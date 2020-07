Rund zweieinhalb Stunden brauchte die Feuerwehr, bis ihr Einsatz Wirkung zeigte. (Feuerwehr Lilienthal)

Lilienthal. Ausströmendes Gas hat am Sonntagabend die Lilienthaler Feuerwehr beschäftigt. Sie wurde gegen 21 Uhr nach Heidberg beordert. Dort hatte die Bewohnerin eines Wohnhauses am Eickedorfer Damm Gasgeruch festgestellt und zunächst ihren Energieversorger alarmiert. Dieser rückte an und sperrte die Gaszufuhr zum Haus. Da sich das Gas in schlecht oder gar nicht zu belüftenden Hohlräumen angesammelt hatte, wurde schließlich auch die Feuerwehr alarmiert. Mit 13 Einsatzkräften saugte sie das Gas in langwieriger Arbeit mit Entlüftungsgeräten ab, Hochdrucklüfter waren mangels Abluftöffnung nicht einsetzbar. Weiterhin legten sie den Gasanschluss am Haus frei und dichteten diesen ab. Nach rund zweieinhalb Stunden zeigten die Arbeiten Wirkung, und die Gaskonzentration war so weit gesunken, dass alle Kräfte wieder abrücken konnten.