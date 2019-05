Zahlreiche Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen sind am Freitag zu einem Empfang der WÜMME-ZEITUNG geladen. In seiner Begrüßung im Borgfelder Landhaus erinnerte Redaktionsleiter André Fesser (links) an die Motivation des Gründers Johann Christian Meister, auch etwas für seine Heimat zu tun. (Maximilian von Lachner)

Mit einem großen Empfang im Borgfelder Landhaus feiert die WÜMME-ZEITUNG am Freitag ihren 140. Geburtstag. Die Schar der Gratulanten ist groß: Etwa 180 Gäste aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Geschäftswelt, Schulen und Kirchen, Kultur und Sport sind mit dabei, um sich mit den Vertreterinnen und Vertretern aus Verlag und Redaktion auszutauschen und dabei über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen.

Am 17. Mai 1879 war die erste Ausgabe der Heimatzeitung für Lilienthal und die Umgebung erschienen. Der damals 29-jährige Johann Christian Meister wollte damit das Informationsbedürfnis der Menschen in einer Region bedienen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne eigene Lokalzeitung auskommen musste. Seitdem ist die Zeitung fast ununterbrochen erschienen, lediglich nach dem Zweiten Weltkrieg legte sie eine vierjährige Pause ein, da die Alliierten den Verlegern zunächst eine Lizenz verweigerten.

In seiner Begrüßung im Borgfelder Landhaus erinnerte Redaktionsleiter André Fesser an die Motivation des Gründers, auch etwas für seine Heimat zu tun. Eine Motivation, die sich auch dessen Nachfahren stets erhalten hätten. Es sei zudem wichtig, den Informationsbedarf der Menschen zu bedienen, so Fesser. Es sei aber genauso wichtig, dabei Seriosität und Unabhängigkeit zu bewahren.

Der Empfang, zu dem Menschen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der WÜMME-ZEITUNG und einige Leserinnen und Leser als Ehrengäste geladen sind, geht bis in den Nachmittag. Für den Abend hat der Verlag dann mehr als hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer gemeinsamen Feier eingeladen.