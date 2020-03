Seine Fußballplätze am Wendohweg will der TuS Tarmstedt mit einer modernen Flutlichtanlage aufwerten. Die alten Scheinwerfer verbrauchen viel Strom und sind mitlerweile sehr störungsanfällig. (Guido Specht)

Tarmstedt. Der TuS Tarmstedt will in diesem Jahr 65 000 Euro in die Flutlichtanlage auf den Fußballplätzen investieren. Das geht aus dem Kassenbericht hervor, der jetzt in der Hauptversammlung des 1203 Mitglieder starken Sportvereins vorgestellt wurde. Verbaut werden soll modernste stromsparende LED-Technik, so der TuS-Vorsitzende Bernd Sievert. Nach Abzug der erwarteten Zuschüsse von Kreissportbund, Gemeinde, Samtgemeinde und Landkreis verbleibe beim Verein ein Eigenanteil von rund 14 500 Euro. Die alten Scheinwerfer seien schon öfter im Übungs- und Spielbetrieb ausgefallen.

Weitere 8000 Euro seien für die Reparatur der Heizung im Vereinsheim eingeplant. Obwohl der Verein mehr Geld an Kreissportbund und Landessportbund überweisen muss, sei beim TuS Tarmstedt eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge derzeit nicht geplant, so Sievert: „Wir sind finanziell gut aufgestellt.“ In seinem Jahresbericht ging Sievert unter anderem aufs Kinderturnen ein. Dieses werde so gut angenommen, dass alle Kurse voll seien. Die Turn-Sparte habe darauf reagiert, indem sie seit dem 10. Februar montags von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Tarmstedt eine zusätzliche Gruppe für vier- bis fünfjährige Kinder anbietet. Geleitet wird diese Gruppe von Saskia Rosenbrock und zwei weiteren Helferinnen.

Der TuS Tarmstedt beteiligt sich an der Kooperation der Sportvereine in der Samtgemeinde Tarmstedt. Alle Sportlerinnen und Sportler der anderen Vereine können die Angebote des TuS nutzen und umgekehrt. Um festzustellen, ob ein Teilnehmer wirklich in einem Verein des Kooperationsverbunds Mitglied ist, haben die Tarmstedter einen Vordruck entwickelt.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Alfred Aßmann, Klaus Bolte, Gerhard Glüsow, Heidrun Kaiser und Bernhard Kück. Ebenfalls geehrt wurden zudem Erich Aßmann, Renate Aßmann, Heiko Feldmann, Traute Friedrichsen, Maria Lange und Wilhelm Lange (jeweils 40 Jahre dabei), Silke Bahrenburg, Bärbel Kück, Marek Müller und Kyra Weiß (25 Jahre) sowie Ingrid Gieschen, Saskia Grotheer und Hilke Klee (15 Jahre). Als älteste aktive Sportlerin geehrt wurde Elfriede Bösch, die 90 Jahre alt ist. Mannschaft des Jahres ist die Damen-Handball-Mannschaft. Sie habe sich aus einer Jugendmannschaft heraus permanent weiterentwickelt, so Sievert. Im Seniorenbereich habe sie von Beginn an im oberen Drittel mitgespielt und sei im vorigen Jahr Meister geworden. Aber auch in der Vorstandsarbeit und als Schiedsrichterinnen seien einige der Frauen tätig. Sportler des Jahres wurde Matthias Gerdes.

Bei den Wahlen in ihren Ämtern bestätigt wurden Bernd Sievert (Vorsitzender), Jörg Wagner (Schriftführer), Manfred Rass, Silke Bahrenburg, Jona Leopold (Finanzausschuss), Manfred Rass (Sportwart), Florian Kruse (Festausschuss), Helke Sievert (Jugendwartin), Janika Kahrs (Presse- und Medienwartin) und Melanie Güdelhoff (Chronistin). Neuer Sozialwart als Nachfolger von Hans Hinrich Ohlrogge ist Stephan Kück-Lüers. Der Posten des Sportabzeichenobmanns ist bislang noch vakant.

Das als nächste Veranstaltung vorgesehene 40. Daddelturnier einschließlich Schwarzlichtcup am 21./22. März hat der TuS mittlerweile wegen der Coronagefahr abgesagt. Das Osterfeuer veranstaltet der TuS am Sonnabend, 11. April, die nächste Altpapiersammlung steht für Sonnabend, 25. April, auf dem Zettel. Eine Wanderung soll am 19. oder 26. April angeboten werden. Am 20. Mai ist der TuS beim Vereinsschießen im Rahmen des Tarmstedter Schützenfests dabei, für den 12. September ist das Oktoberfest geplant.