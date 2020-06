Bürgermeisterin Marion Schorfmann ist froh, dass die Flüchtlingsfamilie im Grasberger Ortskern wohnen bleiben kann. (Christian Kosak)

Grasberg. Als der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stand, war der Umzug schon Thema bei der Familie Andarabi in Grasberg. Da war gerade das Haus, in dem Abdolmanan Andarabi mit Frau und sechs Kindern nach der Flucht aus Afghanistan ein neues Zuhause gefunden hatte, verkauft worden (wir berichteten). Seitdem waren Familie, Grasberger Alltagshelfer, Mitglieder des Bündnisses für Familie und die Grasberger Verwaltung auf Wohnungssuche. Die Gemeinde sei dafür zuständig, so Bürgermeisterin Marion Schorfmann, da über den Asylantrag der Familie noch nicht entschieden sei. Und während eines schwebenden Verfahrens könne die Familie auch nur innerhalb der Gemeinde die Wohnung wechseln.

An diesem Donnerstag ziehen die Andarabis um. Ihnen sei wichtig gewesen, im Ortskern zu bleiben, so Schorfmann. Da haben sie bisher gewohnt, da gehen die Kinder zur Schule, in die Kita und zum Sport, da haben sie Freunde gefunden. Allerdings hatte sich in den vergangenen Monaten keine Wohnung in der passenden Größe im Ortskern gefunden. In der vergangenen Woche gab es noch eine Besichtigung in Tüschendorf und Schorfmann sagt: „Wir haben uns gefreut, dass uns woanders etwas angeboten wurde.“ Trotzdem entschieden sich die Andarabis dagegen. Zu klein, zu weit draußen. Zwar fährt der Bürgerbus, viel Fahrradfahren bliebe trotzdem. Schorfmann sagt: „Wenn die Kinder ihre Anbindung in der Ortsmitte haben, kann ich das schon verstehen.“

Für die Familie bedeutet das: Umzug in ein mobiles Quartier im Ortskern. Es soll eine Zwischenlösung sein. Schorfmann sagt, die Familie hoffe, dass sie sich selber eine Wohnung im Ortskern suchen könne, sobald sich ihr Status ändere. „Das wäre eine gute Sache, wenn es tatsächlich so schnell geht, wie sie hoffen“, so die Bürgermeisterin.

Die Tüschendorfer Wohnung soll trotzdem nicht lange leer bleiben. Sie sei gut für eine vier- bis fünfköpfige Familie geeignet, so Schorfmann. Eine solche wolle Grasberg jetzt anfragen, denn laut Quote für 2020 solle die Kommune in diesem Jahr noch elf Geflüchtete aufnehmen.