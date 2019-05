Frank Garrelts. (fr)

Lilienthal. Viele Jahre hat er die Fahne der FDP in Lilienthal hoch gehalten und sich für die Wiederbelebung des Ortsverbandes eingesetzt. Doch nun ist für Frank Garrelts Schluss. Nach seinem Rückzug aus dem Vorstand hat der langjährige Vorsitzende nun auch seinen Austritt aus der Partei erklärt. Grund dafür sind die Querelen, die es zuletzt innerhalb der Lilienthaler FDP gegeben hat. Drei von fünf Vorstandsmitgliedern waren wie berichtet zurückgetreten, weil sie mit der Arbeit des FDP-Ratsherrn John Hansen nicht einverstanden waren. „Ratspolitik und Parteimeinung klafften zum Schluss immer häufiger auseinander, so dass ich mich zunächst entschloss, mein Vorstandsamt niederzulegen und nun auch das Parteibuch“, teilte Garrelts per Facebook mit. Gleichzeitig kündigte Garrelts an, weiterhin seine politische Meinung zu wichtigen Themen für Lilienthal äußern zu wollen.