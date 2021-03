Stimmen die Zahlen, könnten Gastronomen demnächst zumindest ihre Außenbereiche für Gäste öffnen. (Sebastian Kahnert/dpa)

Landkreis Osterholz. Wer gedacht hatte, dass mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur Weiterentwicklung des Lockdown nun alles klar ist, sah sich am Donnerstag getäuscht. Denn zwar haben sich die Regierungsspitzen auf einen Fahrplan für die kommenden Wochen geeinigt. Die Gestaltung der Verordnungen obliegt nun aber den Bundesländern. In der Osterholzer Kreisverwaltung geht man davon aus, dass die überarbeitete niedersächsische Corona-Verordnung zum Wochenende vorliegen wird. Dann stünde auch fest, unter welchen Regelungen Kontakte und Öffnungen des Einzelhandels und anderer Branchen erfolgen können. Die Stoßrichtung der Beschlüsse ist zwar eindeutig: Es soll lockerer werden. Ob die neuen Bedingungen aber reichen werden, um Handel, Gastronomie und Kultur auskömmliche Einnahmen zu ermöglichen, ist nach Einschätzung der Betroffenen noch nicht sicher.



Der Gastronomie-Sektor zum Beispiel ist durch die Verhandlungen nach Einschätzung von Carsten Rohdenburg kaum vorangekommen. Laut dem Osterholzer Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ist die Möglichkeit, bei niedrigen Inzidenzwerten ab dem 22. März die Außengastronomie öffnen zu dürfen, nur ein „kleiner Finger“, der der Branche gereicht wird. „Im Prinzip hilft uns das nicht weiter“, sagt der Hotelier und Restaurantbetreiber aus Lilienthal. Denn damit Angebote im Freien überhaupt erst angenommen würden, müssten die Temperaturen stimmen. „17 oder 18 Grad müsste man schon haben“, die habe man in diesen Wochen allenfalls tagsüber. Erst im Juni seien die Abende warm genug, um das Geschäft im Freien anzutreiben. Der Dehoga-Vorsitzende erkennt an, dass die Politik der Branche helfen will, kann den Fortschritt aber noch nicht erkennen. Positiv sei die Entwicklung aber für die Bevölkerung, die künftig wieder ausgehen könne.



Als Vertreterin des Einzelhandels war auch Anke Haar nach den Bund-Länder-Verhandlungen kaum weiter als davor. Denn zwar soll es nun eine Öffnungsperspektive für den Handel im Bundesgebiet geben – unter einem Inzidenzwert von 50 soll abhängig von der Verkaufsfläche eine bestimmte Kundenzahl in den Geschäften zulässig sein, liegt der Wert zwischen 50 und 100, soll es die Möglichkeit zum Terminshopping, dem sogenannten Date and Collect, geben. Doch Niedersachsen erwägt, nicht nur die Inzidenzwerte eines Landkreises zum Maßstab zu nehmen, sondern auch die Entwicklung in den Nachbarlandkreisen im Auge zu behalten. So könnte es sein, dass auch in Gegenden mit niedrigen Inzidenzwerten Beschränkungen aufrecht erhalten bleiben, um einen Einkaufstourismus zwischen unterschiedlich coronabelasteten Landkreisen zu verhindern. So ist noch offen, ob die Beschlüsse den Handel voranbringen. So oder so steht Anke Haar, die in Lilienthal zwei Geschäfte für Haushalts- sowie für Spielwaren betreibt, den Ideen skeptisch gegenüber. Das Terminshopping ist aus ihrer Sicht nicht hilfreich, zumal sich viele Verbraucher kaum darauf einlassen würden. Auch der Lilienthaler Textilienhändler Carsten Meyer hatte den Einkauf mit Termin im Vorfeld als schlechte Idee abgestempelt. Besser liefe es Haar zufolge mit einer Öffnung mit je nach Fläche begrenzter Kundenzahl.



