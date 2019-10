Mit einer historischen Straßenbahn fuhren Gastgeber und Gäste durch den Ort. (Christian Kosak)

Freundschaften soll man pflegen. Auch wenn die Austauschbeziehungen zwischen Lilienthal und seiner Partnergemeinde Stadskanaal nicht mehr so ausgeprägt sind wie früher, besucht man einander ab und zu dann doch noch mal. Am Freitag waren wieder mal die Niederländer zu Gast. Eine Delegation des Lilienthaler Gemeinderats empfing einige politische Vertreter aus Stadskanaal zunächst im Universum in Bremen. Nach Austausch, Vorträgen, Mittagessen und Ausstellungsbesuch ging es dann mit der historischen Straßenbahn nach Lilienthal, wo sich der Tross am Nachmittag die Kita Schoofmoor ansah. Nach dem Abendessen ging man dann aber auch schon wieder nach Hause. Die Lilienthaler hatten dabei freilich einen kürzeren Weg als die Gäste aus den Niederlanden.