Im Winter zieht es die Silberreiher in die Hammeniederung. (Frank Bruening)

Schwuppdiwupp und schnapp! Schon ist das Fischchen im Schlund des lauernden Jägers verschwunden. Scheinbar ewig stehen die weißen Vögel im grünen Gras der Hammeniederung regungslos herum, um dann plötzlich Fische, Frösche oder Mäuse zu erbeuten. Ausflügler, die es in das Feucht- und Erholungsgebiet zwischen Osterholz-Scharmbeck und Worpswede führt, mögen sie aus der Ferne für Weißstörche, Kraniche oder Graureiher halten. Doch falsch: Es sind Silberreiher, die es im Winter aus östlichen Gefilden in das Naturschutzgebiet Hammeniederung zieht. Seit etwa 1998 sind sie häufiger zu beobachten als die heimischen Graureiher, die hier auch brüten. Knapp über 200 Silberreiher wurden etwa im März zwischen Ritterhude und Ostersode gezählt. Verteilt in Gruppen von zehn bis 40 Vögeln werden sie oft gesehen, im Waakhauser Polder, bei Tietjens Hütte und in Teufelsmoor. Die Hammeniederung könnte ein Ansiedlungsgebiet des „Neubürgers“ sein, etwa am Schmalen Wasser bei Worpswede oder am Niederender See.