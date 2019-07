Wenn Autofahrer ein Reh oder andere Tiere am Straßenrand sehen, hilft nur eines: Runter vom Gas! (Patrick Pleul/dpa)

Rehe hatte der Grasberger René Brose schon öfter am Straßenrand gesehen. Nie war etwas passiert. Diesmal sollte es anders werden. „Das ging so schnell“, erinnert er sich an diesen Schockmoment vor wenigen Tagen auf der Landstraße zwischen Wilstedt und Tarmstedt. Ein Kitz sprang wie aus dem Nichts auf die Fahrbahn. Brose ging in die Eisen, hielt sein Auto auf der Straße auf Kurs. Für das Tier war es zu spät.

„Gott sei dank war kein Verkehr“, sagt Brose. Schlimmeres geschah somit nicht. Andere Autofahrer halfen, er rief die Polizei und spricht im Nachhinein das aus, was viele Autofahrer denken: „Man rechnet nicht damit, dass es einen selber erwischen kann.“ Aber: Die Blattzeit hat begonnen. So heißt die Rehbrunft von Mitte Juli bis Mitte August in der Jägersprache. Tagelang verfolgen Rehböcke ohne Ruhepause die Ricken, bis die sich empfangsbereit zeigen.

Aus scheuen Tieren werden Jäger und Gejagte im Liebesrausch. Und somit häufen sich auf den Straßen der Region auch die Wildunfälle. Die Blattzeit verlangt von Autofahrern noch mehr Aufmerksamkeit als sonst und dies nicht nur dort, wo die Schilder warnen. „Man muss überall mit Rehwild rechnen“, so der Vorsitzende der Jägerschaft Osterholz, Kreisjägermeister Heiko Ehing. Egal zu welcher Tageszeit, egal an welcher Stelle – plötzlich können Rehe die Straße queren oder angesichts des nahenden Autos in Schockstarre auf dem Fahrweg verharren. Dann entscheiden Sekundenbruchteile, wie es weiter geht.

Hunderte tote Tiere

Einmal im Jahr gleichen Jägerschaft und Polizei die Zahlen der Wildunfälle ab, denn nicht zu jedem werden die Ordnungshüter gerufen. 563 Unfälle mit Wild verzeichnete die Polizeiinspektion Verden/Osterholz im vergangenen Jahr, sie unterscheidet jedoch nicht nach Tierarten. Kreisjägermeister Ehing macht es anders: Im Zeitraum Februar 2018 bis Januar 2019 kamen nach seinen Aufzeichnungen im Landkreis Osterholz 457 Rehe zu Tode, 35 Stück Damwild und 21 Wildschweine. Polizeisprecherin Imke Burhop zufolge finden Unfälle mit Tieren in überwiegender Zahl in ländlichen und bewaldeten Gebieten statt.

Davon hat die Region einige zu bieten. René Brose hat es auf einer von Feldern gesäumten Landstraße erwischt. Allerdings sollte auch in Wohngebieten die Möglichkeit verirrter Wildtiere nicht unterschätzt werden, so Kreisjägermeister Ehing. Jüngst sei in Tarmstedt vor seinem Auto ein Reh aus einer Wohnsiedlung über die Straße gesprungen, ein Kollege erlebte ähnliches in Frankenburg. Wildwechsel gibt es immer, zurzeit aber öfter. Der Rehbock treibe die Ricke regelrecht vor sich her, so Heiko Ehing. „Überall, morgens, mittags, abends.“ Und es sei dieses Treiben, das Auto- und Motorradfahrern mehr Aufmerksamkeit abverlangt. Möglich auch, dass zwei Böcke um ein Revier streiten.

Da kann es geschehen, dass sie sich im Zick-Zack-Kurs über die Straße jagen. Sieht man ein Reh, dann empfiehlt der Jäger: „Runter vom Gas. Da kann noch ein zweites kommen.“ Das rät auch der Lilienthaler Hegeringleiter Carsten Meierdirks. „Kopflos“ nennt er diese Jagd, wenn der stärkere Rehbock den schwächeren aus dem Revier vertreibt. In Lilienthal passieren besonders viele Reh-Unfälle auf der Lüninghauser Straße zwischen Frankenburg und Worphausen und in Niederende auf der Kreisstraße 8. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lilienthaler Allee. Meierdirks' Hegering reicht vom Falkenberger Kreisel bis Niederende und Trupe, sieben Reviere auf 4400 Hektar. Dort habe es im vergangenen Jahr mehr als 30 Rehunfälle gegeben.

Lieber langsam

Mit Reflektoren hätten die Jäger in der Lüninghauser Straße versucht, die Rehe bei der Straßenquerung zu beeinflussen. „Es hilft ein bisschen“, sagt Meierdirks, aber letztlich ließen sich die Tiere nicht zurückdrängen. Offenbar hätten sie sich daran gewöhnt. Verkehrsteilnehmer müssen also weiterhin achtsam sein und den Seitenraum der Straße im Blick haben. Carsten Meierdirks macht es genauso, aber er weiß: „Der Jäger hat einen anderen Blick.“ In den Abendstunden herrsche mehr Betrieb, so Meierdirks. Wie Ehing mahnt er: „Man muss den ganzen Tag aufpassen.“ Dass das Tempo der Autofahrer die Zahl der Wildunfälle beeinflusst, weiß die Worpsweder Hegeringleiterin Hannelore Jäger.

Auf der Kreisstraße 11 habe es immer schon vermehrt Wildunfälle gegeben. Dass inzwischen auf einigen Stücken zwischen 18 und 8 Uhr die Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt ist, hat nach ihren Worten „eine Menge gebracht“. Sie wirbt darum, auch dann lieber nur 80 zu fahren, wenn 100 erlaubt sind. Ebenfalls aufpassen müssen Auto- und Motorradfahrer in Wörpedahl, Worpheim und Bergedorf. Denn: „Nebenstraßen sind beliebte Straßen, wo das Wild wechselt.“ Jäger betont ebenfalls, dass ganztägig mit Wildwechsel zu rechnen ist, auch zwischen Maisfeldern und an unübersichtlichen Stellen.

Für das Gebiet der Jägerschaft Zeven benennt deren Vorsitzende Behlke Mohrmann als Schwerpunkte die Straßen zwischen Tarmstedt und Westertimke, Buchholz und Wilstedt und „überall, wo Wald ist“. Im ehemaligen Schwerpunkt um Rahde und Karlshöfen passiere wegen eines Wolfsrudels seit zwei Jahren nichts mehr. Bei René Brose hat der Wildunfall vor ein paar Tagen einige Spuren hinterlassen. „Man geht jetzt auf jeden Fall anders ran, wenn man durch die Felder fährt.“