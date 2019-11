Rolf Fröse (links) und Oliver Hansel bereiten die zehnten Gartenbahn-Fahrtage vor. Diesmal finden sie im früheren Drogeriemarkt im Stadskanaal statt. (Lutz Rode)

Lilienthal. In die leer stehende ehemalige Rossmann-Filiale am Stadskanaal zieht für zwei Tage neues Leben ein: Die Gartenbahnfreunde Lilienthal richten an diesem Wochenende in dem Ladenlokal, für das nach wie vor ein Mieter gesucht wird, ihre Fahrtage aus. Vor zwei Jahren hatte die Gruppe zuletzt ihre Modelleisenbahnen für die Öffentlichkeit aufgebaut. Als sich die Möglichkeit ergab, das verwaiste Geschäft mitten im Ortskern zu nutzen, zögerten die acht Eisenbahnfreunde nicht lange. Mal was anderes als die Turnhallen, in denen alle bisherigen Fahrtage stattgefunden haben.

Rolf Fröse, Oliver Hansel und ihre Mitstreiter sind seit rund einer Woche dabei, ihre Schau vorzubereiten. Das ist für ihre Verhältnisse ziemlich bequem, denn sonst mussten die Schienenlandschaften innerhalb von anderthalb Tagen fertig sein. Und so geht es entspannt zu, werden Schienen verlegt, Miniatur-Häuser, Menschen und Tiere aufgebaut. Am Sonnabend, 2. November, soll der Schienenverkehr ab 13 Uhr rollen. Bis 18 Uhr werden die Modelleisenbahnen ihre Runden drehen, tags darauf von 10 bis 17 Uhr – bei freiem Eintritt. Die Gartenbahnfreunde haben auch einen Bereich vorbereitet, in dem die Kinder spielen und ihren Lokführerschein machen können. Auch Kaffee und Kuchen werden gegen eine Spende angeboten.

Vor zwei Jahren haben die Lilienthaler Gartenfreunde letztmals öffentlich ausgestellt. An diesem Wochenende zeigen sie wieder, was sie haben. (fr)

Die Eisenbahnfreunde mögen es großspurig – wenn es um ihre Modelle geht. Mit ihrem Maßstab von 1:22,5 sind sie eher nichts für den beengten Dachboden. Um die Loks und Waggons richtig in Szene setzen zu können, braucht es Platz. Den haben sie im früheren Drogeriemarkt reichlich. Ungefähr 70 Meter Schienen werden dort verlegt. Fertige Module gibt es nicht, sodass die Strecken individuell gestaltet sind und an die Räumlichkeiten angepasst werden.

Auf die Reise geschickt werden Züge nach den Vorbildern, wie es sie im Harz, in Sachsen und auf den Nordseeinseln gibt. Manches ist aber auch frei erfunden: So hat sich Rolf Fröse kurzerhand zum Bahnbetreiber erklärt und eine seiner Dampfloks samt Waggons mit den Buchstaben „RFG“ für Rolf Fröse Gartenbahn versehen. Auch Triebwagen wie das Schweineschnäuzchen, das noch heute bei der Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen in Betrieb ist, werden zu sehen sein, genauso wie amerikanische Modelle. Gesteuert wird das Ganze digital, sogar per Smartphone-App lassen sich die Züge manövrieren. Und damit das richtige Jan-Reiners-Kleinbahn-Gefühl aufkommt, geben die Lokomotiven auf Knopfdruck diverse Sounds von sich.

Der Zufall wollte es übrigens, dass Sportler des TV Lilienthal aus verschiedenen Abteilungen vor mehr als acht Jahren herausfanden, dass sie Modelleisenbahnen im Maßstab 1:22,5 besitzen. Daraus entstand die Idee, doch einmal alles gemeinsam zusammen aufzubauen und die Züge im großen Betrieb fahren zu lassen. Der Spaß, das Fahren und auch Fachsimpeln stehen im Vordergrund.