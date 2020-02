Gut 140 Lilienthaler waren ins Rathaus gekommen, wo es um die Pläne für das angedachte Wohngebiet an der Mauerseglerstraße ging. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Stühle im Saal reichten nicht aus, sogar bis auf den Flur standen die Menschen. Gut 140 Lilienthalerinnen und Lilienthaler waren am Montagabend zur Debatte über das umstrittene Wohngebiet an der Mauerseglerstraße ins Rathaus gekommen. Ihre Botschaft war eindeutig: Sie wollen kein Neubaugebiet. Eine Entscheidung der Politik gab es am Ende nicht. Das Thema wurde vertagt, weil Ingo Wendelken mit seinen Querdenkern noch Zeit braucht. Der Ratsherr macht sein Votum davon abhängig, wie realistisch der Bau einer fünften Grundschule an der Moorhauser Landstraße ist. Kommt er zu dem Schluss, dass es dort am sinnvollsten ist, wäre das neue Wohngebiet, in dem ebenfalls ein Platz für eine neue Schule freigehalten werden soll, aus seiner Sicht hinfällig.

Dass die Querdenker bei der politischen Willensbildung so viel Rücksichtnahme erfahren, liegt daran, dass sie in der Sache das Zünglein an der Waage sind. CDU und FDP zeigten sich von den Argumenten der Gegner auch in der dreieinhalbstündigen Sitzung unbeeindruckt und ließen keinen Zweifel daran, dass sie das Wohngebiet für einen ziemlich guten Plan halten. Auf der anderen Seite stehen SPD, Linke und Grüne, die die Bebauung ablehnen. Es kommt nach jetzigem Stand auf die Stimme der Querdenker an, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Am 8. März will Wendelken mit seinen Leuten die interne Prüfung abgeschlossen haben. Einen Tag später, so ist es verabredet, wird sich der Baudienste-Ausschuss erneut mit der Sache befassen.

Die Gegner der Planungen werden das weitere Prozedere sicher aufmerksam verfolgen. Die Baudienste-Sitzung am Montag verbuchten sie schon mal als einen Erfolg, weil sie es schafften, für eine volle Hütte mit der entsprechenden Stimmung zu sorgen und Punkt für Punkt ihre Kritik loszuwerden. Das Aktionsbündnis gegen die Bebauung hatte das Thema zuletzt zugespitzt und davon gesprochen, dass auf der Sitzung über die Bebauung der Grünflächen an der Mauerseglerstraße entschieden werde. Doch rein formal ging es lediglich darum, den Vorentwurf des Investors offiziell vorzustellen und dann über die Empfehlung zu befinden, ob die nächste Stufe der Bauleitplanung gezündet werden soll. Klar ist aber auch: Ohne politischen Rückhalt schon in dieser Frühphase dürfte die Planung alsbald in der Schublade verschwinden.

Die Einwohnerfragestunde, die sonst auf eine halbe Stunde begrenzt ist, wurde auf über eine Stunde ausgeweitet und auch die Nachbarschaft von der Diakonischen Behindertenhilfe, dem Reiterverein Lilienthal und das Aktionsbündnis aus Anwohnern der Straße Im Orth erhielten ausreichend Gelegenheit, sämtliche Kritikpunkte vorzubringen. Deutlich kürzer fasste sich Lars Lemke vom Planungsbüro BPW, der den eigentlichen Entwurf erläuterte. Es geht um 96 Reihenhäuser, 34 sozial geförderte Wohnungen in Mehrparteienhäusern sowie eine Seniorenwohnanlage mit etwa 30 Service-Appartments. Inklusive der angedachten Fläche für die Grundschule ist das Gebiet etwa 50 000 Quadratmeter groß.

Die Debatte und die Stellungnahmen am Montag zeigten einmal mehr: Viele Lilienthaler haben kein Verständnis dafür, dass noch mehr Häuser gebaut werden sollen, obwohl die Gemeinde schon jetzt kaum noch in der Lage ist, genügend Schul- und Kita-Plätze bereit zu stellen. Und auch dass Grünflächen verschwinden, beobachten viele mit Sorge. Stichwort: Klimaschutz.

