirtschaftsinteressenring Lilienthal organisiert werden. (Christian Kosak)

Lilienthal. Dem Miteinander am Wirtschaftsstandort Lilienthal steht eine Neuordnung bevor – sofern sich die beiden großen Akteure im Ort auf eine Zusammenarbeit einigen. Seit gut zwei Jahren verhandeln die Kaufleute-Genossenschaft Lilienthal Live (Lili) und der Wirtschaftsinteressenring (Wir) über eine Fusion. Dem Vernehmen nach befinden sich die Gespräche auf der Zielgeraden. Sollten sich die Vorstände einigen, wäre die Fusion aber noch nicht vollzogen. Auf beiden Seiten müssten die Mitglieder der Neuordnung zustimmen.

Der Wunsch nach einer Fusion ist aus der Erkenntnis erwachsen, dass Lilienthal für mehrere Kaufleuteorganisationen eigentlich zu klein ist. Der Wirtschaftsinteressenring bringt rund 80 Mitgliedsunternehmen auf die Waage, Lili hat etwa halb so viele Beitragszahler. Beide Akteure verfolgen ähnliche Ziele. Im Kern geht es ihnen darum, den Wirtschaftsstandort Lilienthal für die Menschen innen wie außen gut aussehen zu lassen und somit zu stärken. Als Mittel dazu dienen die Vernetzung der Gewerbetreibenden sowie gemeinsame Werbeaktionen und Veranstaltungen. So hat sich die Genossenschaft Lili zuletzt beispielsweise dadurch hervorgetan, die Kaufleute im Ort über Image-Aktionen zusammenzuhalten und ein Weihnachtsgewinnspiel für die Kundschaft zu veranstalten. Der Wir wiederum steht vor allem für die Organisation verkaufsoffener Sonntage und des Weihnachtsmarkts.

Sven Behrens (fr)

Unterschiedliche Herangehensweisen und vereinzelte persönliche Differenzen haben in der Vergangenheit immer wieder mal zu Verstimmungen geführt. Nach mehreren Gesprächen und unter Vermittlung des Bürgermeisters soll dieser Zustand nun aber überwunden werden. Grundsätzlich sei man sich einig, die Zusammenarbeit vorantreiben zu wollen, sagt Lili-Vorstandssprecher Torsten Rohlfs, es hänge nun aber noch an Details. So sprächen die Verhandlungspartner derzeit noch über die Ausgestaltung gemeinsamer Aktionen, diskutabel seien auch Fragen zu den Stimmrechten der Mitglieder und den künftigen Beiträgen.

Ein heikler Punkt, wie Rohlfs einräumt, denn es könnte passieren, dass Wir-Mitglieder künftig einen höheren Beitrag zahlen müssten als bisher, da beide Organisationen in dieser Hinsicht bislang unterschiedliche Regelungen haben. Daher stelle sich die Frage, ob nach einer Fusion künftig alle Unternehmen aus Reihen des Wirtschaftsinteressenrings mit an Bord wären oder Einzelne dem neuen Konstrukt fernblieben. Auch in Reihen der Lili-Genossenschaft gebe es Mitglieder, die für den Fall einer Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsinteressenring ihren Austritt angekündigt hätten. Dies müsse verhindert werden, denn die neue Organisation solle nicht weniger Mitglieder haben als die beiden bisherigen. Oder wie Rohlfs es ausdrückt: Aus eins plus eins soll mehr als zwei werden, nicht weniger.

Auch Wir-Vorstand Sven Behrens weiß, wie brüchig die Annäherung ist. Entsprechend zurückhaltend ist er mit Aussagen zum Verhandlungsstand. Während die Lili-Spitze nach einer Umfrage die Mehrheit ihrer Mitglieder hinter sich weiß und infolgedessen auch öffentlich ihre Bereitschaft zur Fusion bekundet hat, vermied es Behrens selbst auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Wir im Herbst, das Thema anzuschneiden. Behrens will offenbar vermeiden, dass sich Außenstehende an Zwischenständen abarbeiten und damit neue Konflikte entstehen lassen. Nach seiner Vorstellung, so betonte er auf Nachfrage, ist es der beste Weg, die Gespräche fortzuführen und den Wir-Mitgliedern ein fertig verhandeltes Konsenspaket zur Abstimmung vorzulegen.

Die pandemiebedingten Einschränkungen haben den Austausch der Vorstände aber erschwert. So möchte Lili-Vorstand Rohlfs auch keine Prognose abgeben, wann die Verhandlungen abgeschlossen werden können. Der bisherige Plan sah einen Durchbruch bis Ende Januar vor. Sollte es länger dauern, wäre das Rohlfs zufolge aber auch nicht schlimm. Man habe mit dem Wirtschaftsinteressenring und mit Lilienthal Live zwei funktionierende Systeme. „Daher sehe ich das relativ entspannt.“