Buchhändlerin Silke Schröter fühlt sich derweil an 2020 erinnert: „Im Grunde ist ab Montag wieder alles so wie im vergangenen Sommer." In ihrer Buchhandlung Netzel in Worpswede werde sie dann wieder zwei oder maximal drei Kunden im Verkaufsraum bedienen können, vermutet sie. Sie wartet noch auf konkrete Hinweise vom niedersächsischen Landesverband des Börsenvereins zu den Regelungen. Schröter berichtet, dass sie und ihre Kollegen sich darauf vorbereiten, Läden und Schaufenster mit Neuerscheinungen zu bestücken und ein bisschen Frühjahrsputz zu machen. Vermeiden will sie lange Schlangen vor dem Haus. Deshalb bittet sie Kunden, die längere Zeit stöbern wollen, individuelle Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit ihr zu vereinbaren: „Dann kann man für eine halbe Stunde den ganzen Laden für sich allein haben.“



Die Music Hall Worpswede steht derweil in den Startlöchern, muss aber auch abwarten, was jetzt auf Länder- und Kreisebene an konkreten Verordnungen erlassen wird. Sollte, wie im Stufenplan vorgesehen, ab 22. März wieder ein Konzertbetrieb unter bestimmten Bedingungen möglich sein, käme das aber zu kurzfristig. Mitte Mai, so schätzt Doris Fischer, Vorsitzende des Music-Hall-Vorstands, könnte es wieder Auftritte mit 50 bis 80 Zuschauern geben. Wie berichtet, plant der Club eine Reihe von Konzerten, die über das Programm „Nothilfe Kultur“ finanziert werden, ist bei seinen Planungen aber auch davon abhängig, ob Künstler und Agenturen zu diesem Zeitpunkt durchstarten können und wollen. Neben dem schon erprobten Hygienekonzept soll bis dahin auch eine neue Lüftungsanlage installiert sein, die für regelmäßigen Luftaustausch sorgt und so weitere Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter bietet.



Für die Worpsweder Museen ist eine entscheidende Frage noch nicht geklärt: Gilt für die vom Inzidenzwert abhängigen Öffnungsszenarien der Landes- oder Landkreiswert? Das konnte Arne Segelken, Geschäftsführer der Kulturstiftung Landkreis Osterholz, am Donnerstag noch nicht beantworten. So oder so bereiten die Museen die Öffnung für Ende der kommenden Woche vor. Bis dahin müsse die Frage der Kontaktnachverfolgung und eines Buchungssystems, mit dem sich die Anzahl der Besucher pro Haus zeitlich steuern lässt, zu klären sein. Segelken hofft, dass für Ersteres eine App infrage komme, die Erfahrungen mit auszufüllenden Zetteln seien nicht gut. Darüber hinaus solle mit einem System für möglichst alle Häuser feste Besuchszeiten ohne große Wartezeiten zu gewährleisten sein.

Zur Sache

Rückkehr in Schulen und Kitas

Die Schulen in Niedersachsen weiten ihren Betrieb vom 15. März an wieder aus. Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling. Sie kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück, wie das Kultusministerium mitteilte. Vom 22. März an sollen dann alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt zudem bereits vom kommenden Montag (8. März) an wieder die Präsenzpflicht. Bisher konnten die Eltern dieser Schüler entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder von zu Hause aus lernen lassen wollen.

Ebenfalls vom 8. März an kehren die Kindertagesstätten zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb. Die Kitas sind damit im Grundsatz geöffnet und bieten Betreuung in Regelgruppengröße an, allerdings dürfen sich die Gruppen nicht durchmischen. „Der eingeschränkte Betrieb sieht ein Betreuungsangebot für alle Kinder vor, die in der jeweiligen Kindertageseinrichtung einen Betreuungsplatz haben“, betonte Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der zugleich anerkannte, dass die vergangenen Monate für viele Eltern und Kinder eine große Belastung gewesen seien.

Die Vertretung der Kita-Eltern reagierte erleichtert auf die angekündigte Ausweitung. Allerdings komme diese viel zu spät. „Perspektivlos wurden Kinder und Eltern viel zu lange hingehalten“, teilte der Verein mit.