Anwohner wie Achim Ballhausen sehen die Anbindung des angedachten Wohngebietes für Fußgänger und Radfahrer als ungelöst an, der Reiterverein hält es für gefährlich, dass geschätzte 700 Menschen aus dem Wohngebiet täglich den Reiterhof passieren könnten. Und Diakonie-Geschäftsführer Christoph vom Lehn erklärte erneut, dass er im Interesse der 300 Bewohner der Behinderteneinrichtung keinen Durchgangsverkehr auf dem Neuenkirchener Weg dulden wird. Er nimmt es den Planern übel, dass sie trotz der Ansage einen Stichweg dorthin vorsehen und kündigte vorsorglich an, dort einen Zaun als Sperre errichten zu wollen. Vom Lehn erklärte auch, dass er der Gemeinde einst das Wegerecht entlang des Reiterhofes eingeräumt habe. Er habe Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit bieten wollen, zum Tennisplatz oder Fußballplatz zu gelangen. Den Anschluss eines Wohngebietes habe er sicher nicht im Sinn gehabt. Schriftlich festgehalten worden sei diese Einschränkung nicht. Dennoch sieht vom Lehn gute Chancen, die Anbindung juristisch verhindern zu können. Vera Helling vom Reiterverein warnte vor den Konsequenzen einer Wohnbebauung: „Solche Flächen zerstören zu wollen, die dem Klimaschutz und dem Breitensport dienen, finde ich unglaublich. Der Verein muss dicht machen, wenn das Baugebiet kommt“, sagte sie.

Die Mauerseglerstraße in Lilienthal: Wie geht es hier weiter? (CARMEN JASPERSEN)

Erika Simon (Grüne) griff die Verwaltung an, warf ihr vor, Unterlagen des Investors nicht genau überprüft zu haben, etwa bei der Entfernungsangabe zu den nächstgelegenen Bushaltestellen oder zur Ortsmitte, die in Wahrheit viel länger als nur die angegebenen 300 oder 600 Meter ausfallen. Sie nannte dies einen „Skandal“, was wiederum Bürgermeister Kristian Tangermann scharf zurückwies. Simon hätte von der Verwaltung auch Hinweise erwartet, dass es sich bei der angedachten Anbindung für Fußgänger und Radfahrer nur um eine theoretische Möglichkeit handelt. Und sie monierte auch, dass aus der Vorgabe, einen Kreisel an der Entlastungsstraße zu bauen, jetzt eine Ampel geworden ist, worüber die Politik nicht informiert worden sei.

Investor schweigt

SPD-Mann Oliver Blau rechnete vor, dass das angedachte Wohngebiet sehr wohl Folgen für die Gemeinde haben werde: Notwendig werde eine fünfgruppige Kindertagesstätte und ein halber Grundschulzug. Und er erklärte, dass Lilienthal sein Soll für den weiteren Wohnraumbedarf für die nächsten Jahre schon jetzt so gut wie erfüllt habe. Reinhard Seekamp (Die Linke) hielt fest: „Wir brauchen keine Wohngebiete auf der grünen Wiese, sondern bezahlbare Wohnungen in vorhandenen Baulücken.“ Auch er warnte vor den Auswirkungen des fortgesetzten Baubooms, der die Gemeinde vollends finanziell überlaste.

Aus den Reihen der CDU machte sich Marcel Habeck (CDU) für die Wohnbebauung an der Mauerseglerstraße stark, lobte das vorgelegte Konzept der Bebauung, die auf Energieeffizienz ausgerichtet sei. Bürgermeister Kristian Tangermann erklärte, dass ihm kein Zacken aus der Krone breche, sollte es zu keiner Aufstellung des Bebauungsplans für die Mauerseglerstraße kommen. „Aber ich halte den Plan für vernünftig. Städtebaulich und auch im Hinblick auf die Gemeindeentwicklung.“ Investor Ingo Damaschke saß den ganzen Abend mit am Sitzungstisch, schwieg aber durchweg zum Gehörten.