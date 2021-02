Nach 20 Jahren legt Gabi Heinrichs (links) die Leitung der Buchhandlung Buchstäblich in die Hände von Gabriele Becker. dek/dek (Sabine von der Decken)

Lilienthal. „Wenn man seine Traumpartnerin gefunden hat, fällt der Wechsel nicht schwer“, sagt Gabi Heinrichs angesichts der veränderten Leitung in der Lilienthaler Buchhandlung Buchstäblich. Am 1. Januar übergab die Lilienthalerin nach 20 Jahren ihre Buchhandlung an die gelernte Buchhändlerin, Germanistin, Verlegerin, Autorin und freie Journalistin Gabriele Becker. Bereits seit zwei Jahren arbeiten Becker und Heinrichs zusammen. Sympathisch waren sie sich vom ersten Moment des Kennenlernens und verstanden sich von Anfang an.

Ein von Gabriele Becker beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisierter Workshop zum Thema Geschäftsübergabe und -übernahme von Buchhandlungen brachte sie zusammen. Becker, selbst Suchende, fand auf diesem Wege ihre Buchhandlung und Gabi Heinrichs. Sie sprang seit 2019 in Lilienthal ein, wenn es eng wurde und half aus. Auf diese Weise, so Gabriele Becker, arbeiteten sie während der zwei Jahre langsam auf die Übergabe der Buchhandlung hin.

Die gute Nachricht sei, sagt Becker, dass sich mit der Übernahme nichts ändere. Das Team bleibe bestehen, an der Ausrichtung ändere sich auch nichts. Und, obwohl nun nicht mehr in der ersten Reihe, sei auch Gabi Heinrichs noch da. Becker wie auch Heinrichs bezeichnen sich als Leseratten. Beide kommen aus dem Bereich der Germanistik und lieben gute Literatur. Und beiden ist es ein Anliegen, ihren Kunden guten Lesestoff und gute Empfehlungen bieten zu können.

Sobald es die Umstände wieder zulassen will Gabriele Becker das Jubiläumsjahr der Lilienthaler Buchhandlung mit einem ausgewählten Programm, Veranstaltungen und Stöberabenden feiern. Für gemeinsame Veranstaltungen mit der Lilienthaler Volkshochschule und anderen Einzelhändlern sei sie sehr offen und freue sich darauf.

Schon lange ist Buchstäblich medial gut aufgestellt gewesen. Aus diesem Grund stellte der Lockdown die Buchhandlung nicht vor neue große Herausforderungen. Onlineshop mit „click und collect“ und die auf der Homepage wöchentlich veröffentlichten Buchbesprechungen und wechselnden Buchempfehlungen finden bei den Kunden sehr guten Anklang.

„Es bleibt, wie es ist, aber trotzdem kommen jeden Tag neue Sachen dazu“, sagt Becker lächelnd. Schon jetzt studiert die Buchhändlerin das Verlagsprogramm für den Herbst und ist der Zeit damit um so einiges voraus. Da das Buchstäblich-Team sehr gemischt sei, seien auch Leseinteressen und Vorlieben sehr unterschiedlich. „Das macht es so stark“, sagen Gabi Heinrichs und Gabriele Becker über die Lilienthaler Buchhandlung. Für die Zeit nach Ostern hat Becker geplant, etwas umzubauen, damit Kunden zukünftig mit einer Tasse Kaffee in der Hand nach Lesestoff stöbern können.

Nur eine kleine Träne weint Gabi Heinrichs ihrer Buchhandlung mit Wohlfühlatmosphäre nach 20 Jahren nach, aber mit Übergabe an die Traumpartnerin freue sie sich nun „auf alles, was da so kommt.“