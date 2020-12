Die Gebrüder Jehn in Aktion. (Walter Gerbracht)

Für viele Familien gehören die Lieder der Gebrüder Jehn einfach zur Adventszeit dazu. Seit Jahren pilgern Mütter und Väter deshalb mit ihren Kindern am Zweiten Advent zur Bötjerschen Scheune an der Bauernreihe in Worpswede, um dort die beliebten Musiker live zu erleben. Zum Repertoire der Brüder Jehn gehören internationale Weihnachtslieder und Klassiker – auf die die Familien selbst im Pandemie-Jahr nicht verzichten müssen. Denn „auch in diesem Jahr findet das traditionelle Adventssingen am 2. Advent wieder statt“, teilen die Gebrüder Jehn mit. Allerdings in abgewandelter Form. Statt wie sonst in der Bötjerschen Scheune aufzutreten, kommen sie dieses Mal quasi direkt in die Wohnzimmer ihrer Fans - per Online-Video „Wer daran teilnehmen möchte, kann sich auf der Internetseite www.gebruederjehn.de anmelden“, teilen sie mit. Da Kultur ihren Preis habe, verschicken die Musiker den Teilnahmelink gegen eine Vorabüberweisung von zehn Euro. Einen Teil der Einnahmen wollen sie den Klinikclowns spenden.