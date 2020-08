Torf wurde auch zum Brennen von Ziegeln und Dachpfannen verwendet. (JASPERSEN)

Jürgen Christian Findorff – die Geburt des Mannes, der als Kopf hinter der Besiedlung des Teufelsmoores gilt, jährt sich 2020 zum 300. Mal – er wurde am 22. Februar 1720 geboren. Ihm und seinem Wirken widmet sich eine Ausstellung in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Sie wurde zu seinem Geburtstag eröffnet. Doch die Corona-Krise und die Schließung des Museums verhinderten zunächst Besuche der Allgemeinheit. Wir stellen die Ausstellung und ihre Inhalte in einer kleinen Serie vor. Heute: Ziegelei, Hafen und Rübekamp.



Osterholz-Scharmbeck. Ziegel in einer Ausstellung? Das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Und doch sind diese Ziegel etwas Besonderes. Denn: Sie haben eine lokale Geschichte, stammen die Steine doch aus der ehemaligen Osterholzer Ziegelei. Und schon tut sich die nächste Frage auf: Hier gab es mal eine Ziegelei? Die Antwort: Ja, die gab es, und zwar ab etwa 1732. Dort wurden zuerst Mauerziegel, später auch Dachpfannen gebrannt.

Die Osterholzer Ziegelei schien in der Tat etwas Besonderes zu sein, weil es der Brennstoff Torf war, der zu ihrer Gründung führte; es war der obere, weiße, nicht so begehrte, den man verwendete. War dieser erst einmal abgebaut, kamen die Torfbauern an den unteren, dunklen und wertvollen Torf, um ihn nach Bremen zu verkaufen. Ebenso besonders war die Ziegelei, weil sie fast genauso groß war, wie der Ort Osterholz selbst. Sie lag unweit des Hafens gleich hinter dem heutigen Skipper-Treff. Der Platz schien ideal, war doch mit der Errichtung der Ziegelei auch gleich ein Kanal zur Hamme gegraben worden. Somit war die Belieferung mit Material zum Betreiben der Brennöfen sichergestellt.

Ziegel und Dachpfannen für Bremen

Die Planungen waren für die damalige Zeit durchaus ambitioniert: Nicht nur Mauerziegel sollten gebrannt werden, sondern auch Dachpfannen. Dies hatte Auswirkungen auf die zu errichtenden Gebäude, weil sich die Produktionsverfahren unterschieden. Gleiches galt für den Ton – den für die Ziegel gab es dort, wo eine in der Ausstellung gezeigte Karte die „Lehm-Graft“ ausweist: Gleich am Klosterholz, befindet sich heute das Stadion von Osterholz-Scharmbeck. Der Ton für die Dachpfannen stammte aus der „Gemeinheit zwischen Scharmbeck und Lintel“, wie es in einer von Conrad Friedrich Meiners am 29. April 1746 unterzeichneten Urkunde nachzulesen ist. Meiners war zu diesem Zeitpunkt noch Amtsschreiber und Commissar des Amtes Lilienthal.

Die in der Findorff-Ausstellung zu sehenden Ziegel haben ein sogenanntes Sollmaß von 1 Fuß x 5 7/8 x 3 ¼ Zoll. Dies entspricht etwa 28,7 x 14 x 7,8 Zentimetern. Die Ausstellungsbesucher erfahren, dass die Kapazität der Ziegelei auf 300 000 Mauersteine sowie 200 000 Dachpfannen jährlich ausgelegt worden war. Davon wurde jedoch nur ein kleiner Teil vor Ort verkauft, der größere ging per Schiff nach Vegesack und nach Bremen.

Mit der Produktion waren in erster Linie Wanderarbeiter aus dem Fürstentum Lippe beschäftigt. Sie kamen, wenn die Produktion von Ziegeln und Pfannen aufgrund der Abhängigkeit von den Jahreszeiten möglich war: von März bis Oktober. Diese Menschen waren wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Heimat gezwungen, sich außerhalb nach Arbeit umzusehen. Da sie sich oftmals in Richtung Niederlande orientierten, wurden die Lipper auch „Hollandgänger“ genannt. Im Bereich der Ziegel- und Dachpfannenproduktion gelang es ihnen, eine Nische aufzuspüren und sich eine beherrschende Stellung auf dem damaligen Arbeitsmarkt zu erarbeiten.

Um die Wirtschaft zu stärken sowie die Elbe und Weser über die Oste miteinander zu verbinden, wurde ab 1763 die Idee zum Bau eines Hafens verfolgt. Hinzu sollte eine Siedlung für 30 Schifferfamilien am Heidkamp kommen – natürlich mit garantiertem Liegeplatz im Hafen. Deshalb sollte auch der Schiffsgraben zu einem Kanal erweitert werden. Conrad Friedrich Meiners setzte sich für Findorff ein, der zu diesem Zeitpunkt Amtsvogt war, und ließ von seinem Schützling entsprechende Pläne zeichnen.

Damit kam er jedoch nicht zum Zuge. Dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, auch Kurhannover genannt, sei das Projekt so wichtig gewesen, dass es eigene Planungen vornehmen ließ, erklärt Wilhelm Berger, zusammen mit Lutz Bernsdorf Initiator der Findorff-Ausstellung. Mit den Planungen war der Ingenieur-Obrist Lieutenant Georg Josua du Plat betraut worden. Doch außen vor war Findorff nicht, im Gegenteil. Er überwachte das Projekt ab 1765. Im gleichen Jahr begann der Bau des Hafens und des Kanals. Eigentlich sollte das alles noch 1765 fertig werden. Doch verspätete Holzlieferungen sowie schlechtes Wetter sorgten für Verzögerungen bis ins Jahr 1766.

Schon 1759 hatte Findorff auf Meiners‘ Geheiß hin Pläne zur Besiedlung des Rübekamps und des Kurzen Kamps gezeichnet. Ersterer sollte zwölf, der Kurze Kamp 13 neue Hofstellen bekommen. Findorff sah vor, dass sich die Besiedlung an die bestehende Struktur des Fleckens Osterholz anschließt. Einen entsprechenden Antrag stellte Meiners im Jahr 1760. Hierzu erklärt Berger: „Das ist eine ganz frühe Findorffsiedlung – nicht im Moor, sondern auf der Geest.“



Die Ausstellung in der Museumsanlage ist jeweils zu den Öffnungszeiten sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch telefonische Vereinbarungen sind möglich. Gruppenveranstaltungen und Führungen finden bis Ende August nicht statt. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 04791/ 131 05 sowie unter www.museumsanlage-osterholz-scharmbeck.de.