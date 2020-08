Für ihre historischen Romane hat die Lilienthalerin Biggi Rist das Pseudonym „Johanna von Wild“ angenommen. (Sabine v. der Decken)

Lilienthal. „Sie machen es immer wieder“, berichtet Biggi Rist über das Eigenleben, das ihre Romanfiguren in jedem ihrer Bücher entwickeln. Denn es sei tatsächlich so, dass ihre Figuren machten, was sie wollten, gesteht die Lilienthaler Autorin, die 2010 mit dem Schreiben begann und 2012 erstmalig von einem renommierten Verlag unter Vertrag genommen wurde.

Bei den ersten sieben Büchern handelte es sich um gemeinsam mit Liliane Skalecki entwickelte und geschriebene historische Krimis. Dann verließ Biggi Rist das Genre des Krimis, wanderte auf dem Zeitstrahl einige hundert Jahre zurück und begann unter dem Pseudonym Johanna von Wild historische Romane zu schreiben. „Man lernt so viel“, sagt sie, die sich selber als begeisterte Leserin solcher Literatur bezeichnet. Was lag da näher, als sich für ihren Soloauftritt diesem Sujet und Zeitraum intensiv zu widmen.

2019 erschien ihr erster historischer Roman, der Ende des 15. Jahrhunderts angesiedelt ist. Immer, erzählt die Lilienthaler Schriftstellerin, geht sie über eine historische Persönlichkeit und deren Zeit in ihre Romane hinein. Mit der nun seit dem 12. August im Handel erhältlichen Neuerscheinung „Der Getreue des Herzogs“ lässt sie Geschichte des 16. Jahrhunderts lebendig werden. Ihre Wahl fiel dabei auf Ulrich von Württemberg als historische Persönlichkeit, weil auch sie aus dem „Ländle“ stammt. Er sei Herzog, Henker, Mörder aber auch treibende Kraft der Reformation gewesen. Diese schillernde Persönlichkeit mit miserabler Kindheit faszinierte sie. Wie schon im ersten Roman stellt sie auch im zweiten Buch der historischen Persönlichkeit des Herzogs Ulrich von Württemberg fiktive Personen zur Seite. Protagonist ist der Küchenjunge Johannes Greiner, den seit der Kindheit eine Freundschaft mit Herzog Ulrich verbindet.

Mittlerweile Arzt, erlebt Johannes, wie der verschwenderische Herzog das Land in den Ruin treibt und es zum Bauernaufstand kommt. Der Herzog von Württemberg beutete aber nicht nur die Bauern aus, war verschwenderisch, brachte seinen besten Freund um, er lernte auch die Reformatoren Luther und Zwingli kennen. Um voll und ganz in ihre Charaktere und deren Zeit eintauchen zu können, liest Biggi Rist Sachbücher, Dissertationen, stöbert in Landesarchiven und besucht Orte des Geschehens. Besonders wichtig ist Rist dabei die Stimmigkeit. Sie achtet sehr darauf, dass die von ihr in der Geschichte erwähnten Nahrungsmittel, Gerichte und Beschreibungen von Bekleidung und Behausung mit den historischen Gegebenheiten übereinstimmen. Dafür braucht es viel Recherchearbeit.

Wie in ihrem ersten Buch ist auch in „Der Getreue des Herzogs“ kein Fall zu lösen, sondern es handelt sich um einen historischen Roman mit allen Höhen und Tiefen. Liebe aber spielt immer eine Rolle in ihren Büchern. „Das will ich selber, aber auch die Leserschaft“, so ihre Erfahrung. Ein Jahr lang schrieb sie an ihrem Roman, manchmal nur drei bis vier Sätze pro Tag. Dafür widmete sie sich an solchen Tagen ihren Recherchen umso intensiver. Zu den entwickelten, fiktiven Personen gesellten sich auch in ihrem neuesten Buch Personen dazu oder starben, obwohl es in dem ursprünglichen Plot so nicht vorgesehen war.

Johanna von Wild, Der Getreue des Herzogs, erschienen im Gmeiner-Verlag, ISBN 978-3-8392-2699-5