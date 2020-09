Hauptfeldwebel Dana Patz in der notwendigen Schutzausrüstung bei der Arbeit im Bremer Corona-Testzentrum, hier noch im Flughafen. Seit Montag helfen die Garlstedter Bundeswehr-Logistiker in den Bremer Messehallen. (Patz)

Garlstedt/Bremen. Wer aus einer von der Bundesregierung offiziell zum Risikogebiet erklärten Destination nach Deutschland einreist, muss sich einem Corona-Test unterziehen. Da mittlerweile auch Teile beliebter Reiseziele, darunter die Türkei, Kroatien und Spanien, zu diesen Gebieten gehören, gab es für die Teststationen gerade in den letzten Ferientagen an den Flughäfen viel zu tun. Am Flughafen Bremen wurde das Corona-Testzentrum deshalb erweitert und von 32 Soldatinnen und Soldaten der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt unterstützt. Bis Sonntag wurde direkt am Flughafen getestet, jetzt ist die Station – und mit ihr auch die Helfer – in die Bremer Messehallen umgezogen.

„Die Logistikschule musste im Rahmen der Corona-Pandemie sogenannte SUK, schnelle Unterstützungskräfte, stellen. Aber wir waren schon gar nicht mehr so richtig davon ausgegangen, dass wir abgerufen werden“, sagt Hauptfeldwebel Dana Patz, als Zugführerin für die Gruppe verantwortlich. Die 37-Jährige ist seit 18 Jahren bei der Bundeswehr und seit 2010 in Garlstedt stationiert.

Am 17. August sei der Zug dann im Rahmen eines Amtshilfeantrags aus Bremen für Unterstützung ab dem 21. August doch noch angefordert worden. Durch die Erweiterung der Corona-Risikogebiete und dem damit verbundenen erheblichen Anstieg der zu testenden Reiserückkehrer wurde personelle Unterstützung notwendig. „Wir mussten einen Teil der Soldaten sogar aus dem Urlaub holen, um die 32 Personen stellen zu können“, erzählt die Hagenerin.

Arbeit in zwei Schichten

Ausgestattet mit der notwendigen Schutzausrüstung helfe das Team vorwiegend im administrativen Bereich: „Zu unseren Aufgaben gehört unter anderem das Vorbereiten der Testunterlagen und der Abstrichröhrchen“, berichtet Dana Patz. Ein ungutes Gefühl habe die Gruppe dabei nicht: „Die Stimmung unter den Soldatinnen und Soldaten ist sehr gut. Man hat nicht das Gefühl, besonders gefährdet zu sein“, sagt sie. Das sei beim Einkaufen schlimmer, so ihr ganz persönlicher Eindruck.

Neben der Logistikschule in Garlstedt hat auch das Sanitätsunterstützungszentrum aus Wilhelmshaven Personal zur Verfügung gestellt. „Wir arbeiten in zwei Schichten, die Sanitäter vor Ort übernehmen die Abstriche. Vom Gesundheitsamt sind sogenannte ‚Containment-Scouts‘ dabei, die für uns Ansprechpartner sind. Und unsere Versorgung übernimmt ebenfalls überwiegend das Gesundheitsamt“, berichtet Patz weiter.

Der Umgang mit den Passagieren, die im schlimmsten Fall zwei Stunden an der Teststation warten mussten, sei in der Regel problemlos gelaufen: „Es gab nur Einzelfälle, die den Test verweigert haben. Das Gesundheitsamt übt dann auch keinen Zwang aus. Die Reiserückkehrer haben neben dem kostenlosen Test am Flughafen ja auch die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Rückkehr bei einer Teststation ihrer Wahl zu melden“, erklärt die Zugführerin. Begeisterung sei bei den Urlaubern natürlich nicht aufgekommen, wenn sich die Heimreise aufgrund der Wartezeit an der Teststation erheblich verzögerte.

Einige Rückkehrer würden ihren Test schon aus dem Urlaubsland mitbringen: „In der Türkei kommen Ärzte in die Hotels und bieten Corona-Tests an“, weiß Patz. Ein solcher mitgebrachter Test müsse auf Deutsch oder Englisch sein und dürfe nicht älter als 48 Stunden sein, um akzeptiert zu werden. Auch bei der Frage, ob Kinder getestet werden sollten, habe es oft Unsicherheiten gegeben: „Meistens fordert der Arbeitgeber aber auch diese Tests“, kennt sie die Vorgaben. Mit ihrem Team habe sie am Flughafen versucht, die Reisenden umfangreich zu informieren.

„Manchmal war das auch eine Sprachherausforderung“, sagt die Soldatin. Für die Übermittlung des Testergebnisses gebe es mehrere Möglichkeiten. „Man kann sich zum Beispiel über die Corona-Warn-App informieren lassen und dort sein Ergebnis abrufen. Im Falle eines positiven Testergebnisses wird man auf jeden Fall telefonisch vom Gesundheitsamt informiert.“

Im Schnitt sei das Ergebnis innerhalb von 48 bis maximal 72 Stunden da. „Wir mussten uns natürlich auch alle vor unserem Einsatz testen lassen“, kann die 37-Jährige aus eigener Erfahrung berichten.

Der Zug der Logistikschule ist zunächst bis zum 25. September im Corona-Testzentrum eingesetzt. „Es wird sich herausstellen, wie das Aufkommen an der Messehalle ist“, sagt Hauptfeldwebel Dana Patz, die also zusammen mit ihrem Team abwarten muss, wie sich alles entwickelt. „Unsere Erfahrungen sind gut und die Motivation ist hoch“, sagt Patz optimistisch. Zudem sei der Einsatz des Zuges nach der coronabedingten Auszeit, die auch die Soldaten der Logistikschule hätten hinnehmen müssen, ein besonderes Gruppenerlebnis.