Mit der Ausstellung "Drei Minuten mit der Un(wirklichkeit)" von Eberhard Matzke verabschiedet sich Galeristin Christa Zoch aus Borgfeld. (Eberhard Matzke)

Borgfeld. Es geht um ganz große Gefühle. Um Liebe, Lust und Leidenschaft. Mit der Ausstellung „Drei Minuten mit der Un(wirklichkeit)“ von Eberhard Matzke verabschiedet sich Galeristin Christa Zoch aus Borgfeld. Der Lilienthaler Autor und Fotograf lädt für Freitag 7. Juni, ab 19.30 Uhr zur Vernissage seiner Werkreihe „Tango“ ein. Mit seinen meist abstrakten Bildern versuche der Tänzer Eberhard Matzke in das Geheimnis des argentinischen Tangos einzutauchen, heißt es in der Ankündigung. In seinen Bildern lässt der Künstler das Gefühlsleben, das körperliche Befinden und die Tagesform von Tänzerinnen und Tänzern sichtbar werden. Ihnen lässt er ihre Anonymität. In den meisten Fotografien wählt Matzke die Unschärfe als künstlerisches Mittel.

„Tango ist mehr als nur Wiegeschritt“, sagt der Lilienthaler Fotograf, der sich seit 17 Jahren der Leidenschaft des argentinischen Tangos verschrieben hat. Es gibt hunderte von Schrittfolgen und verschiedene Figuren, auf die die Tänzer mit feinem Gefühl reagieren. Die Fotografien sind in Tangostudios und an der Weser entstanden.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 30. Juni, in der Borgfelder Landstraße 26 in Bremen zu sehen. Die Galerie Zweig ist sonnabends von 12 bis 16 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 17 Uhr.