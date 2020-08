An diesem Sonnabend, 8. August, ab 11 Uhr eröffnet die 28-jährige Lilienthalerin Katja Behrens das Traditionsgasthaus Dammsiel neu. 125 Plätze gibt es zurzeit in dem lauschigen Biergarten am Wümme-Ufer. Im September soll auch das Gasthaus fertig saniert sein. (Christian Kosak)

Blockland. „Gastgeberin zu sein ist mein Traumberuf.“ Das sagt die Lilienthalerin Katja Behrens am Wümme-Ufer in Dammsiel auf der Sonnenterasse ihres ersten eigenen Gasthauses. An diesem Sonnabend, 8. August, ab 11 Uhr eröffnet die 28-Jährige das Traditionshaus Dammsiel neu und übernimmt auch den Job der Schleusenwärterin.

Aufgeregt sei sie schon, sagt die Eventmanagerin, während sie durch den frisch angelegten Bauerngarten führt. „Aber ich bin sicher, es wird laufen.“ Auch ihr Finanzmanager ist optimistisch. Es sei zwar gerade schwierig, Banken von einer Existenzgründung zu begeistern, aber machbar, sagt er. Dammsiel ist ein Familienprojekt: Katja Behrens übernimmt die Führung, ihre Schwester Mara, Studentin der Mathematik, das Kuchenbacken; die Mutter den Garten, ein Freund die Finanzen und Spitzenkoch Michael Fazzone das Küchenregiment. „Das Team steht, am Eröffnungstag sind alle Gäste herzlich willkommen“, sagt die neue Wirtin in Vorfreude.

Dass der Landgasthof im Niederblockland neu verpachtet werden soll, erfuhr Behrens von ihrem besten Freund am Telefon. Bis Ende Februar arbeitete die gebürtige Osterholz-Scharmbeckerin noch als Lifestyle-Beraterin auf den Malediven. Kurzerhand kündigte sie ihren Job auf den Luxus-Inseln und kam zurück in heimatliche Gefilde. Nach ausgiebigen Verhandlungen mit Deichverbandschef Wilfried Döscher – die Immobilie gehört dem Deichverband – krempelte Behrens den Laden um.

Der Gastraum wird zurzeit noch saniert. 34 Sitzplätze gibt es dort, rund 100 sollen es nach dem Umbau werden. Bis Ende September soll alles fertig sein. „Ländlich modern“, beschreibt Behrens die neue Einrichtung. Der alte Tresen wird bleiben – der kleine Gastraum wird vergrößert. „Alles soll L-förmig um den Tresen laufen“, beschreibt sie den Grundriss. Die Inneneinrichtung sei bestellt. Dekorationen liefern die Blocklanderin Friederike Geerken und die Lilienthalerin Theresa Otten.

Am Herd wird zukünftig Chefkoch Michael Fazzone stehen. Bislang hat der gebürtige Amerikaner unter anderem im Strandhotel Sandburg auf der Nordseeinsel Langeoog gekocht. „Zurzeit ist es ziemlich schwierig, Köche zu finden. Aber eine halbe Stunde, nachdem ich am schwarzen Brett inseriert hatte, hat Michael sich gemeldet“, berichtet Behrens glücklich. Fazzone habe in der Küche freie Hand. Einzige Bedingung seien saisonale und regionale Gerichte auf der Speisekarte. „Unser Fleisch kommt von hiesigen Landwirten und Jägern, die ich alle persönlich kenne – es gibt nichts aus Massentierhaltung“, sagt die neue Chefin.

Bachforelle und Wildschwein-Burger

Wildschwein-Burger, Ragout aus der Rinderschulter, Schleusenwärtersalat mit Linsenbratling, Bachforelle und gebackener Spitzkohl mit Salbeibutter stehen bislang auf der Karte. „Fünf bis sieben Gerichte soll es geben. Das wird häufig wechseln, je nach dem, was die regionalen Zulieferer gerade anbieten können“, erklärt die Wirtin. Kartoffeln kommen aus Worpswede. Dennis Meyerdierks aus Lüningsee will Fleisch vom Charolais-Rind liefern, Enno Schumacher aus Borgfeld und Arne Timm aus Frankenburg regionales Biofleisch. Verschiedene vegetarische Gerichte ergänzen die Karte, auch für Veganer sei etwas dabei.

Nachmittags gibt es selbst gebackene Torten und Kuchen – so der Plan. „Auch hier bieten wir etwas für Veganer an“, erklärt Behrens. Die Kuchen seien hausgemacht. Auf der Eiskarte finden sich verschiedene Bioeis-Sorten vom benachbarten Hof Kaemena.

„Katjas Seelenglück“, steht in knallblauen Lettern auf sonnengelben Liegestühlen, die in dem über 1300 Quadratmeter großen Biergarten stehen. Holzschaukeln am Flussufer lassen Besucher über die Wümme schweben. 250 Gäste können hier nach Corona bewirtet werden. „Zurzeit haben wir für rund 125 Leute Platz“, sagt Behrens.

„Beglücken möchte ich vor allen Dingen das Publikum, das hier über den Deich fährt. Das sind schon relativ viele.“ Dennoch sei Dammsiel zukünftig auch für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Tagungen offen. Seit über fünf Jahren führt die gelernte Medizinische Fachangestellt und studierte Ernährungswissenschaftlerin gemeinsam mit ihrer Schwester eine kleine Event-Agentur. Sie habe in den vergangenen Jahren damit viele Erfahrungen gesammelt – kleine Dinner mit zehn Personen organisiert und große Events mit 600 Leuten – „die allerdings in Kooperation mit anderen Agenturen“, räumt die Veranstalterin ein.

Unterstützung bei ihren Plänen erhält die junge Wirtin am Dammsiel von Deichverbandschef Wilfried Döscher. „Mit dem Pächterwechsel versprechen wir uns eine junge Gastronomie, die neue Ideen an die Wümme bringt“, erklärt Döscher auf Nachfrage. Er wünsche der neuen Wirtin und Schleusenwärterin, dass sie der „Traditionsgaststätte neues Leben einhaucht“. Das habe sie fest vor, sagt Behrens. „Mit Gastronomie verbinde ich meine Kindheit. Schon im Maxi-Cosi saß ich hinterm Tresen in Bernis Diele. Mein Papa Jan hat mich beim Bierzapfen gewippt.“

Zur Sache

Restaurant, Biergarten und Café im Niederblockland 32

Der Gasthof Dammsiel ist ab 8. August wieder geöffnet. Jeweils mittwochs bis sonntags werden Gäste im Biergarten ab 11 Uhr empfangen. Mittagessen gibt es von 12 bis 14 Uhr. Kaffee und Kuchen können im Anschluss bis 17.30 Uhr bestellt werden. Abendessen soll es zukünftig von 17.30 bis 20.30 Uhr geben. Montags und dienstags ist Ruhetag. Eine Internetseite der neuen Gaststätte ist in Arbeit. Telefonisch zu erreichen ist die neue Wirtin und Schleusenwärterin Katja Behrens unter 0421/ 64 07 33. Die Dammsiel-Schleuse ist bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, für den Schiffsverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von Monat zu Monat unterschiedlich. Im August ist die Schleuse von montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 20 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 21 Uhr. An Feiertagen gelten die Sonntagszeiten des jeweiligen Monats. Die Schleusungen finden halbstündlich statt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer unter http://www.dvr-bremen.de.