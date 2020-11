Wildbienen finden kaum noch geeigneten Lebensraum. Die Politik im Kreis Rotenburg will nun verstärkt gegensteuern. (Bernhard Hoiß/DPA)

Rotenburg. Kaum ist er von der Landesregierung, der Landwirtschaft und den Naturschutzverbänden BUND und Nabu vereinbart, schon wird der „Niedersächsische Weg“ für mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz zum Thema im Rotenburger Kreistagsausschuss für Umwelt und Planung an diesem Donnerstag, 26. November. Dafür gesorgt haben die Grünen, die SPD und nun auch die Mehrheitsgruppe aus CDU, Wählergemeinschaft und FDP. Die Gruppe fordert in einem Eilantrag, dass die Verwaltung die aus der Gesetzgebung resultierenden Folgen und Perspektiven für den Landkreis Rotenburg prüft und in der Sitzung vorstellt.

Mit dem vom niedersächsischen Landtag im November beschlossenen Gesetz reagiere das Land auf aktuelle Herausforderungen, die nur gemeinsam gemeistert werden könnten, so CDU-Fraktionschef Marco Prietz in seiner Begründung. Die Qualität der Gewässer und die Biodiversität sollen verbessert, dem Rückgang der Zahl der Arten entgegengewirkt werden. Erstmals werde der Begriff „Gesellschaftsvertrag“ ganz konkret mit praktischem Leben gefüllt, was sich auch durch ein dauerhaftes Fundament der Finanzierung über Mittel des Landes und der sogenannten „Gemeinsamen Agrarpolitik“ des Bundes und der EU sowie einem erhöhten Beitrag aus der Wasserentnahmegebühr auszeichne.

Ganzheitlicher Ansatz

Beginnend mit der Ausweisung von Gewässerrandstreifen folgten in den nächsten Jahren eine Reihe konkreter Naturschutzmaßnahmen, die auch im Landkreis Rotenburg ihre positive Wirkung entfalten sollen. „Diese Entwicklung wollen wir begleiten, um die schon umfangreichen Naturschutzmaßnahmen im Landkreis im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes mit den Maßnahmen des Niedersächsischen Weges zu verknüpfen“, so Prietz.

Zu dem Thema liegt bereits ein Antrag der SPD vor, wonach der Landkreis 2021 zusätzlich 250 000 Euro zur Förderung des Arten- und Biotopschutzes bereitstellt. Nach dem Vorbild des Landkreises Stade wünscht sich die SPD auch ein Projekt namens „Willkommen Schwalben“, außerdem fordert die SPD zur Verstärkung der Naturschutzbehörde die Schaffung mindestens einer Stelle im Bereich „Freiwilliges ökologisches Jahr“. Zur regionalen Ausgestaltung des Niedersächsischen Wegs wollen die Grünen 100 000 Euro zum Flächenerwerb für die Biotopvernetzung im Haushalt eingestellt wissen.

Und noch ein weiteres Nachhaltigkeitsthema möchte die Mehrheitsgruppe in der Sitzung besprechen. Wenn es nach ihr geht, soll der Landkreis Rotenburg „die Entwicklung naturnaher Gärten auf privater Ebene sowie die Gestaltung naturnaher Grünflächen auf kommunaler Ebene“ fördern. Hintergrund sind die von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedeten 17 Ziele für eine global nachhaltige Entwicklung. Diese sollen bis 2030 umgesetzt werden und gelten weltweit, erläutert Prietz. Für das dort formulierte Nachhaltigkeitsziel 15, Leben an Land, habe die Bundesregierung eine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt für die Zeit nach 2020 weiterentwickelt.

Prietz: „Wenn es darum geht, gelebte Nachhaltigkeit zu erreichen, spielen Städte und Gemeinden mit ihren Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle. Als eine auf Nachhaltigkeit gerichtete Möglichkeit und lohnendes Ziel sehen wir auf Landkreisebene die Förderung der Neuanlage oder Umgestaltung von privaten Naturgärten, öffentlichem Grün, Natur-Erlebnis-Schulhöfen, -Kindergärten und -Spielplätzen, Gewerbe- und Industrieflächen.“ Hierbei sehe er „einen steigenden Bedarf“. Naturgärten böten nicht nur Entspannung und Lebensfreude, sondern auch „die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, eine Oase zu schaffen, gesunde Früchte zu ernten, Pflanzen und Tieren einen Lebensraum zu bieten“.

Die durchaus machbare Ansiedlung von zehn Vogelbrutpaaren in einem richtig naturnah angelegten Hausgarten entspräche dem 100-fachen der heutzutage in Deutschland normalen Vogeldichte von durchschnittlich drei bis vier Vögeln pro Hektar. Die Art einer Förderung müsse nicht völlig neu erdacht werden, so Prietz, der auf eine seit Langem in Mecklenburg-Vorpommern bestehende vergleichbare Aktion verweist.

Jagd und Schweinepest

Die Grünen wollen das Thema Jagd im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und der Corona-Pandemie im Umweltausschuss diskutieren. Sie wollen unter anderem wissen, ob Gesellschaftsjagden beim Landkreis angezeigt und welche Bedingungen dabei wegen der Corona-Pandemie eingehalten werden müssen. Sie fragen die Verwaltung, ob die geforderte verstärkte Wildschweinjagd auch an Sonn- und Feiertagen ausgeübt werde und wie hoch die Abschusszahlen im Landkreis im Vergleich zum vorigen Jahr sind. Zum Fragenkatalog gehört auch, ob die Reste von Wildschweinen (Innereien und Schwarte) in der Tierverwertungsanlage in Mulmshorn entsorgt werden sowie die Frage, ob Zugvögel oder Raubvögel die Schweinepest übertragen können.

In der Sitzung des Umweltausschusses geht es zudem um sogenannte Managementpläne für mehrere FFH-Schutzgebiete im Landkreis. Thema ist auch der geplante zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Rotenburg-Verden, die im Bereich des Ortsteils Bahnhof-Westerwalsede eine sechs Meter hohe und 800 Meter lange Schallschutzwand bekommen soll, die der Bund bezahlt. Der Bahnübergang der Kreisstraße soll dort durch eine Unterführung für Straße und Geh/Radweg ersetzt werden.



Der Umwelt-Ausschuss des Rotenburger Kreistags tagt am Donnerstag 26. November, 14.30 Uhr, öffentlich im großen Sitzungssaal des Rotenburger Kreishauses.

Zur Sache

Der Niedersächsische Weg

Mit dem Niedersächsischen Weg haben Landesregierung, Landwirtschaft und Naturschutz einen deutschlandweit einmaligen Vertrag für mehr Naturschutz und Artenvielfalt abgeschlossen. Ziel ist es, den drohenden Artenschwund zu stoppen und mit einem fairen Ausgleich für die Landwirtschaft Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Die breite Allianz führt in eigens eingerichteten Arbeitsgruppen konstruktive Gespräche, wobei vor allem die notwendigen Gesetzesänderungen zeitnah dem Landtag zur Beratung vorgelegt werden sollen. Hierdurch wird der gemeinsame Vertrag konsequent umgesetzt und verbindliche Regelungen werden geschaffen.

Unterzeichner des Vertrags sind Ministerpräsident Stephan Weil, Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Umweltminister Olaf Lies, Albert Schulte to Brinke, Präsident des Landvolk Niedersachsen, Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Heiner Baumgarten, Vorsitzender des BUND Niedersachsen und Holger Buschmann, Vorsitzender des Nabu Niedersachsen.