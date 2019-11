Informierten im Beirat über den Bau von Glasfaserleitungen: (v.li.) Jens Beuermann (Wirtschaftsressort), Frank Pippel (EWE), Bastian Müller (Wirtschaftsressort), Peer Beyersdorff (Breitbandzentrum) und Robert Barthels (SWB). (Antje Stürmann)

Borgfeld. Zwei aus seiner Sicht positive Botschaften hatte Bastian Müller vom Wirtschaftsressort am Dienstagabend im Beirat zu verkünden: 2021 sollen die Timmersloher endlich schnelles Internet bekommen und: Die neuen Anschlüsse werden sie keinen Cent kosten. Jubelschreie löste das bei den Timmersloher nicht aus. Im Gegenteil: Mit verschränkten Armen und starren Mienen nahmen sie die Ankündigungen zur Kenntnis.

Der Saal der Schützenhalle war zur Hälfte mit Timmerslohern besetzt, die auf Neuigkeiten hofften und ihrem Ärger Luft machten. „Wir sollten schon bis Juli schnelles Internet haben“, schimpfte eine Timmersloherin, „jetzt sind wir bei 2021, Sie können sich vorstellen, was ich für eine Halsschlagader habe“. Seit zwei Jahren werde der Termin verschoben. „Wir fühlen uns immer wieder versetzt.“ Zustimmendes Gemurmel folgte auf Beiratsmitglied Helga Dwortzaks (CDU) Worte: „Dass das schnelle Internet 2021 kommt, glaubt in Timmersloh kein Mensch.“

Anbieterwechsel bereitet Sorge

Wie verzweifelt und frustriert die vom Netz teilweise abgeschnittenen Timmersloher sind, wurde bei der Frage deutlich, warum die Timmersloher seit Jahren immer wieder vertröstet werden und der Ausbau des Glasfasernetzes erst 2017 angeschoben worden ist. Bastian Müller vom Wirtschaftsressort erklärte, er habe das nicht zu verantworten. Zu den Gründen könne er nur seine Vorgänger befragen. Einer Timmersloherin platzte bei dieser Antwort der Kragen: „Da wundern Sie sich, dass die Leute hier stinksauer sind“, grantelte sie.

Tatsächlich sei der Bund relativ spät aufgewacht und habe sich erst 2015 für den Ausbau des Netzes eingesetzt, erklärte der Geschäftsführer des Breitbandzentrums Niedersachsen-Bremen, Peer Beyersdorff. Die Zuschüsse seien erst 2017 ausgeschrieben worden, ergänzte Müller.

Frank Pippel, bei der EWE Projektleiter Breitbandmanagement, richtete den Fokus auf die Gegenwart. Auf den jetzigen Zeitplan könnten sich die Timmersloher verlassen, versprach Pippel. Aber warum noch bis 2021 auf die Anschlüsse warten? „Wir brauchen Zeit für die Genehmigungen und Planungen mit den Tiefbaufirmen.“ Außerdem verhinderten Überschwemmungszeiten und Bauverbote am Deich, dass die Arbeiter sofort loslegen können. Im April 2020 sollen die Arbeiten im Erdreich aber beginnen und bis Oktober abgeschlossen sein, so Pippel. „Danach machen wir mit den Hausanschlüssen weiter.“ Sind, das Einverständnis der Hausbesitzer vorausgesetzt, alle Anschlüsse installiert, sollen sie bis zum 2. Quartal 2021 peu à peu freigeschaltet werden.

Sorge bereitet den Timmersloher Bürgerinnen und Bürgern schon jetzt der Wechsel vom alten Internetanschluss ans neue Glasfasernetz. Die Experten versprachen rechtzeitig ein bis zwei Informationsveranstaltungen zu diesem Thema. Der Geschäftsführer des Breitbandzentrums Niedersachsen-Bremen, Peer Beyersdorff, sagte: „Es macht Sinn, nach den Sommerferien einen Termin zu machen, wenn es jetzt schon so viele Nachfragen gibt.“ Beyersdorff zeigte auch Unverständnis dafür, dass einige Timmersloher technisch schon ans Netz angeschlossen sind, der Anschluss aber nicht freigeschaltet wird. „Da wollen wir nachhaken“, versprach er.

Jürgen Klaes, für die Grünen im Beirat, klopfte anschließend ab, welche Überraschungen auf die Timmersloher zukommen könnten: „Wie lange kann es nach Abschalten des alten Anschlusses dauern, bis man den Glasfaser-Anschluss nutzen kann“, wollte er wissen. Die Antwort: „Vier bis sechs Wochen“, so Robert Barthels von der SWB. Damit die Timmersloher in dieser Zeit nicht ohne Internet sind, empfiehlt er ihnen, einen Antrag auf Freischaltung zu stellen, wenn der alte Anschluss noch nicht gekündigt ist. „Für diese Zeit bekommen Sie erst mal eine neue Rufnummer, Ihre alte können Sie später übernehmen.“ Auf diese Weise könne der Übergang nahtlos vonstattengehen. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe wertete die Aussagen der Expertenrunde am Dienstagabend positiv: „Das ist schon sehr verbindlich, was jetzt passieren soll.“

Im August 2017 hatte der Bund vorläufig 2,6 Millionen Euro für den Ausbau der Internetgeschwindigkeit in Bremen bewilligt. Davon sollen auch etwa 180 Timmersloher und Borgfelder Haushalte profitieren, die zurzeit mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde auskommen müssen. Seitdem ziehen Planungen, Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen das Umrüsten auf neue Anschlüsse in die Länge. „Wir sind als öffentliche Hand an öffentliche Verfahren und Verwaltungswege gebunden“, betonte Bastian Müller, der bei der Senatorin für Wirtschaft für Innovation und Digitalisierung zuständig ist. Der Energieversorger EWE und die SWB setzen die Förderung jetzt um.