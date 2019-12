Eine der Fotografien von Klaus Benhof aus dem Buch "Moor Room". (Klaus Benhof)

Worpswede. Wer Veränderungen dokumentieren will, der braucht Geduld, vor allem, wenn es um Veränderungen in der Natur geht. Zuweilen hilft der Mensch nach, dann geht es etwas schneller. Diesen Wandel, ja, den Raubbau, anhand der norddeutschen Moorlandschaften aufzuzeigen, war der Antrieb des Worpsweder Fotografen Klaus Benhof. Vor einigen Tagen hat er einen neuen Bildband veröffentlicht. Der Titel: „Moor-Room“.

Mit dem neuesten Werk hat Benhof ein Zwischenziel erreicht. Gleich mehrere Fotobücher wollte er in diesem Jahr anfertigen. Und das ist ihm gelungen. Nach „Teufelsmoor“, „Sylt-Invers“, „Eingebrannt“ und weiteren hat er mit dem Buch über das Moor nun einen nächsten Schritt gemacht, aber noch nicht den letzten: Geplant ist eine Reihe von acht Bildbänden, die seine Beobachtungen in unser aller Umgebung nachvollziehen. Und von diesen Beobachtungen gibt es viele. Benhof, 70 Jahre, fotografiert bereits seit Jahrzehnten, und seit er im Jahr 2000 seinen Beruf als Mathe- und Physiklehrer aufgab, hat er sich professionalisiert und die Arbeit auf diesem Gebiet intensiviert.

Eine der Aufnahmen aus Klaus Benhofs Band "Moor Room". (Klaus Benhof)

In „Moor-Room“ versammelt Benhof auf 340 Seiten Arbeiten der vergangenen 30 Jahre. Es geht, der Untertitel verrät es, um Abtorfung und Wiedervernässung. Laut Vorwort handelt es sich bei der Sammlung um eine Bestandsaufnahme topografischer Veränderungen von Moorflächen. Die Fotografien zeigen die Landschaft, wie sie sich dem Beobachter in Momentaufnahmen darstellt. Dank des langen Zeitraums, in dem sich Klaus Benhof seinem Thema gewidmet hat, werden aber auch die Eingriffe des Menschen in das natürliche Ökosystem und die daraus resultierenden Folgen aufgezeigt.

Dabei zeigt Benhof die Entwicklung in beide Richtungen. Er dokumentiert die Verletzungen der Natur, für die der Mensch verantwortlich zeichnet. Er widmet sich aber auch der Renaturierung, mit der der Mensch seine Fehler wiedergutzumachen sucht. Die Bilder sprechen für sich, sie müssen es auch: Abseits des Vorworts von Lars Fischer, eines Gedichts von Angelika Sinn und einiger Überschriften bleibt das Geschehen unkommentiert.

So bleibt der Betrachter mit seinen Eindrücken allein und macht dabei zwei Erfahrungen: Welch wunderbare Bilder die Natur – unberührt wie berührt – doch zeichnen kann. Und wie gut es ist, dass es Fotografen gibt, die in der Lage sind, diese Schönheiten aufs Papier zu bringen. Das Thema des Buchs ist hochaktuell in Zeiten, in denen kluge Köpfe nach Lösungen für die Klimakrise suchen und die Moore als CO2-Speicher wiederentdecken. Zudem stellt das Werk die Moorlandschaften Norddeutschlands in einer Weise dar, wie sie auch viele Menschen, die schon lange in deren Umfeld leben, noch nicht wahrgenommen haben dürften.

Der Band „Moor-Room“ kostet 49,50 Euro. Er ist in der Großen Kunstschau, im Barkenhoff, in der Buchhandlung Netzel, in der Touristeninformation und über info@photo-art-online.de zu bekommen. Laut Benhof fließt ein erheblicher Teil der Einnahmen an die örtlichen Museen.