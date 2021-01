In Schutzanzügen öffneten die Einsatzkräfte den Container. (Christian Butt)

Sittensen. Ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr hat für eine mehrstündige Sperrung der Rastanlage Ostetal-Süd an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Laut Polizei wurde Donnerstagmittag gemeldet, dass aus einem Container, der auf einem Lastwagen verladen war, eine zähflüssige unbekannte Flüssigkeit austritt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen umweltgefährdenden Stoff, der zu Abdichtungszwecken im Baugewerbe genutzt wird.

In Schutzanzügen öffneten die Einsatzkräfte den Container und stellten dabei fest, dass eines der geladenen Fässer beschädigt war. Durch schnelles und umsichtiges Handeln des Fahrers und der Einsatzkräfte, so die Polizei, konnte verhindert werden, dass die austretende Flüssigkeit in den Abwasserkanal gelangte. Eine Gefährdung Unbeteiligter sei auch nach Auskunft der anwesenden Fachleute zu keiner Zeit gegeben gewesen. Zur Beschädigung eines Fasses sei es wohl beim Beladen des Containers gekommen.