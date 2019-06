Udo Grotheer nennt die verfallene Gedenkstätte in Neu Sankt Jürgen einen "Schandfleck". (Maximilian von Lachner)

Für Udo Grotheer ist die Sache klar: Das, was einstmals in guter Absicht errichtet wurde, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die Gedenkstätte für die Kriegsgefallenen in Neu Sankt Jürgen strahlt für ihn nichts mehr aus, was mit Respekt und Gedenken zu tun hat, im Gegenteil: Sie sei zu einem „Schandfleck“ verkommen, sagt er. „Meine Eltern waren noch vom Krieg gebeutelt, mein Vater kam mit einem Kopfschuss und einem durchsiebten Arm aus Russland zurück und hat vermutlich nur deshalb überlebt.“ Noch gäbe es überlebende Geschwister oder Kinder von Gefallenen, für die eine solche Gedenkstätte mehr als eine nur abstrakte Bedeutung habe. Grotheer macht dabei ganz deutlich: Ihm gehe es nicht um eine verklärende Heldenverehrung, sondern um ein Mahnmal gegen die Schrecken des Kriegs.

Das kleine Reetdachhäuschen, das gleich neben der Museumsscheune, der Dorfgemeinschaftsanlage und dem Kindergarten in einem kleinen Wäldchen direkt an der Dorfstraße steht, macht in der Tat einen jämmerlichen Eindruck. Fast alle Fenster sind eingeworfen, das Dach ist kurz vorm Durchregnen und die Tür notdürftig versperrt. Im Inneren des fast wie eine kleine Kapelle wirkenden Gebäudes herrscht gähnende Leere. Die Gedenktafeln sind längst entfernt, drinnen liegen nur Scherben, Dreck und Müll. Ein paar Haken in den Wänden erinnern an die einstige Nutzung.

Keine Mehrheit für Sanierung

1952 hatten die Bürger von Neu Sankt Jürgen die Gedenkstätte errichtet. Anders als vielerorts wollte man nicht nur eine Tafel anbringen oder eine Skulptur aufstellen. Johann Kück 16 – die Zahl steht für die Hausnummer seiner Hofstelle und dient zur Unterscheidung von Johann Kück 4, dem Worpsweder Bürgermeister von 1986 bis 2001 – hatte der Ortschaft ein Stück Land kostenlos zur Verfügung gestellt, darauf wurde das Häuschen, finanziert aus Spendengeldern und in Eigenleistung der Dorfgemeinschaft errichtet. Im Inneren wurden dann die sechs hölzernen Tafeln mit den Namen angebracht.

Kück 16 hatte selber einen Sohn im Krieg verloren, er wollte wie viele andere Bürger auch das Andenken wahren. Das sieht sein Ur-Enkel Stephan Ohlrogge auch heute noch so. Er ist mittlerweile Eigentümer der Fläche und es steht für ihn außer Frage, dass er sie gerne weiter der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte. Im jetzigen Zustand aber stellt das Haus ein Verletzungsrisiko dar. Ohlrogge hat zwar ein „Baustelle betreten verboten“-Schild aufgestellt, letztendlich aber würde er haftbar gemacht, wenn jemand in dem halb verfallenen Gebäude zu Schaden käme.

Er muss handeln und steckt in einem Dilemma: Reißt er die Gedenkstätte einfach ab, würde das viele vor den Kopf stoßen. Erhält er sie, müsste sich auch jemand um die Pflege kümmern und vor allem müsste das von der Mehrheit der Anwohner getragen sein, findet er. Das Thema ist heikel, auch in der Vergangenheit war man sich schon häufiger uneins über die Zukunft des Areals. „Manche wollen da schon gar nichts mehr von hören“, heißt es in Neu Sankt Jürgen. Vor rund zehn Jahren schon war der Zustand so schlecht, dass man sich entschloss, die Gedenktafeln zu entfernen. Sie hängen seitdem in der Heimatstube – unter Verschluss. Wer sie sehen möchte, muss sich zunächst den Schlüssel von Albert Heitmann, dem Vorsitzenden des Heimatvereins (und in dieser Funktion Nachfolger von Johann Kück 4) abholen. Ortsvorsteher Heiko Pankoke findet diese Lösung akzeptabel. Aber auch ihm ist die Misere bekannt, und er wolle keine alten Wunden wieder aufreißen, betont er.

Schon vor einem Jahrzehnt sollte das Häuschen saniert werden, der damalige Ortsrat hatte bereits 8500 Euro dafür beantragt. Kück 4 war dagegen und setzte sich durch. Seitdem blieb das Haus, das bis dahin der Ortsrat in Schuss gehalten hatte, sich selbst überlassen – mit den bekannten Folgen. Viele Bürger störten sich an dem jetzigen Anblick, berichtet der Ortsvorsteher. Aber die Neu Sankt Jürgener seien eben gespalten: Manche wollten den Abriss, andere seien für eine Sanierung.

Eindeutiges Votum

Am Montagabend haben sich Pankoke, Heitmann und Ohlrogge mit einem guten Dutzend Anwohnern zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht. Andere hatten sich vorher schriftlich oder mündlich geäußert. Das Votum war laut Pankoke eindeutig: 15 von 17 Befragten sprachen sich für den Abriss aus. Auch eine Kompromisslösung, nachdem das Fundament erhalten bleiben sollte, sei nicht gewollt gewesen. Der Rückbau soll vollständig erfolgen, später könne man an die Stelle einen Findling setzen, der mit einer Inschrift an die ehemalige Gedenkstätte erinnert. Gleichzeitig sollen die Tafeln in der Heimatstube um eine weitere ergänzt werden, die die Geschichte der Gedenkstätte erzählt. Dieser Vorschlag soll nun am 11. September auf der nächsten Bürgerversammlung in Neu Sankt Jürgen vorgestellt werden.

Für Pankoke ist zudem klar, dass Stephan Ohlrogge nicht auf den Abrisskosten – er geht von rund 8000 Euro aus – sitzen bleiben soll. Hier sieht er die Gemeinde Worpswede als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Neu Sankt Jürgen, der ursprünglichen Besitzerin der Gedenkstätte, in der Pflicht.