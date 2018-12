Unterwegs mit dem Hund – nicht immer nur ein Vergnügen. (Christina Kuhaupt)

Da wo Menschen gut spazieren gehen können, führen sie gerne auch ihre Hunde aus. Der Weyerberg in Worpswede ist so gesehen bei Zwei- wie bei Vierbeinern gleichermaßen beliebt, zumal das Gelände mit seinen unterschiedlichen Bereichen für viel Abwechslung bei der täglichen Runde sorgt. Dabei kommt es gelegentlich auch zu unerfreulichen Begegnungen, wenn Mensch und – fremdes – Tier zusammentreffen, aber auch, wenn Hund auf Hund trifft.

Hunde brauchen Auslauf, und außerhalb der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli gilt in Worpswede keinen generellen Leinenzwang. Und so tobt auch so mancher Waldi, Lassie oder Rex frei durch die Landschaft und setzt sich dabei über die Anordnungen von Frauchen oder Herrchen munter hinweg. Dass es dabei zu brenzligen Situationen kommen kann, ist für Susanne Ihlen (Name von der Redaktion geändert) nichts Neues. Sie hält seit vielen Jahren Hunde einer Rasse, die als potenziell gefährlich gilt, entsprechend genau nehme sie es mit der Erziehung, damit ihre Tiere keine Gefahr für andere darstellten, sondern zufrieden und ausgelassen seien und sich entsprechend verhielten, sagt sie.

Das handhabten nicht alle Hundehalter so, und das bringt Ihlen auf die Palme. Vor allem seitdem ihr Tier, ein neun Monate alter Rüde, nun auf seiner Bergrunde von einem Artgenossen gebissen wurde. „Nicht wirklich schlimm, weil ich mich auf den Angreifer geschmissen und ihn angeschrien habe. Dessen Frauchen sagte keinen Ton, beeilte sich auch nicht, herbeizukommen, während ich den böse knurrenden Hund mit weiß verdrehten Augen festhielt“, beschreibt sie die unschöne Begegnung an einem Dezembermorgen.

Wenig später war der Hund wieder ohne Leine unterwegs

Hätte sich nicht zufällig das lockere Halsband um die Schnauze geschlungen, wäre möglicherweise mehr passiert, so ihre Vermutung. Wenig später sah sie Hund und Frauchen wieder ohne Leine auf demselben Weg ein Stück hinter sich. Ein größeres Thema seien frei laufende Hunde in Worpswede nicht, stellt Bürgermeister Stefan Schwenke auf Nachfrage fest. Er räumt aber ein, dass es sporadisch Probleme gebe. „Ich setze auf Eigenverantwortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein, was offenbar aber nicht bei jedem vorhanden ist“, so der Verwaltungschef.

Es sei doch eigentlich genug Platz für alle da, findet Ihlen. „Es wäre ein Leichtes, uns beide einfach in Ruhe zu lassen. Sofern man den eigenen Hund im Griff hätte beziehungsweise überhaupt einen Willen, unser Miteinander zu respektieren.“ Auf entsprechende Ansprache reagierten andere Halter meist unverständig: Von „Die müssen doch spielen“ über „Die Hunde regeln das unter sich“ bis hin zu „Gehen Sie doch woanders spazieren“ reichten die Argumente. In ihren Augen alles Ausreden, weil die anderen Hunde schlicht machen, was sie wollen, und ihre Halter sie gewähren lassen. „Immer wieder laufen Hunde einfach auf uns zu, oft mit starrem Blick und gespannter Körperhaltung. Die Besitzer greifen nicht ein.“

Ralf Lux, Tierarzt in Grasberg, spricht in diesem Zusammenhang von einer Diskrepanz der Wahrnehmung. Die Meinungen, wann Halter ihre Tiere noch im Griff haben oder nicht, gingen oft weit auseinander. Grundsätzlich sei es immer eine schwierige Situation, wenn ein fremder Hund den eigenen Vierbeiner attackiere, besonders wenn man alleine sei. „Man hat das Gefühl, man muss seinen Hund beschützen und gleichzeitig den anderen vertreiben.“

Dabei helfe vor allem, sich laut und vehement dem Angreifer entgegenzustellen. Könne man keinen großen Bogen um das andere Tier machen, helfe nur, Präsenz zu zeigen. Auch Trillerpfeifen oder notfalls ein rasselnder Schlüsselbund könnten nützlich sein. Aber Voraussetzung sei, dass man es nicht selber mit der Angst zu tun bekommt. Man könne nur versuchen, überzeugend den anderen Hund wegzuschicken, so der Rat des Veterinärs.

Häufen sich die Vorfälle, können Ämter reagieren

Kommt es doch zum Angriff, rät Lux unbedingt Anzeige zu erstatten: „Anders kommen wir nicht an die Halter ran.“ Wenn sich die Vorfälle häufen, können Ämter reagieren. Beispielsweise gibt es dann Erlasse, bestimmte Tiere permanent anleinen zu müssen oder einen Maulkorbzwang.

Noch sei ihr Hund eher zurückhaltend und schüchtern und möchte offensichtlich bedrohliche Begegnungen vermeiden, egal ob mit einem großen oder kleinen Artgenossen, hat Susanne Ihlen beobachtet. Wenn er aber erst mal erwachsen ist, werde er sich möglicherweise zur Wehr setzen, so ihre Befürchtung. Er sei seit der Beißattacke sehr verstört und knurre alles an, das nur entfernt nach Hund aussieht.

„Es sind die vielen Hundehalter, die viel zu wenig Zeit und Energie haben, um einen Hund haben zu können“, meint Ihlen. „Die gehen dann raus in die Wildnis, damit sich der Hund wenigstens einmal am Tag austoben kann. Diese Hunde lernen keinen Respekt, keine Selbstbeherrschung, keinen Anstand und keine Regeln. Von diesen Exemplaren gibt es auf dem Weyerberg so viele, dass ich dort nicht mehr spazieren gehen werde.“