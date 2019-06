Der Herr der Müllbeutel: Felix Albrecht hat eine ganz besondere Beziehung zu weggeworfenen Dingen – er sammelt sie wieder auf. (Bernd Kramer)

Landkreis Osterholz. Der junge Mann macht einen ausgesprochen souveränen und coolen Eindruck. Lächelnd und geduldig beantwortet er die Fragen der Reporter. Doch als Annemarie Lampe, bei der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, ankündigt, dass es zum Abschluss des Besuchs noch eine Fahrt mit dem Müllauto quer übers Gelände in Pennigbüttel gibt, da leuchten die Augen von Felix doch eine deutliche Spur heller als zuvor. Auch, wenn er sich es nicht anmerken lässt: Für den Achtjährigen ist das so etwas wie Weihnachten im Hochsommer. Seit Wochen, verrät Mutter Nina Albrecht, fiebere der junge Lilienthaler diesem Tag regelrecht entgegen, freue sich auf den Blick hinter die Kulissen, zu dem er gleich sein ganzes U8-Fußballteam des SV Lilienthal-Falkenberg mitgebracht hat. Das ist auch kein Wunder: Schließlich guckt „Felix, der Müllsammler“ damit quasi mittenrein ins Herz seines ganz eigenen kleinen Abfall-Universums.

Alles begann vor ein paar Jahren auf Usedom. Felix war fünf oder sechs, so ganz genau weiß er das nicht mehr. Dafür umso besser, was ihn im Urlaub seinerzeit am nachhaltigsten beeindruckt hat: eine Frau, die mit einer Greifzange Müll vom Boden aufsammelte. Das gärte in ihm, das keimte, das wuchs. Und es mündete in einem Geburtstagswunsch: Felix wollte unbedingt so eine Greifzange.

Die bekam er auch, und zwar im Januar zu seinem achten Geburtstag. Seitdem sammelt er Müll. Drei- bis viermal die Woche, meistens nach den Hausaufgaben, ist Felix Albrecht im Quartier um die Friedrich-Wilhelm-Raasch-Straße unterwegs, um aufzuheben und wegzuräumen, was andere achtlos liegen ließen oder wegwarfen: Schokopapier, Scherben, Zigarettenstummel, Flaschen, Bierdeckel. Sogar eine volle Tube Mayonnaise hat er schon im Gebüsch gefunden, Silvesterknaller, den Kühlergrill eines Autos oder eine komplette Lampe. Die steht jetzt bei Kumpel Leo zu Hause. Der Blondschopf begleitet seinen Freund hin und wieder beim Sammeln und besucht die gleiche erste Klasse wie Felix. Auch die anderen Kicker, die an diesem Tag in neonfarbenen Warnwesten über das Aso-Gelände in Pennigbüttel marschieren, haben Müllsammel-Erfahrung: Auf Wunsch von Felix haben sie zum Beispiel beim Saison-Abschluss-Grillen erst mal gemeinsam rund um den heimischen Fußballplatz sauber gemacht.

Wie man mit acht Jahren zu so einem außergewöhnlichen Hobby kommt? Felix überlegt nicht lange. „Es macht Spaß. Und ich mache es, weil ich was für die Umwelt tun will.“ Von diesem Gedanken ist der junge Mann ganz offenbar völlig beseelt und hat das für sich auf einen denkbar einfachen Nenner gebracht: Was nicht in die Natur gehört, muss da raus. Deshalb, verrät Mutter Nina, hängt er zum Beispiel auch auswaschbare Schwämmchen auf, mit denen er die Luft filtert.

Für Felix wie Weihnachten im Hochsommer: Zusammen mit seinen Kumpels von der U8 des SV Lilienthal-Falkenberg besucht er das Aso-Gelände in Pennigbüttel und darf eine Runde auf dem Müllwagen drehen. (Bernd Kramer)

Bekannt und beliebt

Unzählige Säcke voll mit Unrat hat der junge Lilienthaler inzwischen schon nach Hause gebracht, so viel, dass Nina Albrecht irgendwann nicht mehr wusste, wohin damit. Die Nachbarn helfen zwar bereitwillig mit freiem Platz in ihren Mülltonnen, doch das reicht nicht. Also riefen die Albrechts beim Landkreis an. Bei Ursula Villwock von der Kreisabfallwirtschaft stießen sie mit ihrem Notruf auf offene Ohren. Sie steckte einige Müllbeutel in die Post – ausnahmsweise mal kostenlos und aufgepeppt mit der Einladung nach Pennigbüttel, damit der Achtjährige auch mal sehen kann, was mit seinem gesammelten Abfall passiert. In Lilienthal wurde das Paket schon sehnsüchtig erwartet. „Er hat jeden Tag gefragt, wann es denn wohl kommt“, erzählt Nina Albrecht lachend.

Im Quartier ist der junge Umweltaktivist inzwischen allerbestens bekannt – und beliebt. Denn das Engagement bleibt nicht ohne Wirkung: „Das fällt richtig auf, dass bei uns in der Gegend gar nix an Müll rumfliegt“, sagt Vater Jan Albrecht. Außerdem beginnt der Einsatz Kreise zu ziehen. Nina Albrecht: „Einige Nachbarskinder haben jetzt auch schon Greifzangen.“

Unterdessen ist Felix in Gedanken bereits einen Schritt weiter. Hätte er einen Wunsch frei, welcher wäre das? „Dann hätte ich gern einen großen Magneten, der Müll anzieht."