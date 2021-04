Der Diedrichshof in Worpswede war 2019 Ort des Eröffnungskonzertes des Garten-Kultur-Musikfestivals. (Uwe Reuter, Thor Vandersee)

Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen ist zuversichtlich, in diesem Jahr sein Garten-Kultur-Musikfestival wieder präsentieren zu können. 2020 wurde die 18. Ausgabe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, im Jahr zuvor wurde das Festival auf dem Worpsweder Diedrichshof (Foto) stimmungsvoll eröffnet. Vom 30. Juli bis zum 31. August sollen in der Region und in Bremen wieder Konzerte verschiedener musikalischer Stilrichtungen im Grünen stattfinden. Das Eröffnungskonzert ist für den 30. Juli in Syke geplant und soll auf dem Hohen Berg nahe Ristedt steigen. Der Spielort ist mit 58 Meter die höchste Erhebung in der Region und damit noch rund dreieinhalb Meter höher als der Weyerberg in Worpswede. Das Programm für das Festival werde derzeit erarbeitet, so Projektleiter Dennis Freese. Um auf kurzfristige Änderungen eingehen zu können, werde es in diesem Jahr statt des gedruckten nur ein digitales Programmheft auf der Seite www.gartenkultur-musikfestival.de geben, um tagesaktuell über pandemiebedingte Änderungen informieren zu können.