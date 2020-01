Timo Schröder vor der Schleuse. (Kosak)

Das Gasthaus Dammsiel im Blockland macht dicht. Das haben Pächterin Petra Heinemann und ihr Lebensgefährte Timo Schröder mitgeteilt. Dem Vernehmen nach ist der Pachtvertrag zum 30. April gekündigt. Zu den Gründen hat sich das Betreiberpaar bislang nicht geäußert. Der Schleusenbetrieb, den der Eigentümer der Gastwirtschaft, der Bremische Deichverband am rechten Weserufer, an die Pacht gekoppelt hat, soll aufrecht erhalten bleiben.

Das bestätigte am Montag auf Anfrage der Wümme-Zeitung Rolf Dülge vom Deichverband. „Wir werden dafür sorgen, dass der Schleusenbetrieb weitergeht“, sagte er. Wie, darüber mache sich die Geschäftsführung des Deichverbands derzeit Gedanken. Die jetzigen Gastwirte suchen seit rund anderthalb Jahren nach einem neuen Schleusenwärter. So lange schon ist Timo Schröder Gastwirt und Schleusenwärter in einem.

Die Nachricht von der geplanten Schließung des Gasthauses sorgt bei Freizeitsportlern und Naturliebhabern im Blockland und in den umliegenden Regionen für Betroffenheit. Sie bezeichnen das Aus in den sozialen Medien als „sehr, sehr schade“, denn das Gasthaus mit seinem Biergarten gehöre zum Blockland und wecke Kindheitserinnerungen, heißt es in den Kommentaren auf Facebook. Seit rund 170 Jahren, über fünf Generationen, wird es von der Familie Petra Heinemanns geführt. Eine letzte Möglichkeit, bei ihr und Timo Schröder im Gasthaus Dammsiel einzukehren, bietet sich nach Angaben der Betreiber am 8. März. Ein neuer Pächter ist bislang nicht in Sicht.